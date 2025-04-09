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關稅大海嘯來了　大罷免還玩得下去嗎？

我們想讓你知道…川普的大民粹，擊碎了台灣的民粹氛圍，當頭一盆冷水澆熄了大罷免的狂熱，讓台灣社會不得不冷靜思考國家的未來。舉國思考如何面對川普，總比只有內耗的大罷免有意義多了。

▲▼柯建銘 聯訪 立法院。（圖／記者屠惠剛攝）

▲關稅海嘯撲天蓋地而來，大罷免真的還能繼續嗎。（圖／記者屠惠剛攝）

●單厚之／資深媒體人

川普關稅海嘯席捲全球，賴清德政府的應對毫無章法、進退失據，從行政院長卓榮泰的「安心睡」到賴清德的「至少我們還有音樂」、副總統蕭美琴的「潤餅餡」，無一不引來網民的痛罵。賴清德公布了零關稅、擴大對美投資的「五策略」，卓榮泰邀集朝野黨團共商國是，但民進黨上下對大罷免就是隻字不提。

罷免團體在清明連假繼續衝罷免，宣稱已經有8名藍委連署衝過目標的50％；曹興誠則高喊「關稅高干你什麼事？」「關稅有時間解決、罷免只有一次機會」，但當關稅海嘯撲天蓋地而來，大罷免真的還能繼續嗎？

川普關稅打破了所有想像　證明疑美論的正當性

在4月3日之前，絕大多數人應該都認為台灣今年只有大罷免一個議題，罷免一路搞到8月，補選完大概10月或11月，今年注定一整年都是政治動盪。

《美麗島電子報》上週公布的「2023年3月國政民調」，賴清德、卓榮泰的滿意度都創下就任以來新高，藍營被打得潰不成軍，泛綠的G7~G9合計達48.5％、接近5成，這是前所未見的數字。大罷免的前景一片看好，差別只是民進黨能贏多少而已，沒想到，川普的對等關稅打破了這一切。

民進黨的策略一直是把大罷免打成全國性選戰，和大選一樣拉高到國家認同的層次，以「抗中保台」和在野黨對決。所有的議題都必須要導向「抗中保台」、不斷地拉高兩岸、藍綠對立的氛圍，就連「疑美」都是罪大惡極、都是不愛台灣。也是因為對美國有高度的信心，卓榮泰才會在對等關稅公布的前一天，告訴國人可以「安心睡」。

結果一如中共不在乎國民黨的死活，在大罷免如火如荼之際，連續兩天舉辦軍演，為大罷免加油添薪；川普也一樣不在乎民進黨的勝負，32％的關稅，打破了台灣人對美國的所有想像，證明「疑美論」的正當性和合理性。

就連一向強調挺台灣的AIT也忽然噤聲。賴清德刻意經營的「Team Taiwan」未來不知道還能否繼續使用，台灣人基於「美台友好」而建立的民族自信也被打到谷底。

▼川普一樣不在乎民進黨的勝負，32％的關稅，打破了台灣人對美國的所有想像，證明「疑美論」的正當性和合理性。（圖／路透社）

▲▼川普宣布對等關稅政策。（圖／路透社）

亡國感是情感上的　關稅戰卻是實在的從口袋掏錢

長期以來，國家認同就是台灣最高層次的議題，沒有任何議題能夠超越，所以國民黨在大罷免被壓著打，也找不到任何能抗衡的議題和機會。結果川普的關稅大海嘯，引發全球的危機、對台灣立即而明顯的衝擊，一下子超越了長遠的統獨論戰。

民進黨長期以來的「亡國感」提款機是政治上的、情感上的，川普的關稅戰卻是實實在在的從每個國民的口袋裡掏錢。股市大跌2065點，平均每個股民損失50萬，接下來還有出口、就業、經濟成長、匯率、通膨一連串的問題在後面等著。

過去的「肚子扁扁也要挺阿扁」是溫水煮青蛙，多數人未必有立即的損失，而川普帶來的危機又兇又急，全球少有人能置身事外。哪個議題比較重要、影響大，一目瞭然。

一夕之間，台灣最大的威脅，就從習近平、天天繞台的解放軍，變成了川普集團。全球反川力量赫然以唯一敢和川普打關稅戰的中國為首，暗暗期待中國能逼川普退讓、至少也要收斂幾分，其他國家才有機會搭順風車，降低經濟的衝擊。

清明連假前，朝野還為國民黨提出的兩個公投案相持不下，民進黨占據議場主席台4天，院會空轉兩週、總質詢也因此停擺。今天卓榮泰邀請朝野黨團到政院共商國是後，民進黨就該傷腦筋明天還要不要繼續佔領主席台、要不要撤掉議場的「裝置藝術」。

民進黨已經啟動上百場的「人民是頭家」宣講，卓榮泰拿著光劍、帶著閣員痛罵在野黨，接下來還要不要辦、要怎麼辦？此時再罵在野黨會得到噓聲還是掌聲？政院規劃因為關稅衝擊的880億元特別預算又要怎麼過？都成了民進黨難解卻無法迴避的問題。

台海是否發生戰爭是不確定時間的假設議題，川普的關稅戰卻已經打響，以何種方式、何時落幕都在未定之天，但絕對不會在短期內結束。今年台灣的政治主軸，已經從原本的「罷免年」變成「關稅年」，罷免再大也大不過人民荷包的損失、失業的陰影，以「抗中保台」贏得大罷免的戰略注定難以為繼。

舉國思考面對川普　總比內耗大罷免有意義

賴政府錯估形勢，對川普毫無防備，如今也拿不出任何有效的手段；國民黨地方首長希望聯手對抗川普衝擊，也不過是盡人事。但面對如此大的危機，多數民眾必然不樂見政黨惡鬥，任何仍有惡鬥想法的政黨或政客，必然會遭民眾的厭棄。

賴清德和民進黨或許主觀上不願意放棄大罷免一片大好的局勢，但實務上卻必然難以為繼，如果主動宣布放棄罷免、尋求朝野合作，即便無法有效降低經濟的衝擊，也至少可以在民眾心中留個好印象，避免民意的反撲。若大罷免繼續下去卻失敗，賴清德這一任就徹底跛腳，連任也會非常困難。

而國民黨也不必見獵心喜，民進黨錯估形勢，也不代表國民黨就是對的，大罷免之所以會有之前的聲勢，國民黨也有相當大的責任。

如果未來國民黨還是繼續為反對而反對、為堅持而堅持，一心只想要讓民進黨難堪、難做，只想罵民進黨出一口氣，民眾也同樣會厭倦。誰能在此時拿出大局觀，誰才能獲得民眾更多的認同，朝野都該好好思考、好好檢討。

感謝川普的大民粹，擊碎了台灣的民粹氛圍，當頭一盆冷水澆熄了大罷免的狂熱，讓台灣社會不得不冷靜思考國家的未來。舉國思考如何提高競爭力面對川普，總比只有內耗的大罷免有意義多了。

▼誰能在此時拿出大局觀，誰才能獲得民眾更多的認同，朝野都該好好思考、好好檢討。（圖／翻攝直播）

▲▼行政院長卓院長邀請立法院朝野黨團代表針對美國關稅政策議題會商。（圖／翻攝直播）

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資深媒體人，曾任職中時、聯合、蘋果、壹周刊、三立新聞網、明日報、TVBS周刊...等多家媒體。

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