尤里安／中國海軍能量　看遼寧號航艦穿越島鏈

▲中國海軍艦艇除本軍演訓外，也積極的參與外軍演訓。（圖／PLAN）

●尤里安／現任軍事戰略評論員，淡江戰研所畢業。

冷戰後繼續軍演

自1971年起舉辦的波羅的海軍演（BALTOPS），迄今已於47屆，這項原先由美國與北約主要國家主導、後續由北約成員國主導的軍事演習，為北約少見的大規模海軍操演。對美國來說，這樣演習就是直接在前蘇聯後院「秀國旗」，同時強調國際水域的航行自由，這些演訓的科目也可以當作實戰前的實際演練。對北約成員國來說，能獲得相關的軍事交流以及美國的奧援，因此許多國家都會派遣艦艇參與。

這項海軍演習通常包含兩部份，首先是和平夥伴關係計劃部分（Partnership for Peace, PfP），操演重點著重於通訊、操艦船藝、搜索救援（SAR）以及其他非傳統的軍事領域部份，例如海域執法等等，其最終目的在於提升參與國海軍之間的相互可操作性（Interoperations）。

第二部份主要的操演科目較偏重軍事面，包括反潛作戰（USW）、防空作戰（AD）、反水面作戰（SUW）、電子戰（EW）、水雷清掃、小部隊滲透、兩棲登陸（視情況）等。冷戰結束後，上述軍事面的操演轉變成海域救難、救生、海岸監視、海域執法等為大宗，偶爾穿插強度較高的軍事操演。

在冷戰結束、前蘇聯解體以及北約成員國擴大化的情況下，這項海軍演習也成為美國「吸引」成員國重要軍事/外交工具，這讓俄羅斯相當緊張，除了海軍演習算是在後院的波羅的海地區舉行外，這種演習還具備外交效果，除派遣機艦作出必要的監視外，也在軍事/外交上做出相對應的舉措－在波羅的海區域進行演習。

中國艦艇總動員與台灣應對

中國艦艇在2017年7月參與的「海上聯合2017」演習，被外界認為是俄羅斯拉攏中國的外交舉措，後續兩國接續進行海上聯合2018、海上聯合2019演習（青島，四月）。若仔細深究與資料彙整，可以得出相關的艦艇舷號與名稱，若在搭配時間軸與演訓地點，會發現中國海軍艦艇快跟美國海軍一樣，到處都有蹤跡。

青島海軍觀艦式，也派艦參與中俄海上軍演、東協海上軍演、亞丁灣護航，加強與巴基斯坦的合作，派遣艦艇在南海與美國軍艦對抗等。6月11日，日本防衛省統合幕僚監發佈消息，中國海軍遼寧號航艦與6艘艦艇穿越宮古水道進入太平洋，日本海上自衛隊派出自出動山霧號、海霧號、松雪號三艘驅逐艦跟蹤監視，P-3C反潛機也升空監控。值得注意的是，這是中國海軍901型補給艦（呼倫湖號）隨艦隊穿越宮古水道並被日本拍攝到。

▲每次中國軍艦通過島鏈時，日本防衛省都會發佈相關照片與航行路徑。（圖／日本防衛省）

許多軍事評論指出，中國海軍目前也以「公海航行」自由為名派遣艦艇到處遊弋，碰到較強硬的美國艦艇，則師法前蘇聯海軍模式，以近乎碰撞航線的方式在南海與美國對峙，種種跡象讓外界再度關心起中國海軍動態。若本次遼寧號航艦不以宮古水道原路返回，反而是穿越巴士海峽到南海演訓、接續穿越台灣海峽北返的話，勢必才會引起台灣媒體的關注。

海軍在中國遼寧號航艦穿越台灣海峽時，是否會派遣機艦跟監？會。有無拍攝照片或錄影？一般堅信有，但軍方就是不公佈，外界也無從批判，只能得到軍方的制式回應：一切都在掌握中，請國人放心之類的新聞稿。

先前幾次中國軍機繞島飛行時，國防部曾有幾次公佈我方戰機與中國轟炸機伴飛的照片，這種作法引起群眾的高度讚賞，除了「有圖有真相」的通俗看法外，也間接證實了台灣空防戰備的堅實，但後來幾次的繞島飛行，國防部就不釋出這類照片。

在可見的未來，國防部是不可能比照日本防衛省那樣、公佈穿越台灣海峽的中國艦艇照片；我們實在無法想像，在中國海軍艦艇到處演訓、媒體與民眾必須透過外媒，甚至是網路消息來驗證中國機艦是否通過台海的情況，讓民眾知悉軍隊在戰備、運作也是信心來源之一。最起碼在中國機艦路經台灣周遭海空域的時候，釋出海空軍整備照片以安民心，算是可行的方式吧。

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