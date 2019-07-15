【國民黨初選】賴祥蔚／韓國瑜初選大勝的啟示

●賴祥蔚／台灣藝術大學廣播電視學系教授、愛傳媒榮譽社長、中華傳播管理學會理事長。

國民黨2020年總統選舉初選民調出爐，韓國瑜以44.8%的高人氣勝出，領先第二名郭台銘的27.73%超過17%！第三名的朱立倫拿到17.9%的支持度，周錫瑋、張亞中則分別獲得6.02%、3.53%的支持度。

韓國瑜在初選勝出不算意外，但是以壓倒性的差距大勝，就有重要的啟示了：

首先，韓國瑜領先郭台銘超過17%，這就排除了初選民調的任何爭議，也避免了國民黨的分裂。如果差距很接近，甚至在誤差範圍之內，一定會出現爭議，也會促成第二名的脫黨參選。如今差距這麼大，國民黨分裂的可能性就大幅降低了，當然，最後是否分裂還要看韓國瑜的後續努力以及郭台銘的政治智慧。

其次，先前很多人認為韓國瑜的「韓粉」固然向心力十足，但是韓國瑜能不能打贏大選的關鍵卻是有無能力擴充支持群眾。以初選民調44.8%的成績來看，明顯超過「韓粉」的比例，此一疑慮應該可以打消了。韓國瑜壓倒性勝出，可能是因為他吸引了「韓粉」以外的支持者，也可能是「討厭民進黨」把希望寄托在最可能勝選的韓國瑜身上。韓國瑜如果想要順利在總統選舉勝出，一定要繼續吸引中間與「討厭民進黨」的支持者。

第三，選前有很多假消息、怪民調，故意說綠營會灌票給韓國瑜，又有怪民調說郭台銘比較能吸引綠營支持者、甚至獲得過半數網友支持。這些訊息除了惡搞之外，很難不讓人聯想是綠營故意反向操作。如果民調結果接近，綠營的見縫插針，可能多多少少會在支持者心中留下陰影。如今懸殊的民調結果出爐，除了化解掉綠營的辛勞「努力」，也再次顯示選舉期間一定會有很多假消息、怪民調，還會有很多國安大帽子，結合西廠、東廠式的陰謀詭計。不過這些陰謀詭計，絕對難擋民心所向與大勢所趨。

民進黨總統初選民調公布時，除了公布蔡英文與賴清德的對比，也公布了綠營與藍營可能候選人的對比。儘管有人懷疑綠營支持度有灌水之嫌，但畢竟提出了數據。這次國民黨第一時間只公布黨內民調，而沒有公布跟民進黨的對比民調，難免令人期待與好奇。難道是國民黨落後民進黨，所以選擇不公布嗎？從近期的相關民調結果，以及機構效應有利於國民黨等因素來看，這個可能性微乎其微。國民黨分兩次公布，有可能是第一波只彰顯韓國瑜以壓倒性支持度勝出，第二波再呈現藍營大勝綠營，一步步拉抬勝選的聲勢。果真如此，也算是高明的策略。

國民黨初選已定，分裂的可能性大為降低，民進黨後勢看壞，只能奢望挾持行政資源以保住政權。現在決定2020年總統選舉結果的最後關鍵，還在於國民黨的團結指數到底有多高，以及台北市長柯文哲如果宣布參選，會帶來什麼意料之外的衝擊。

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