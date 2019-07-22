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嚴震生／川普的白人世界狂想曲

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▲美國總統川普被認定是一名「白人至上」的種族主義者。（圖／達志影像／美聯社）

●嚴震生／政治大學國際關係研究中心研究員

川普總統在2016年競選期間所提出的口號「讓美國再度偉大」（Make America Great Again），最近被眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）解釋為「讓國再度為白人的國家」（Make America White Again），可以說是一語道破川普這位種族主義者的白人至上思維。

事實上，川普一直被美國學界、社會及媒體認定就是個種族主義者（racist）。這可以從他過去懷疑歐巴馬不是在夏威夷、而是在非洲肯亞出生，沒有資格選美國總統，及上任初期後抱怨印第安納州一位在美國出生、墨西哥後裔的法官，因為他的築牆政策而不會對他做出公正的判決等例子獲得印證。

在2018年的期中選舉後，民主黨重新奪回眾議院的多數，女性議員人數首次突破一百位，其中民主黨有許多首次選上不是非洲裔的少數族裔女性，包括紐約州第十四選區波多黎各裔的奧卡西歐—寇特茲（Alexandria Ocasio-Cortez，簡稱AOC）、夏威夷州第二選區信奉印度教的賈巴德（Tulsi Gabbard）、明尼蘇達州第五選區索馬利亞裔的歐瑪（Ilhan Omar）、密西根州第十三選區巴勒斯坦裔的特蕾波（Rashida Tlaib）、及堪薩斯州第三選區的大衛茲（Sharice Davids）和新墨西哥州第一選區的哈蘭德（Deb Haaland）兩位印地安原住民眾議員。

AOC、歐瑪、特雷波、以及另一位在麻塞諸賽州第七選區首次選出的非洲裔普萊斯利（Ayanna Soyini Pressley）四位都是在意識形態上比較偏左、屬於進步團體（Progressives）、被暱稱為「小隊」（squad）的議員。她們其中三位曾到美墨邊界參觀所謂的「集中營」，認為非常不人道，因而持續對川普的移民政策作出嚴厲的批判，讓川普動了肝火，直接在推特上發言，請這些女性議員若是不爽美國，乾脆回到自己充滿各種問題的家鄉。

▲遭川普點名的4名議員（由左至右為特蕾波、歐瑪、奧卡西歐—寇特茲、普萊斯利）。（圖／達志影像／美聯社）

川普這段發言，雖然沒有指名道姓，但的確是衝著這四位議員而來，其中至少包含了幾個層面的歧視。第一個當然是種族歧視，因為這幾位都是有色人種，從棕色皮膚的特蕾波到膚色黝黑的歐瑪，這四位議員都不會被誤認為是白人。批評川普移民政策的議員很多，其中也有白人，但為何是這四位非白人的議員？第二個歧視則是對女性的歧視，我們知道川普一向對女性不尊重，他和德國總理梅克爾及英國首相梅伊互動不佳，也不太認可女性可以在事業或工作上與男性平起平坐，因此言語攻擊女性成為他的慣性，當然對這四位議員也不例外。

第三，川普請這幾位女性回鄉的說法，嚴格來說是相當沒有依據的。歐瑪確實是在索馬利亞出生，但其他三位都是在美國本土出生第二代或第三代的移民後裔，其中普萊斯利顯然是黑奴的後裔，祖先來自非洲何處大概已不可考，對她來說美國就是她的家，同時他的祖先可能到美國的時間還早於川普的祖父。因此，川普不僅歧視新移民，同時還認為不是白人都不值得信任。

最後，川普對歸化美國公民者（naturalized citizen）的言論，「請他們回家」的說法，就是目前美國種族主義者最常使用的不屑字眼。歐瑪確實是在索馬利亞出生，但在歸化成公民後，就應該享有與公民同等的權利。美國除了總統一職外，歸化公民可以參選所有其他的公職，包括聯邦的參眾議員、各州的州長及議員，這也是為何過去有台灣出身的吳振偉曾擔任奧瑞岡州的聯邦眾議員，有奧地利出身的阿諾史瓦辛格做過兩任加州州長，日本福島出身的廣野慶子是目前夏威夷州選出的聯邦參議員。如果川普今天要這幾位有色人種、包括信奉伊斯蘭教的女性眾議員回到她們的國家，明天他是否也會要求來自日本、對川普經常做出強烈批判、第一位信奉佛教的廣野慶子回到福島？

▲來自斯洛維尼亞的梅蘭妮亞，是第一位通過歸化入籍美國的第一夫人。（圖／路透）

如果川普不信任歸化的美國公民，那麼他是不信任來自斯洛文尼亞的妻子梅蘭尼亞？當然不會，因為川普眼中的美國，應當是僅有白人的美國。他過去曾表示希望美國的移民不要是來自中美洲及非洲的「糞坑」（shithole）國家，而是北歐的挪威。川普雖然宣稱他身子裡一點沒有種族主義的骨頭（There is no racist bone in my body），但從他在過去競選期間以至於就任總統後的談話與政策，我們不得不說他就是個不折不扣的種族主義者。如果川普對美國自由開放的媒體對他的批評有所不滿，或是無法接受反對黨國會議員的制衡，美國人也可以對川普說，若你受不了美國的民主運作，可以隨時回到「你的國家」。

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