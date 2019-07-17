黃竣民／解放軍赴德軍演　釋放何種訊號？

▲此次解放軍派遣醫勤部隊赴德國參加「聯合援助2019」演習，後續的軍事合作效果是否擴大發酵，值得關注。（圖／黃竣民提供）

●黃竣民／「James的軍事寰宇」粉絲專頁主編。

近期國內當紅的軍事話題就是美國國務院批准售台M1A2T主力戰車，這個在軍迷圈早已喧騰多時的採購案，支持者與反對者都大有人在，也讓輪車派與履車派爭辯許久，想必應該也不會隨著這款主力戰車的確定引進，而有休止的一天。不過，這一筆軍火交易當然再度讓中國氣PUPU。約與此同時發生在遙遠歐洲的事件，卻是中國人民解放軍日前派出部隊與裝備，前往德國參與一項聯合醫療救護性的軍事演習，也正式紀錄著中國軍隊開赴歐洲從事軍演的新里程碑。

▲雖然台灣對美採購M1A2主力戰車已成定局，但國內輪車派與履車派的爭論，恐怕也不會隨著這款主力戰車的引進，而有休止的一天。（圖／黃竣民提供）

本世紀初開始，解放軍對國際事務的參與程度與力道大幅超越上個世紀末，挾著經濟實力的大幅提升，原本那種關起門來見不得人的自卑感心態已大幅轉變，取而代之的是，全軍上下更積極的對外態度，還有一改先前封閉的作為而逐漸走向開放，這也是各國軍事研究機構所擔憂的發展趨勢，雖然在共產制度下的軍隊要與民主國家的軍隊比開放，在程度上看似還有點遙遠。

從解放軍的發展歷程可以看出，在先前中國國力、軍力相對上遠遠落後於西方國家的時期，解放軍其實只是一支單純能夠自衛的武力，雖有百萬大軍，但當中充斥著大批冗員，裝備與部隊訓練上的亦是相當落後，軍隊的陳腐程度更是令人不堪其擾，那個時候就算是想要編個艦隊出國訪問，也因為裝備實在上不了檯面，不論是航程短、代數舊、科技水準落後，不然就是官兵對外的素質落差過大，讓西方世界對於中國的軍事力量除了戰略核武器外，基本上根本不放在眼裡。尤其1980年代中國大量出口軍火給第三世界，低劣的品質幾乎讓中國製造的軍工產品全面灰頭土臉，對上美國這種以科技掛帥的西方聯軍，那些土共所造出來的裝備；不管是天上飛的、地上跑的，在轉型的高科技戰場下，其表現何止是一個「慘」字可以形容。

▲中國早期的軍火出口口碑不佳，在波灣展開新型態的戰爭下慘遭「屠殺」。（圖／黃竣民提供）

最令人印象深刻的，莫過於是1980年代的伊拉克，花了大錢從中國訂購了上千輛的69式坦克，結果在波灣戰爭一開打，短短一百小時的地面戰中幾乎被美軍當靶子在練習，超過7百輛坦克被聯軍炸到「骨肉分家」的場景充斥各家媒體的版面，幾乎也砸掉中國製造的武器在國際市場上的招牌。

不過近年來解放軍在軍事方面的軟體與硬體上已有相當程度的改善，也因為全球主要國家相繼進入軍備休眠期，冷戰的結束讓西方世界轉移大量經費於民生項目，軍事國防議題不再是最優先的選項，因此造成許多軍工企業在軍備研製進展上的停滯，這也剛好讓崛起中的中國有機可乘。在當前世界軍火的主要輸出國當中，中國已經超越法國、德國而排名第3（僅次美國、俄羅斯）。解放軍在海軍的建設方面，目前也是最令人關注的議題，其海外的護航編隊在這11年間已派遣32批、近百艘軍艦遠赴亞丁灣執行任務，實力早已不再是昔日那支「黃水海軍」。

▲解放軍海軍自2008年底起迄今，其海外護航任務已派遣32批，除了護航外，多能與他國進行海上演練與訪問。（圖／黃竣民提供）

而在對外的聯合軍事演習上，除了以往主要跟俄羅斯軍演以外，現在連美國、澳洲、日本、韓國、印度、紐西蘭、越南、泰國、巴基斯坦、新加坡、法國…都可以來上一段；此外，中國在非洲各國的軍事深耕更不用說，除了大量軍援武器並提供訓練，連最近盧安達慶祝解放25周年紀念日的閱兵活動，受閱部隊踢的竟然是中國版的正步跟口令即是一例。現在中國更將觸角伸進了歐洲大陸；而且還是北約的核心國家—德國！這也是解放軍首次向歐洲派運裝甲車參加軍演的首例。除此之外，對於派遣軍事人員赴外交流與深造也是值得關注，大量的科研人員在國外機構參與研究，並將其成果用以提升軍事科技，近年來成果幾乎是呈現倍數成長，人員的互訪交流規模與層級也越來越高。

▲解放軍派出包括裝甲救護車在內的全套野戰醫療救護裝備前運赴德國參加演習，也寫下中國向歐洲派遣裝甲車參加軍演的首例。（圖／Bundeswehr）

針對此次解放軍派遣醫勤部隊至德國參加軍演，不論其規模與部隊性質雖然都是以人道救援為主，但因為德國位居北約組織中的關鍵角色，所以這樣的演習也引起了國際間不小的關注，雖然僅有200〜300名官兵參演。而自川普上任以來，美國與北約國家的關係漸趨鬆動，尤其與德國的關係更是當中鬧到最僵的一個。美國對於德國在軍費支出、俄羅斯關係修好、5G電信基礎設施、拒絕派軍進入敘利亞…等議題上幾乎沒有交集，而這一次邀請解放軍部隊直接進入德國聯合演習，更是打破北約長久以來對於中國不信任的緊箍咒，似乎也透露出不尋常的暗示。未來北約盟國中是否也會循此案例，與中國陸續建立更好的軍事合作關係，雖然目前暫時無法下定論，但是川普如果繼續跟歐洲主要大國的關係搞不好，隨著中國「一帶一路」在全球戰略上的佈局，將來會產生什麼樣的質變，恐怕就不敢保證了。

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