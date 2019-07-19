【2020民調】莊伯仲／民意如流水　國瑜當自強

▲所幸距離明年大選尚有半年之遙，「國瑜當自強」，正考驗他的政治智慧。（圖／記者李毓康攝）

●莊伯仲／文化大學新聞系副教授。

自1987年7月1日解除戒嚴以後，台灣的政治性民意調查逐漸成為你我生活中的日常累積三十年經驗，如果要用一句話含括，那就是「民意如流水」。最明顯的例子便是前總統馬英九，在任時支持度曾高達40幾%，也曾低迷到9%，卸任後卻由黑翻紅又回到將近5成。可馬英九還是原來的那個馬英九，並未內外改造，重新作做人，何以致此？所以問題不在他，而是出在選民身上，因此有意競逐大位的候選人們就須自立自強了。

依據7月18日東森新聞雲最新民調，在總統蔡英文、高雄市長韓國瑜、台北市長柯文哲這個對戰組合中，三人競選2020總統的支持率分別為33.8%：33.2%：21.2%，正是蔡韓相爭，柯P在後的局面。有一個很好的「對照組」可以比較，便是7月15日揭曉的國民黨初選民調。在同樣的「三腳督」賽局中，韓國瑜竟全面輾壓對手，支持率衝到47.7%，而蔡英文只有15.8%，柯文哲則為18.0%。換言之，韓國瑜的支持度竟高達蔡英文的3倍有餘。

▼《ETtoday新聞雲》2020總統大選最新民調結果。（圖／ETtoday民調雲）（下同）

短短四天，台灣政壇運作如常，唯一的插曲是力挺韓國瑜的旺中媒體集團被英國金融時報指稱接收北京政權國台辦的指令，吹捧特定的總統候選人。不過這是信者恆信，不信者恆不信，應無關宏旨。但民調翻天覆地的變化竟然發生了，100小時之間，韓國瑜支持度慘跌14.5%，而蔡英文則暴增18%。若將民調公司機構效應、樣本加權方式不同等因素考量進去，也不可能差距如此之大。較可能的兩個解釋便是，鋼鐵韓粉的守望顧票在國民黨初選民調確實產生一定效果，而有助保送他上壘。另一方面，民進黨支持者應該也存在一定程度的「灌票」，而間接證實所謂「有魚（瑜）點魚、無魚呷菜（蔡）」的基層傳說並非謠言，而在一來一往之間，硬是讓韓國瑜與蔡英文產生這麼大的落差所致。現在國民黨初選浪潮已退，雙方在新民調中均現出原形，誰人沒穿褲子就很清楚了。

再來看看鴻海科技集團董事長郭台銘，九十天的政壇驚異大奇航以重挫收場，滿天放煙火的文宣攻勢看來沒啥效果，還換來「大撒幣」、「財富重分配」的譏諷，想必很不甘願。不過這次民調算是「出運了」，當蔡英文、韓國瑜、郭台銘三人混戰時，支持度分別是35.6%：30.2%：25.1%，郭董和韓市長只差5%，不再像國民黨初選那樣難看，也算扳回些顏面。

▲筆者指出國民黨初選浪潮已退，彼此在新民調中均現出原形，誰人沒穿褲子就很清楚了。（合成圖／ETtoday資料照）

不過大家最感興趣的仍是，當郭董與柯P強強連手，又會是什麼樣局面？在東森新聞雲最新民調中也提供了答案。當問及競選2020總統，如果是蔡英文、韓國瑜、以及郭台銘+柯文哲（郭是總統、柯是行政院長）等三組人馬時，則支持度分別為33.8%：30.0%：27.5%，可見郭柯配互相加持有限，而未能明顯地向上提升。較可能的原因是郭粉和柯粉均以「對國民黨不滿意，對民進黨不放心」的淺藍淺綠，甚至不藍不綠選民為主，而有所重疊。這個政治市場的區隔理應是最大的，未來倘真有郭柯配這個組合，那麼要如何開發市場，以提升市佔率，會是最大課題。

回到剛從黨內初選以大比數勝出的韓市長，當問及「明年1月總統大選，在蔡英文、韓國瑜中，您會投給誰？」，雖獲得36.0%，卻仍不敵小英的41.2%，而在單挑中敗陣。這次的民調結果正是警訊，因為「民意如流水」，之所以潮起潮落，可能是選民被操弄，也可能是人家喜新厭舊。台灣歷屆總統大選要能得勝都有一大關鍵與一大變數，這個關鍵正是中間選民，韓市長在此並無優勢可言，反而韓粉過於招搖還會嚇跑人家；至於變數則是年輕選民，韓市長在此不是不利，而是相當不利。所幸距離明年大選尚有半年之遙，「國瑜當自強」，正考驗他的政治智慧。

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