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楊穎超／台分析師在陸被捕　映照當今兩岸關係

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▲新黨應該傾力協助釐清真相及營救台灣分析師們，並藉此事謹慎考慮黨的發展方向與總統提名議題。（圖／記者黃國霖攝）

 ●楊穎超／台大國家發展所博士，曾於北京清大、南京大學蹲點研究。關注美中台、兩岸政經發展、交流議題。現於大學任教。

據報載，上海「仟和億教育培訓」公司旗下12名台灣分析師，9日遭中國警方逮捕，其中9名取保候審，3名台灣分析師則以「協助調查」名義遭收押。陸委會的反應是要求陸方依「兩岸共同打擊犯罪與司法互助協議」（以下簡稱「協議」），通報遭刑事拘留的台人訊息。我們呼籲國人藉此案瞭解兩岸關係和緩的重要性，也建議新黨應傾力協助釐清真相，並謹慎考慮黨的發展方向與總統提名議題。

該公司應該已經產生不少問題，才會促使官方抓人。一方面中國中央經濟工作會議至少從2015年前後就連年提及「防範金融風險」，十九大的政治報告更寫入「守住不發生系統性金融風險的底線」，可知中國中央對金融議題的關注。而大陸地方政府有他們自己的邏輯：因為涉眾型經濟問題特別之處在於，司法消息曝光一定會引起資金出逃等連鎖效應，造成散戶會員血本無歸，這些人除往公司要錢外，多會把帳算在政府頭上，聚眾抗議，所以如非必要，地方政府多半睜隻眼閉隻眼。

既然出手，表示已經有了不良社會反應，公安也應已掌握被拘留的台灣人確實犯法證據，否則案件發生地上海是少數成立了由資深法官組成、不走簡易程序的涉港澳臺商事審判專項合議庭，他們不會不瞭解台灣即將舉行總統大選、此事還牽扯到新黨總統參選人的敏感程度。也因此，我們要理解上海方面的立場，也要肯定國民黨立委曾銘宗呼籲對岸偵辦能夠公開透明，也希望能允許家屬探視的立場是相對明智的，這些要求要能速辦，除希望上海台辦方面能儘速出面外，也盼未來該案進入司法程序後，台人案件能由涉港澳臺商事審判專項合議庭負責。

而此可以提醒部分台灣人民正視「命運共同體」的意義。自蔡政府執政以來，兩岸關係越走越窄，而最近「辣台妹」撿到槍，則反映出島內有一群人支持如此趨勢。從中國打壓中華民國生存空間與對人民態度看來，這些人不喜中共政權，希望兩岸越走越遠並不意外，但他們忽略了在2300萬人的命運共同體中，長期居住在大陸的台灣民眾，包括台商、台幹、台生、台眷等約為200~300萬人的事實，這些人的利益在蔡政府主政下沒有獲得照顧。固然陸委會、海基會辦了多場台商、台生餐會與活動，但一旦台人在陸有事，蔡政府能著力之處甚少。

在此案中，陸委會僅呼籲對岸依「協議」通報，海基會則還要透過上海台商協會才能了解本案，這種間接被動方式能「適時提供相關協助」嗎？而陸委會沒講清楚的是，2016年法務部長羅瑩雪已經說了：「九二共識」是「協議」順利推動的最重要基礎。陸委會要對方依「協議」，那是暗示承認「九二共識」嗎？尤其糟糕的是，陸委會在此事中並不友善：他們藉此事「提醒赴陸發展的台灣民眾，中國大陸的法律規範與司法制度，與台灣和國際民主體制有非常大的不同，在陸生活及發展，應謹慎注意人身安全等風險」。事情一碼歸一碼，就事論事即可，在還沒清楚真相前就扯體制，這不是解決問題的態度。

此外，新黨應該傾力協助釐清真相及營救台灣分析師們，並藉此事謹慎考慮黨的發展方向與總統提名議題。現在還有3名台灣分析師遭到收押。從一些被押解回台的電信詐欺疑犯經驗看來，大陸那邊的看守所情況不會太好，這幾天天氣酷熱，想像這些台灣分析師的父母妻兒倚門盼望，心裡焦急可想而知。近年來新黨頗強調與中國親善，是否能化為釋放台人的助力，大家都在觀察。所以與時代力量的口水戰其實可以免了，一旦人迅速放出，開個記者會表明新黨保護台灣人的能力，可以勝過千言萬語。

猶記新黨成立時雖因反李著稱，但其代表中產階級形象頗能打動人心，多次群眾大會後沒有留下任何垃圾的紀錄也讓人耳目一新。但現在該黨似乎形成了單一議題政黨，是否符合黨與支持者的最佳利益？頗值黨領導深思，但如果主要強調經營與中國關係，卻無法儘快解決此案，恐會讓人懷疑新黨理順兩岸關係、保護台人利益的能力。而此案也讓該黨擬提名的總統候選人楊世光一炮而紅，國民黨多雄相爭已經很讓泛藍選民焦慮了，新黨不能促進團結，還找了位與「仟和億」公司有關者來選舉，參考過去新黨名聲與目前曝光的相關新聞，此人繼續參選的正當性是否妥適也盼新黨多加考慮。

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