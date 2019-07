嚴震生／川普的白人世界狂想曲

▲美國總統川普被認定是一名「白人至上」的種族主義者。(圖/達志影像/美聯社)



●嚴震生/政治大學國際關係研究中心研究員

川普總統在2016年競選期間所提出的口號「讓美國再度偉大」(Make America Great Again),最近被眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)解釋為「讓國再度為白人的國家」(Make America White Again),可以說是一語道破川普這位種族主義者的白人至上思維。

事實上,川普一直被美國學界、社會及媒體認定就是個種族主義者(racist)。這可以從他過去懷疑歐巴馬不是在夏威夷、而是在非洲肯亞出生,沒有資格選美國總統,及上任初期後抱怨印第安納州一位在美國出生、墨西哥後裔的法官,因為他的築牆政策而不會對他做出公正的判決等例子獲得印證。

在2018年的期中選舉後,民主黨重新奪回眾議院的多數,女性議員人數首次突破一百位,其中民主黨有許多首次選上不是非洲裔的少數族裔女性,包括紐約州第十四選區波多黎各裔的奧卡西歐—寇特茲(Alexandria Ocasio-Cortez,簡稱AOC)、夏威夷州第二選區信奉印度教的賈巴德(Tulsi Gabbard)、明尼蘇達州第五選區索馬利亞裔的歐瑪(Ilhan Omar)、密西根州第十三選區巴勒斯坦裔的特蕾波(Rashida Tlaib)、及堪薩斯州第三選區的大衛茲(Sharice Davids)和新墨西哥州第一選區的哈蘭德(Deb Haaland)兩位印地安原住民眾議員。

AOC、歐瑪、特雷波、以及另一位在麻塞諸賽州第七選區首次選出的非洲裔普萊斯利(Ayanna Soyini Pressley)四位都是在意識形態上比較偏左、屬於進步團體(Progressives)、被暱稱為「小隊」(squad)的議員。她們其中三位曾到美墨邊界參觀所謂的「集中營」,認為非常不人道,因而持續對川普的移民政策作出嚴厲的批判,讓川普動了肝火,直接在推特上發言,請這些女性議員若是不爽美國,乾脆回到自己充滿各種問題的家鄉。

▲遭川普點名的4名議員(由左至右為特蕾波、歐瑪、奧卡西歐—寇特茲、普萊斯利)。(圖/達志影像/美聯社)



川普這段發言,雖然沒有指名道姓,但的確是衝著這四位議員而來,其中至少包含了幾個層面的歧視。第一個當然是種族歧視,因為這幾位都是有色人種,從棕色皮膚的特蕾波到膚色黝黑的歐瑪,這四位議員都不會被誤認為是白人。批評川普移民政策的議員很多,其中也有白人,但為何是這四位非白人的議員?第二個歧視則是對女性的歧視,我們知道川普一向對女性不尊重,他和德國總理梅克爾及英國首相梅伊互動不佳,也不太認可女性可以在事業或工作上與男性平起平坐,因此言語攻擊女性成為他的慣性,當然對這四位議員也不例外。

第三,川普請這幾位女性回鄉的說法,嚴格來說是相當沒有依據的。歐瑪確實是在索馬利亞出生,但其他三位都是在美國本土出生第二代或第三代的移民後裔,其中普萊斯利顯然是黑奴的後裔,祖先來自非洲何處大概已不可考,對她來說美國就是她的家,同時他的祖先可能到美國的時間還早於川普的祖父。因此,川普不僅歧視新移民,同時還認為不是白人都不值得信任。

最後,川普對歸化美國公民者(naturalized citizen)的言論,「請他們回家」的說法,就是目前美國種族主義者最常使用的不屑字眼。歐瑪確實是在索馬利亞出生,但在歸化成公民後,就應該享有與公民同等的權利。美國除了總統一職外,歸化公民可以參選所有其他的公職,包括聯邦的參眾議員、各州的州長及議員,這也是為何過去有台灣出身的吳振偉曾擔任奧瑞岡州的聯邦眾議員,有奧地利出身的阿諾史瓦辛格做過兩任加州州長,日本福島出身的廣野慶子是目前夏威夷州選出的聯邦參議員。如果川普今天要這幾位有色人種、包括信奉伊斯蘭教的女性眾議員回到她們的國家,明天他是否也會要求來自日本、對川普經常做出強烈批判、第一位信奉佛教的廣野慶子回到福島?

▲來自斯洛維尼亞的梅蘭妮亞,是第一位通過歸化入籍美國的第一夫人。(圖/路透)



如果川普不信任歸化的美國公民,那麼他是不信任來自斯洛文尼亞的妻子梅蘭尼亞?當然不會,因為川普眼中的美國,應當是僅有白人的美國。他過去曾表示希望美國的移民不要是來自中美洲及非洲的「糞坑」(shithole)國家,而是北歐的挪威。川普雖然宣稱他身子裡一點沒有種族主義的骨頭(There is no racist bone in my body),但從他在過去競選期間以至於就任總統後的談話與政策,我們不得不說他就是個不折不扣的種族主義者。如果川普對美國自由開放的媒體對他的批評有所不滿,或是無法接受反對黨國會議員的制衡,美國人也可以對川普說,若你受不了美國的民主運作,可以隨時回到「你的國家」。

熱門文章》



►中東選舉竟是地緣政治的延伸?

►美國2020將出現第一位台灣裔總統?



►隨時加入觀點與討論,給雲論粉絲團按個讚!

●以上言論不代表本網立場。《雲論》提供公民發聲平台,歡迎能人志士、各方好手投稿,請點此投稿。