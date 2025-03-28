川普對歐洲的「鐵腕威脅」　盟友變敵人的轉折時刻

▲川普重返白宮，歐洲領導人開始感受到一股來自大西洋彼岸的冷風，這不僅是對美國承諾的質疑，更是對其意圖的深切憂慮。（圖／路透）

●蔡鎤銘／淡江大學財務金融學系兼任教授

美國與歐洲之間的跨大西洋關係曾被視為西方世界穩固的基石，然而，這一聯盟在近年來的地緣政治變局中正面臨前所未有的挑戰。隨著唐納德·川普（Donald Trump）於2025年重返白宮，歐洲領導人開始感受到一股來自大西洋彼岸的冷風，這不僅是對美國承諾的質疑，更是對其意圖的深切憂慮。

貿易爭端、國防分歧以及價值觀的衝突，正在將這段歷史悠久的盟友關係推向一個危險的十字路口。本文將探討川普政策如何逐步疏遠歐洲，並分析歐洲如何因應這一轉變，從而重新定義其全球角色。

貿易戰火再起 經濟裂痕加劇

川普的貿易政策向來以「美國優先」為核心，而這一立場在第二任期內變得更加強硬。根據《經濟學人》總編輯贊妮·明頓·貝多斯（Zanny Minton Beddoes）的觀察，川普對歐洲商品加徵的關稅正迅速升級，這不僅威脅到歐洲的經濟利益，也挑戰了歐盟內部的團結。

根據《GZERO Media》報導，2024年美國對歐盟的平均關稅已從前任政府的3%左右上升至近10%，預計2025年可能進一步攀升至15%以上。這種單邊行動讓歐洲企業叫苦連連，尤其是德國汽車業和法國農業，這些產業高度依賴美國市場。

更令人擔憂的是，歐洲並非毫無還手之力。歐盟已明確表示，若美國繼續加碼關稅，歐洲將以同等規模的反制措施回擊，例如對美國進口農產品和科技產品徵收報復性關稅。然而，這種以牙還牙的策略並非長久之計。

貝多斯警告，盟友之間的經濟衝突正在製造「對美國的普遍憤怒」，這種情緒可能削弱雙方在其他領域的合作基礎。長期來看，歐洲可能被迫加速尋求替代市場，例如與亞洲或非洲的貿易夥伴深化關係，以降低對美國的依賴。

國防分歧 烏克蘭戰場的戰略衝突

在安全領域，川普的政策同樣讓歐洲感到不安，尤其是對烏克蘭戰爭的態度。根據現任美國歐亞集團（Eurasia Group）總裁伊恩·佈雷默（Ian Bremmer）的分析，川普政府明確顯示出與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）重新接觸的意願，甚至不惜犧牲歐洲的利益。

布雷默指出，川普希望促成烏克蘭停火，但若談判破裂，他傾向於將責任歸咎於烏克蘭，並採納克里姆林宮的論調，否認烏克蘭的國家主權。這一立場與歐洲多數國家的立場背道而馳，特別是波蘭和北歐國家，這些國家視俄羅斯為直接威脅。

根據瑞典前首相卡爾·比爾特（Carl Bildt）在GZERO Media的文章指出，自2022年俄烏衝突爆發以來，歐盟國家的國防支出已成長約三分之一，2024年總額達到約2700億歐元。

然而，川普對北約的冷淡態度，以及他對歐洲國防自主性的質疑，讓這種努力顯得更加迫切。布雷默強調，川普的「黑幫式外交」，對盟友施壓而非支持，正在迫使歐洲重新思考其安全架構。從德國到波羅的海國家，越來越多的政府開始意識到，美國的保護傘可能不再可靠。

這種分歧在實踐中已顯現端倪。例如，川普曾公開表示對格陵蘭的興趣，甚至不顧丹麥主權提出直接干預，這讓歐洲國家感到美國正在踐踏其領土完整原則。

同樣，美國副總統候選人J.D.萬斯（JD Vance）與德國極右翼政黨「德國另類選擇黨」（AfD）的接觸，也被德國政府視為對其內政的挑釁。這些事件顯示，川普的美國不僅在政策上與歐洲分道揚鑣，甚至可能成為其安全威脅的一部分。

