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苦苓／台灣總統選舉之三國演義風雲

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▲2020的台灣總統大選，會形成蔡英文、韓國瑜、柯文哲「三強鼎立」的戰況嗎？。（合成圖／ETtoday資料照）

苦苓本名王裕仁／知名作家，曾獲時報文學獎散文獎、聯合報小說獎。

老丁：老王啊，沒想到兩黨初選都結束了，選舉局勢卻還是這麼風雲詭譎，你且說說看這是什麼道理？

老王：道理很簡單！就是一個「變」字，就算搞了快一年，大家還是不確定到底會有哪幾個候選人，這些人的關係又錯綜複雜、彼此連動，所以甚麼怪事都會發生，成就了一個「亂」字。

老丁：變亂變亂，多變則亂，你能幫我們理出一個頭緒來嗎？

老王：其實也沒甚麼複雜，現在檯面上確定的就是韓與蔡嘛！韓的隱憂在哪裡？他最怕甚麼？

老丁：當然最怕據說被「做」掉的郭董不甘心，再回來跟他選，歷史上只要國民黨分裂，民進黨就必勝了！

老王：不見得都這樣！你想，很多知識藍、經濟藍、年輕人、中間選民，是實在沒辦法投票給他們心目中的「草包」的；如果有郭可投，管他脫黨不脫黨，投了！這些票蔡英文不就拿不到了？

老丁：這麼說，郭出來還可以幫韓「固票」囉，甚至也有一些對蔡看不下去、原本親綠的選票，也可能「倒戈」投票給郭呢！

老王：還記得1985年阿扁選台南縣長那一次嗎？因為國民黨兩個候選人都夠強，所以開放競爭，兩個人各自把選票「撐」到最滿，阿扁就在中間被夾殺了！

老丁：有耶！所以「棄A保B」這種東西，關鍵還在於兩個都在比弱，（最弱的被吃掉）；如果AB都很強的話，兩強夾攻，C反而會被邊緣化。

老王：所以蔡的第一個噩夢，反而是郭出來選；如果郭不選，她的第二個噩夢，當然是柯了！

老丁：你剛剛說那些「是韓不投」的人，如果有柯可以選擇，就不必含淚投蔡、或是乾脆不投票了！這麼說來，柯如果出來一樣對韓有利？

老王：那又不一樣！因為蔡也弱、柯也弱，兩個人的選票重疊度又大（除了深綠的部分），所以到時候他們必須搶第二名，那才是勝負關鍵！

老丁：也就是說：那些「討厭國瑜黨」的人，會主動棄第三名保第二名，有就是柯、蔡誰拿到第二，而且領先第三較多，才有得到棄保、一舉翻牌的機會？

老王：是的，所以韓不用怕郭，他應該怕的是柯，如果「阿北不出、誰與爭鋒？」那時候韓才可以穩坐釣魚台，呃，我是說賓館，不是那個小島。

老丁：那麼始終不鬆口的王，難道就沒有影響力了嗎？至少能夠「成事不足、敗事有餘」吧？

老王：不會的，他的佛法修為極高，一切「隨緣」，既然「緣盡情了」，那也就「緣起緣滅」，阿彌陀佛。

老丁：那朱會不會很可惜啊？我聽說民進黨其實最怕的對手是朱，因為「正常倫」也就是「平凡倫」，沒甚麼大弱點，對於最擅長攻擊的民進黨來說，只要朱在選民心中有60分，其實就很難打敗他了。

老王：那也是！不過還沒「開選」就說黨如果徵召韓我就支持，那不等於是昭告天下自己不如韓了嗎？結果韓一出來，朱兄也只好到一邊涼快去，沒戲唱了！

老丁：最後一個變數：喜樂島如果真的組黨，而且推出總統候選人，會不會是蔡連任之路上的石頭呀？

老王：甚麼石頭？連沙子都不是。而且他們要推誰選總統？賴清德不會接受，阿扁很想卻不敢（正好找到關回去的理由！）郭倍宏自己出來選嗎？他是誰呀？有事嗎？

老丁：嗯，果然像柯說的現在有如明朝末年、「流寇四起」，但是明朝不是沒多久就滅亡了嗎？

老王：那就看是亡在李自成手裡，還是亡在吳三桂腳下，大家倒是可以來猜猜看：誰是當代的崇禎皇帝呢？

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關鍵字: 雲論 苦苓 雲論苦苓 民進黨 國民黨 韓國瑜 蔡英文 柯文哲 2020大選 總統
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