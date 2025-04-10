跪下來的和平不是和平　敵我不分造就「龍應台的疑美論、疑川論」

▲龍應台近日投書《紐約時報》，引起許多討論。（圖／翻攝自龍應台FB）

●葉耀元／美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授兼系主任

前文化部長龍應台日前投書美國紐約時報，標題為「The Clock Is Ticking for Taiwan」（簡單翻譯就是台灣的喪鐘快要敲了）。

龍應台通篇論點有三。其一，川普上台之後不願意支持烏克蘭，所以「今日烏克蘭明日台灣」將成為台灣的未來。其二，一個非正式的大學生民調顯示，台灣的年輕人不願意保衛台灣。其三，賴清德總統上任後把中國定調為境外敵對勢力，而賴總統這種採取衝突而非合作的對中政策會讓台灣更爲危險。

是此，龍應台的結論是：台灣現在很危險，如果我們要保護我們的民主社會，我們就不能單一的仰賴美國的非正式安全保護，因為川普會跟習近平交易進而賣掉台灣。

筆者在美國教授國際關係多年，長年觀察國際政治的走向，更經常接受各國媒體訪問解析美國對台與對中政策。在筆者的眼中，龍應台的說法根本就是謬論三連發，是一種不顧國際現實想要製造台灣民眾恐慌與疑美論的惡意論述。

針對龍應台三個論點 進行本質性反駁

首先，龍應台提出了「今日烏克蘭明日台灣」這個老掉牙的說法，不外乎就是因為川普上台後在烏俄戰爭中採取單邊斡旋的方式，一邊跟俄羅斯，一邊跟烏克蘭單獨討論，並且放話不願意繼續軍援烏克蘭。

但龍應台卻沒有說，川普在執行這個兩手政策的時候，其主要的原因是要去執行美國優先政策。換言之，川普認為要繼續支持烏克蘭的前提，是美國可以在烏克蘭取得重要的稀土資源，以此支持美國工業與技術。過去無條件的對烏克蘭付出，並不符合美國的國家利益，因為烏俄戰爭威脅到的是歐洲國家的安全，並不是美國。

所以美國不應該為了當一個「善意的霸權」而無條件的付出，禮尚往來才是川普希望看到的國際關係。講白了，等到礦業協定簽署之後，美國可能會大幅度的轉變到烏克蘭的立場來保護烏克蘭，這不也就是台灣想取得的態勢嗎？不要簡化美國在烏俄戰爭中的角色，以及以美國優先為基礎所制定的美國外交政策，這樣才能了解川普外交政策的真實樣貌。

目前川普政府內部也透露出很多機密文件，強調美國嚇阻中國的決心。台灣在美國第一島鏈上，基本上就是美國抗中的第一線；如果美國想要維持自己的霸權，就沒有放棄台灣的可能性。

再者，龍應台說台灣的年輕人不願意保衛台灣，多數人面對台海戰爭的時候會選擇投降。但龍應台不知道的是，學術研究早就發現年輕人的自我防衛意願較低，這本來就是世界的常態，並不是因為我們面對的是來自中國的挑戰，或是美國可不可信這個問題，所以台灣的年輕人才不願意保衛台灣。

我國政府更持續的在宣導保家衛國的重要性，只可惜藍白陣營在立法院大刪國防部的宣傳費，試圖根本性的擴大年輕人不願意保衛國家的趨勢。一般來說，非正式民調的結果根本不可信，所以筆者也很難想像這樣的證據竟然可以被過度的放大，寫在刊登於紐約時報的社論上。

最後，龍應台認為賴總統將中國視為境外敵對勢力的這種對抗行為，會將台灣推向戰爭的深淵。但不知道龍應台知不知道，解放軍過去這幾年持續對台灣發動共機擾台、環島軍演、氣球干擾我國領空、甚至是發射飛彈與火箭跨越台海上空。

唯一能確保民主的方式 就是與中國對抗

除此之外，中國在國際社會上繼續強奪我國的友邦，在國際組織上消滅我國的聲音與存在。這還不是全部，中共還透過中配以及其他涉台人員，持續對台灣的國防與社會整體的進行滲透與破壞，搭配藍白陣營在立法院刪減與凍結國軍的預算，企圖讓台灣從內到外都喪失保護自己的能力。

面對這樣的一個敵人，我們能繼續跟他們合作嗎？能繼續放任他們滲透破壞我國的國防與社會嗎？能繼續睜一隻眼閉一隻眼，期盼對方的好意嗎？這個世界上唯一對台灣有侵略意圖的國家，就是中國，而唯一能確保台灣民主社會與主權延續的方式，就是與之對抗，強化我國全面嚇阻中國的能力。

畢竟如果台灣繼續跟中國合作，繼續勾勾纏，我們可能會直接喪失我國的主體性，直接香港化了，屆時我們還有什麼可以保護的呢？最後，筆者要跟前文化部長龍應台再次強調，跪下來的和平絕對不是和平，只是苟且偷生的投降罷了。

▼中國在國際社會上繼續強奪我國的友邦，在國際組織上消滅我國的聲音與存在。（圖／路透）

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