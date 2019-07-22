李沃牆／我將來還能領到勞保退休金嗎？

▲許多勞工心中不免狐疑，「勞保基金」到底會不會破產？我將來還能領到勞保退休金？（圖／記者李毓康攝）



●李沃牆／現任淡江大學財務金融學系專任教授及兩岸金融中心副主任，亦為富華創投及兆豐第一創投董事、品豐投顧榮譽顧問。

與一千多萬勞工息息相關的「勞保基金」，自2012年以降，破產傳言始終不斷；勞工們人心惶惶，忐忑不安，不知如何是好？日前，勞動部許銘春部長確定明年將首次撥補200億元（台幣，以下同）；若然，這將成為「勞保基金」成立以來，政府首度編列預算撥補的案例；而這不尋常的舉措再次喧騰報章，勞保破產疑雲彌漫。許多勞工心中不免狐疑，「勞保基金」到底會不會破產？我將來還能領到勞保退休金？

▲勞動部日前舉行勞保局局長交接典禮，監交人為勞動部長許銘春。（圖／記者紀佳妘攝）



最新精算結果 2026年面臨破產

「勞保基金」是每位勞工投保勞保繳交的費用及投資盈餘所成立的基金，用以支應勞工保險各項保險給付；包括傷病給付、失能給付、職災給付及老年給付。「勞保基金」每隔3年精算一次，藉以檢視保費收入與給付支出能否平衡，最近一次精算是2018年。根據此次的精算報告，「勞保基金」在2026年的保費總收入為4,379.32億；而扣除老年給付、生育、傷病、失能及死亡等保險總給付6,638.56億後，保費收支逆差為負2,259.24億，期末基金餘額為負834.86億，也就是破產。值得注意的是，此次預估破產時間較上次精算預期提早1年（註：2015年的精算報告指出，「勞保基金」會在2018年出現收支逆差、2027年基金破產）。

進一步言之，「勞保基金」收入包含「保險費收入」和「投資利潤」。檢視「保險費收入」變動金額可看出，2019年為3,877.58億，若以保費費率每2年提高0.5%預估，則至2026年為4,379.32億，僅增加501.74億，微幅成長12.93%；但「勞保支出」中以「老年給付」為最大宗；2009年時，請領老年年金人數僅6.5萬人，之後年年倍增，2017年時已突破百萬人；累計至2018年，請領老年年金人數達116.5萬人。據此成長速度估算，老人給付金額會由2019年的3,370.65億增加至2026年的5,698.11億；7年內將大幅增加2,327.46億，增幅高達65.05%。究其遞增原因，係由於目前正值二次戰後嬰兒潮退休高峰期，很多過去繳保費的勞工面臨退休，不再繳保費，開始領老年年金；在「生之者寡，食之者眾」下，進而成為壓垮「勞保基金」的致命因素。

揆諸「勞保基金」面臨食指浩繁，提早破產的原因，一言以蔽之就是「入不敷出」。舉犖犖大者包括：一、保費費率過低：雖然勞保（含就業保險費1%）費率自今（2019）年元旦起由10.5%漲到11%；但過去3年的實收勞保費率僅9%至9.5%；據精算報告，若要覆蓋潛藏負債（目前逾9.1兆），則最適平衡費率至少須達27.94%以上，二者相去甚遠。二、領多繳少：截至今年5 月統計，參加勞保人數共有1,041萬4,255 人；由於台灣高齡化和少子化問題日益嚴重，勞工退休領錢的人愈來愈多（如上述的老年給付金額成長快速），而繳費的人卻愈來愈少，再加上人口壽命不斷延長的結果，財務缺口日益擴大，基金將無以為繼。三、「勞保基金」操作績效不彰：截至去（2018）年底統計，「勞保基金」規模共有6,859億（目前則有7,175億），但基金操作績效不佳，全年報酬率為負2.12%，共虧損156億 5,278 萬元；還不如銀行1年期定存利率；即使近3年（2016至2018）平均年報酬率為3.15%，近5年（2014至2018）平均年報酬率為2.84%，仍不甚理想。四、攸關勞保改革的《勞保條例》修正案，迄今依然擱置於立法院。上述問題歷經多年討論及檢討，至今未見改善，改革淪為口號。

《勞保條例》修正草案重點為何？

台灣勞工保險於1950年開辦，實施迄今已69年；因保險費率長期低收，且隨著人口結構快速老化及少子化趨勢，未來領取年金給付者愈多，繳納保費者愈少，逐漸削弱勞工保險世代互助之功能，原有之制度設計早已面臨相當程度的挑戰。為利制度長遠發展，減輕未來世代負擔，並確保每一世代勞工皆能安享退休生活，年金改革刻不容緩。有鑑於此，勞動部根據2016年的「勞工保險年金改革方案財務精算評估」，並於2017年提出勞保年金改革法案，即《勞保條例》修正草案，包括，(一)修正普通事故保險費率調整機制。（修正條文第13條） (二)修正年金給付及老年一次金給付之平均月投保薪資計算期間，逐年延長至被保險人加保期間最高180個月之月投保薪資予以平均計算。（修正條文第19條）(三)勞工保險財務應由中央政府負最後支付責任並定期檢討，及中央主管機關應每年撥補挹注勞工保險基金。（修正條文第66條及第69條）(四)為利被保險人於各社會保險間跨職域流動，保障其未來請領老年年金給付之權益，增訂老年年金給付之年資併計及年金分計機制。（修正條文第74條之2）。

簡單來說，該修正版除明訂政府負最終給付責任、政府每年撥補不得低於200億元外，還明訂修正草案實施時費率將訂為11%（現行為10%），其後每年調高0.5個百分點，最高13%，上限與現行制度相同；但草案訂有但書，若精算顯示基金餘額不足以支應未來20年給付時，再檢討費率調整。此外，老年年金給付計算公式的「平均投保薪資」採計，將由現行加保期間最高60個月（5年）逐年增加12個月，最高達180個月（15年），包括目前正在領年金的116.5萬人與仍在加保階段的1,041萬人全都會受到影響。持平而論，草案修正內容確實有助於基金短期平衡，延緩破產時間。

▲很多人對勞工退休金，還是一頭霧水，弄不清楚，甚至還擔心，會不會領不到？（圖／記者李毓康攝）



《勞保條例》修正草案擱置是為顧選票？

蔡英文總統曾說，勞工是她心中最柔軟的那一塊。有論者揶揄地說，所以蔡政府上任後砍了軍公教年金，卻遲遲未動勞保年金。也有輿論認為，蔡政府為了顧選票，所以不敢拿千萬名勞工開刀；正如某民進黨立委所言：「挑在大選前處理勞保年金改革，無疑是自殺」，真是一語道破《勞保條例》修正草案至今仍處於一讀通過、委員會待審階段的原因。殊不知，勞保年金改革腳步踉蹌，顛躓不前，只會讓勞保年金提早步向破產之途，受傷的還是廣大的勞工。再者，政府一再拿國庫的錢撥補勞保黑洞，國庫不也是納稅人（包含廣大的勞工在內）的血汗錢？尤有進者，若勞保基金無法穩健地永續經營，徒使勞保虧損黑洞愈挖愈深，即便政府一味地年年撥補，也只能算是杯水車薪，延緩破產時程罷了，終究難逃破產命運。詩云：「年光似鳥翩翩過，世事如棋局局新」，面對勞保基金與勞保改革的不確定，勞工們可要有心理準備。

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