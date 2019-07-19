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【2020民調】賴祥蔚／蔡狠、韓穩，柯郭結合最強

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▲柯文哲、蔡英文、韓國瑜、郭台銘。（合成圖／ETtoday資料照）

●賴祥蔚／台灣藝術大學廣播電視學系教授、愛傳媒榮譽社長、中華傳播管理學會理事長。

國民黨初選底定之後，針對2020年的總統大選，各家民調紛紛出爐。有媒體說韓國瑜領先蔡英文高達12%，國民黨的韓國瑜以40%領先民進黨蔡英文的28%。但是更新鮮的東森新聞雲民調卻顯示：蔡英文以41.2%勝過韓國瑜36.0%。

兩家民調一來一去，相差高達17.2%，到底誰準確？這當然是個值得探討的議題。不過選舉還有半年才舉行，民意如流水，現在對誰會當選就下定論當然太早，但是從民調數字就可以發現幾個重要趨勢：

首先、蔡英文的支持度確實在回升，雖然各家民調數字高高低低有所不同，但是比起去年年底、今年年初已經有顯著成長。

從交叉分析來看，蔡英文在年輕族群呈現壓倒性的優勢，成長最為明顯。其中原因可能是受到香港大遊行的影響，由此可見蔡英文操弄兩岸對立的策略奏效，雖然這是民進黨每逢選舉就批判中國大陸的老梗，但是對年輕人一樣有吸引力。畢竟很多年輕人對於上次、甚至更早之前的選舉沒有多少印象，所以老梗對他們來講依然新鮮。

中華傳播管理學會在六月也曾經進行民調並公布，當時在交叉分析中，台北市長柯文哲在年輕族群以壓倒性優勢，遠遠勝過蔡英文與韓國瑜。如今時間相隔才一個半月，蔡英文在年輕族群的支持度就有大幅成長，可見她的選舉策略已經發揮一定效果，也驗證了年輕族群的立場比較容易改變，這是想要勝選的兵家必爭之地。

其次、韓國瑜雖然選上高雄市長，也努力行銷台灣農產品，但是他在南台灣的支持度卻相對大幅落後，彷彿回到2018年九月韓國瑜聲勢起飛之前。

現任高雄市長在南台灣民調嚴重落後，箇中原因，令人玩味。理由之一是南台灣在過去幾年本來綠大於藍，現在呈現的是基本盤；理由之二可能是韓國瑜剛選上高雄市長又參選總統，引起一些反彈，有待加強論述。

從中不難看出，2018年把韓國瑜送進高雄市政府的「討厭民進黨」狂潮，在蔡英文當局積極操作以轉移注意力的努力之下，頗有退燒跡象。在此同時，韓國瑜在年輕族群的支持度超低，這也是一大危機。不過年長者支持韓國瑜的比例很高，這些人的政治立場比較不會改變，則是韓國瑜的一大優勢。

第三、相較於蔡英文快速在年輕族群攻城掠地，韓國瑜的支持大軍穩固有力，至今都還沒有表態參選的台北市長柯文哲與剛剛在國民黨初選落敗的郭台銘，還有可能成為最後贏家。

依照東森新聞雲的最新民調，在藍、綠總統參選人都已經確定，而且兩強高度相爭的態勢之下，還沒有正式表態的柯文哲居然可以在三人參選的情況下，穩穩抓住兩成的支持度，讓人印象深刻。如果柯文哲跟郭台銘結合，更呈現藍、綠、白的三強鼎立姿態，支持度大概都是三成。值得注意的是，柯、郭還沒正式聯手就有這麼高的支持度，一旦真的聯手並且正式宣布，支持度應該還會有一波成長，到時可能硬壓蔡英文與韓國瑜。

▲▼韓國瑜﹑蔡英文﹑柯文哲三人及加上柯郭聯手的對戰組合。（圖／ETtoday民調雲）

民調顯示，台灣民眾對於第三勢力有高度期望，這反映了藍綠兩黨都有讓人民討厭的地方，包括民進黨執政無能、把政府當成黨機器在用，蔡英文總統上台後更變本加厲；而國民黨派系黑金的傳統印象，至今仍讓許多民眾不能認同，這也是韓國瑜至今難以擺脫的包袱。柯文哲跟郭台銘會合作嗎？第三勢力能打敗兩大黨嗎？後續發展值得期待。

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