▼川普希望促成烏克蘭停火，但若談判破裂，他傾向於將責任歸咎於烏克蘭，否認烏克蘭的國家主權，這一立場與歐洲多數國家的立場背道而馳。（圖／路透）

價值觀裂痕 民主與法治的對立

除了經濟和安全，川普對歐洲的敵意還體現在價值觀層面。歐盟作為一個超國家實體，其核心建立在共同價值觀和法治之上，而川普的美國卻在逐漸背棄這些原則。

布雷默分析指出，川普政府對領土完整和民主規範的漠視，直接挑戰了歐洲的政治根基。例如，美國對國際法庭和人權機制的質疑，讓歐洲感到其盟友正在走向另一條道路。

這種價值觀的對立在具體事件中尤為明顯。川普曾公開批評歐洲對移民和氣候政策的「軟弱」，並試圖通過外交壓力影響歐盟內部決策。貝多斯形容這種行為為「黑幫式外交」，認為它將盟友視為可以威脅的對象，而非合作的夥伴。

與此同時，歐洲內部的民粹主義勢力，如法國的勒龐（Marine Le Pen）和匈牙利的歐爾班（Viktor Orbán），卻對川普的立場表示歡迎，這進一步加劇了歐盟內部的分裂。

從長遠來看，這種價值觀的衝突可能比貿易或國防問題更具破壞性。歐洲的民主制度和統合進程依賴於與美國的共同信念，而當這種信念動搖時，歐盟的凝聚力也面臨考驗。布雷默警告，若美國、中國大陸和俄羅斯等強權都不再重視法治，歐洲可能成為孤立無援的價值孤島。

歐洲的應對 從依賴到自立

面對川普的敵意，歐洲正在加速轉型。卡爾·比爾特表示，歐盟國家的國防支出成長顯示出其對自衛的重視，尤其是德國、波蘭和北歐國家，這些地區的軍事預算預計在未來五年內再增加20%以上。然而，這種轉變並非一帆風順。南歐國家如義大利和西班牙，對快速軍事化的態度仍顯猶豫，這反映了歐盟內部的異質性。



在產業層面，歐洲也在尋求更大的自主性。例如，德國和法國已啟動聯合防務項目，旨在整合歐洲的國防工業，提升自主研發能力。然而，比爾特坦言，歐洲的指揮與控制系統仍需進一步整合，這一過程可能需要數年甚至數十年才能成熟。更重要的是，歐洲希望保留與美國的合作空間，但現實卻迫使其做好獨立作戰的準備。

布雷默對此持悲觀態度。他認為，歐洲在短期內很難彌補美國撤離留下的真空，尤其是在烏克蘭問題上。多次峰會顯示，歐洲在對俄政策上缺乏統一立場，這削弱了其與俄羅斯談判的籌碼。

長期來看，若全球強權持續漠視法治，歐盟的現有結構可能難以適應這一新環境。

結語

川普對歐洲日益加深的敵意，不僅是政策層面的分歧，更標誌著跨大西洋關係的歷史性轉折。從貿易戰到國防分歧，再到價值觀的對立，美國正從歐洲的盟友轉變為潛在的對手。面對這一挑戰，歐洲正試圖通過經濟多元化、軍事自主和內部整合來應對，但其成功與否仍充滿未知數。

可以確定的是，若川普繼續將盟友視為可以壓制的對象，歐洲最終可能選擇徹底告別對美國的依賴，走上一條獨立而艱難的道路。在這場地緣政治的風暴中，歐洲的未來將取決於其能否在危機中找到新的力量。

▼川普對歐洲日益加深的敵意，不僅是政策層面的分歧，更標誌著跨大西洋關係的歷史性轉折。（圖／路透社）

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