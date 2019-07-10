楊穎超／不可思議的《政治檔案條例》

▲促進轉型正義委員會7日舉行刑事有罪判決撤銷公告儀式。（圖／促轉會提供）

●楊穎超／台大國家發展所博士，曾於北京清大、南京大學蹲點研究。關注美中台、兩岸政經發展、交流議題。現於大學任教。

政府及泛綠立委對近日立院三讀通過的《政治檔案條例》（以下簡稱《條例》），解釋立法目的之說詞讓人匪夷所思。他們宣稱目前調查局、國安局掌握的特定檔案任意被列為「永久保密」，拿不出來，所以要立法開放之。言下之意，即便已歷經三次政黨輪替，台灣某些政府單位還有能力一手遮天，讓戒嚴時期政府檔案不見天日？這種說法只能拿去唬小孩，《條例》顯然是針對國民黨而來。遺憾的是，由於遷台後的國民黨部並不從事對島內的政治「制裁」，該《條例》最大「功能」恐怕只是為民進黨政府拚明年大選，並且破壞台灣的民主法治精神了。

為什麼要制訂《條例》？官方說法除了是為辦理政治檔案之徵集、整理、保存、開放應用、研究及教育外，媒體報導主要集中於促轉會所言：檔案的公布可以使一些威權時期的懸案真相大白。他們針對國安局將林宅血案、陳文成命案等政治檔案列「永久保密」拒絕提供指出，《條例》通過後，促轉會將會從轉型正義的政府自省出發，積極檢視過去官方，尤其是情治單位在這起案件中的角色與責任。

立委林昶佐則把阻擋檔案解密的政府機關講得更清楚：目前調查局、國安局用「文書處理手冊」或《國家機密保護法》阻止解密，事情絕對不是「叫局處把資料拿出來」這麼簡單。因為局處內有各種內規或者文書處理規範、又或者以濫用國安為理由。《條例》就是要處理這些長期以來的問題，不能再用這些理由規避。

根據上述說詞，《條例》主要針對政府情治單位一直用各種手段推託阻止解密。但問題是，扁政府時代調查局出了位葉盛茂局長，會主動將外國給的，有關陳水扁家族洗錢情資非法洩漏給陳前總統，怎麼可能陳前總統叫不動他把檔案交出來？而陳政府任內國安局長換了好幾位，還提拔過首任文人局長，這些局長會不受陳前總統控制？這也太不合理了。實情是國安局考量若相關案件公布可能影響布建，呈請陳前總統核定這些案件為「永久機密」，現任的蔡總統也握有解密與否的權責。既有相關權責，可以推斷民進黨高層早就看過相關檔案，以民進黨這麼會選舉，如果政府檔案可以證明國民黨涉入，早就拋出來了。

▲二二八事件至今，仍有許多待釐清的案件及真相需調查。（圖／翻攝自維基百科）



所以重點不在政府檔案，而在於國民黨持有的檔案。這恐怕是該黨覺得《條例》有針對性的理由。只是如果我們能藉由徵集該黨檔案來發掘相關血案的真相也就罷了，但從經驗看來，找到真相的機會仍是極為渺茫。這可從幾個面向來說：一、以二二八事件為例，目前所公布者也包括國民黨的檔案，但直到今日，社會對於該事件很多基本議題，甚至包括死亡失蹤人數仍有極大爭議。觀察一些「研究」問題，檔案怎麼寫根本不是重點，而是由作者立場來決定採信哪些資料；二、國民黨遷台後，某些黨部或許有過「情報蒐集」，但未聞有單位曾經從事「制裁」行動。以江南案為例，據參與此案的前竹聯幫幫主陳啟禮所說，當他完成任務後，是情報局局長汪希苓在該局辦公室接待他。而情治機關做事一向秘密，不會把消息與黨部共享；三、退一萬步來說，就算國民黨曾有檔案提及這些血案，經過這麼多年，國民黨還會留下來給你查？既然如此，民進黨政府現在才立法要徵集資料，除了為累積選舉相罵本外，還有什麼夠說服人的理由？

不過如此說來，國民黨又何必反對？苦主國民黨一如往例沒有正式聲明，立院黨團書記長吳志揚、費鴻泰等黨籍立委則重覆抱怨政治檔案條例針對性太明顯，間或提到徵集民間政治檔案，違反憲法保障的財產權…云云。這些回應背後其實是懷疑：民進黨政府都會對台大校長管中閔「深文周納、羅織構陷」了，對國民黨還會客氣嗎？但可惜的是社會不了解此事的影響。國民黨應該質疑民進黨政府有罪推定的立法問題，還可告訴社會，政府違背立法基本原則一旦形成慣例，恐將遺禍子孫。例如：將來立法院若由不同政黨過半，可否因陳前總統貪汙犯罪，立法通過查他的基金會檔案、甚至該段期間民進黨籍政治人物的金流紀錄？這個說法還不似上述所提血案都是推論國民黨有涉入，現成就有陳幸妤的名言為證：「選舉的時候民進黨那些選舉哪個不需要錢，我爸哪一個選舉沒給他錢，沒有讓他們去選舉！那你們一個一個去查嘛！…你去查誰的選舉結餘款是照實申報的！」這個例子講的或許匪夷所思，但在幾年前，誰會相信台灣民主與法治精神可以崩壞至此？以前滿嘴人權法治、義正詞嚴的所謂知識分子對此默不作聲，實在令人失望。

熱門點閱》



►不承諾放棄武力 兩岸關係更險峻



►放下228紀念日的仇恨



►看更多【楊穎超】專欄



►隨時加入觀點與討論，給雲論粉絲團按個讚！

●以上言論不代表本網立場，《雲論》提供公民發聲平台，歡迎能人志士、各方好手投稿，請點此投稿。