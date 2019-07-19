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【爸媽看過來】當學歷不再決定一切　如何培養孩子多元能力？

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▲要讓知識跳出平面活起來的策略之一，即是化為「動手實作」。（圖／視覺中國）

●溫美玉／親子作家，經營「溫美玉」粉絲專頁

「大學畢業」職場順遂？

幾十年來，台灣的大學畢業門檻降低，高畢業率的情況下，企業不再像過去那般，視大學學歷為選才唯一標準。老一輩說的「只要好好讀書，有好學歷就有好工作」的觀念，似乎已被新時代淘汰！

身為家長或老師，如何從具體的行動中，從小就培養孩子成為「小達人」，面對瞬息萬變的新世代呢？

培育小達人關鍵詞：「素養」！

108課綱的修訂，將教育的核心從「知識」、「能力」轉變到了「素養」，讓知識除了用來記憶、理解、應用外，還要能助孩子適應未來的挑戰。過去的學習，我們用講述、實作方式，想辦法讓孩子懂課本中所講的概念，但若只在此區塊打轉，基本上僅訓練到紙筆領域部分。素養不一樣，它強調讓躺在課本裡的知識活起來，並對應到真實情境，以知識本體為底，先改變自己，進而幫助別人，甚至變成商業模式。（參考下表）

▲（圖／翻攝自統一超商好鄰居文教基金會）

素養也能在家試做！實例分享

上述定義聽起來抽象複雜，簡而言之就是：想辦法讓孩子跳脫「小孩」身分，嘗試未來社會上人們會做的事。

以下舉3個適合親子/師生共同嘗試的小策略：

1.口說 - 小小youtuber體驗

在這個世代，最吸引孩子眼球的職業莫過於youtuber！既然如此，不如讓你的孩子嘗試，將他最近所學的知識或體驗，用3~5分鐘的「錄影講解」呈現。爸媽或老師可以每周跟孩子討論一個主題（例如：看完一部電影，就錄影講解這部電影的劇情與心得評論），除了練習自在的面對鏡頭、用口語表達心中觀點外，或許還能從中學習後製影片的技巧。

2.手做 - 將知識「化為己用」

要讓知識跳出平面活起來的策略之一，即是化為「動手實作」。例如：課文學到蒙古包時，可實際照著影片的方式（或自己改良），做一個小蒙古包模型；閱讀完小說《手斧男孩》後，可將情節的內容，轉化為大富翁等桌遊，甚至轉為他們最愛的「線上遊戲」…，這些多元的手做活動，不僅新奇趣味，還能結合上述的錄影，為自己手做的成果進行解說，一次訓練兩種能力！

3.轉換角色 - 當我不再只是個孩子

一起看球賽時，試試當個球評、主播，為一場比賽做評析；一起烹飪時，試做料理節目，介紹食材、烹煮步驟並錄影；家庭出遊時，讓孩子試著規畫路線、行程、住宿等，也可事前做研究，在遊玩當天為景點（古蹟、自然生態等）做導覽解說。其中導覽不僅能結合知識、技能，還能藉由創意活化思維。

例如：小四的暑假我請學生規劃「夏令營」，其中一組就利用手機先去勘景，並且拍攝古蹟重要的景觀或物品，等到導覽當天，請參觀的親友開始分組比賽看誰先找到照片中的景或物，並利用Line回傳必且在旁錄影解說，最後看哪一組率先完成任務，導覽員就送手作的特色禮物獎勵。

藉由多元的體驗，孩子不僅能發掘自身興趣與特長，也能打包帶走表達力、勇氣、創意與責任，這些收穫與特質，正是邁向「小達人」的第一步！所以，面對108課綱以及素養為核心的教育目標，我非常支持且樂觀的認為家長更有機會協助孩子，因為學習的方式已經朝向多元、深度且更生活化的情境。

愛因斯坦說：「教育就是當一個人把在學校所學全部忘光之後剩下的東西。」只有真正能帶著走的能力不會遺忘且浪費時間，這就是溫老師的素養學最想論述的觀點。

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●本文獲作者授權，轉載自統一超商好鄰居文教基金會官網。以上言論不代表本網立場，《雲論》提供公民發聲平台，歡迎能人志士、各方好手投稿，請點此投稿

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