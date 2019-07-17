郝明義／三問林飛帆：學運世代該防止民進黨再次倒退

▲如何號召更多的學運世代進入民進黨集體推動改革，將是林飛帆的挑戰。（圖／記者蔣婕妤攝）

● 郝明義／大塊文化董事長

林飛帆去民進黨當了副秘書長。



2016年初，上次大選結束後我訪問林飛帆，他談到三點。



第一，林飛帆說，「他自己很早就在想組黨這件事，覺得年輕人應該有自己的政黨，思考「我們年輕世代最優先最主要處理的議題該是什麼？我們是不是應該有自己的政治綱領，或者行動綱領？」」太陽花學運結束之後，因為有些學運成員和他的意見不同，所以此事沒有發生。



第二，對於那次大選的結果，林飛帆說「他認為學運的力量是被民進黨收割了。」我問他這對學運世代本身的意義是什麼，他說：「我們的時代還沒那麼快到來吧。」



第三，對於學運世代如何參與2016年那次大選，林飛帆的主張是：「本來，搞運動的時候大家一起搞，到後來介入政治，參選的時候，大家也應該形成集體力量。譬如我們這個世代的人就都投入民進黨，或是都加入時代力量，或是都加入綠社盟。但是沒有，我們反而是各自行動。」



所以基於他說的這三點，應該問他的是三個問題：



一，時間又過去了四年，林飛帆為什麼認為年輕世代今天仍然還沒有等到自己的時代到來，思考自己的政治綱領或者行動綱領？為什麼反而去為已經代表既得利益的民進黨助陣？



二，他四年前感嘆「學運力量是被民進黨收割了」，那現在他是否更落實了自己當初的感嘆？

三，或者，他是因為想要實踐「應該形成集體力量」的想法，所以投入民進黨，期待從內部推動什麼改革？如果是，那為什麼沒有考慮進入時代力量形成集體力量？如果是，接下來他要如何號召更多的學運世代進入民進黨集體推動改革？做不到的話，豈不仍然是各自行動？



林飛帆也可以現在不必回答。將來時間會回答。

▲學運世代形成「集體力量」來加入民進黨，不正也有機會形成「集體談判力量」？（圖／翻攝曾柏瑜臉書）

而看林飛帆就任致詞，呂家華也加入民進黨，那是在實踐他認為學運世代「應該形成集體力量」來投入一個政黨的想法了。



而林飛帆決定投入民進黨的目的，他說是「除了一起守住本土政權，防止親北京勢力取得執政地位，也要針對下個4年，台灣社會轉型所需要的社會對話做準備。」

另一篇報導，把他關切的事寫得更仔細一些：「台灣的的困境不只是2020大選，也不只是2020年選戰中，中國對台灣的干預與介入，更是對內，在下個階段台灣社會與經濟轉型過程中，要如何面對內部轉型的需求、震盪，以及這個震盪當中，世代之間的矛盾和階級衝突。」

我祝他順利。這些事情不論完成哪一件，都很重要。



但我也要給他一個建議。



林飛帆說了要打贏這次選戰，防止親北京勢力取得執政；林飛帆也說了之後針對下個四年要做的事情。



但是，有一件事情他沒有說。那就是：從此刻，到打贏選戰，如何防止民進黨在中間這段時間的作為不要使得「下個階段台灣社會與經濟轉型過程」倒退。



舉例而言。就在七月一日，林飛帆就任民進黨副秘書長不過半個月前，民進黨政府通過了「平均地權條例部分條文修正草案」。



這次修法，蔡英文總統承諾的所謂「實價登錄2.0」七折八扣、居住正義跳票，所以正在紀念無殼蝸牛三十周年、巢運的負責人彭揚凱毫不客氣地說：



1. 就政治誠信的角度，蔡總統的政見承諾的確跳票， 不要否認。



2. 就政治問責的角度，是行政院打打假球自己推翻自己提的法案， 不要否認。



3. 就政治修辭的角度， 放水的說法跟8年前國民黨一模一樣，不要否認。



4. 就政治精算的角度， 居住正義比不上滿足建商利益，不要否認。

台灣不同世代的矛盾和衝突中，居住正義正是最熾熱的焦點之一。民進黨政府才半個月前做出這麼倒退的事情，林飛帆不會沒注意到。



所以，如果林飛帆真的要以學運世代的集體力量來影響民進黨的改變，請千萬不要裝著沒看到這些，只是想打贏選戰再推動接下來四年的改革。那有違理想，也不利實務。



林飛帆既然加入了民進黨，職位也不低，那就應該從此刻起，就要求民進黨的施政即使不能馬上有助於「下個階段台灣社會與經濟轉型過程」，起碼不要倒退。



這有理想面的理由。也有現實面的理由。



因為正是目前民進黨最需要學運世代幫他們打選戰，所以當然有條件要求。形成「集體力量」來加入民進黨，不正也有機會形成「集體談判力量」？



事實上，也只有當林飛帆做到這件事情的時候，他才是幫民進黨打了最有力的選戰，也才有助於推動他下個階段的事情。

熱門推薦》



►林飛帆真的認同民進黨嗎？或許是他看破了這場「死局」



►政壇路不平凡的「林飛帆」？

►隨時加入觀點與討論，給雲論粉絲團按個讚！

●本文獲作者授權，轉載自「郝明義」臉書。以上言論不代表本網立場，《雲論》提供公民發聲平台，歡迎能人志士、各方好手投稿，請點此投稿。