投書／韓國瑜選戰策略應從「形象修復」做起

▲筆者建議韓市長應思考除鞏固韓粉支持外，如何透過各種方式積極向外拓展票源。（圖／記者賴君欣攝）

●馮國豪/崑山科技大學公共關係暨廣告系副教授

一如預期，韓國瑜順利從國民黨初選中出線，代表國民黨參加2020年總統大選。但未來是否真能再取大位，必須自我檢視目前最關鍵的爭議點，包括韓國瑜的誠信問題、「韓粉」的攻擊性高等，從修復形象、贏得更大多數人的好感開始做起。

筆者嘗試從公共關係中的形象修復理論給韓市長一些建議。依據庫姆斯（W. T. Coombs）在1995年提出的形象修復五項反應策略（不存在策略、疏遠策略、逢迎討好策略、後悔道歉策略及哀兵策略），韓市長及其幕僚可立即採取以下作為：

1.不存在策略：

對於不實的指控，例如婚外情與私生女烏龍爆料，就必須迅速給予反擊，並加以否認，甚至積極提出司法告訴，絕對不能以愛與包容為由妥協。

2.疏遠策略：

對於過去的缺失必須備妥資料迅速說明與排除，包括類似農舍與保單財產等問題，必須盡速準備好相關的資料，公開所有資訊，對有缺失部分迅速處理，對於合法合理部分提出相關證據，以迅速脫離泥淖。

3.逢迎討好策略：

對於曾經給予韓市長支持或善意建議的藍營人士，例如：郭台銘、王金平、楊秋興等人的建議，必須加以過濾回應，盡量吸納他們的部分的想法與建議。

4.後悔道歉策略：

對於從去年以來韓粉們對於部分媒體人的攻擊，以及其他政治人物甚至非韓人士的攻擊，韓市長必須一肩擔起責任，公開對這些受攻擊的人公開致歉，甚至前往當事人住所當面致歉，同時也要公開譴責韓粉的不理性行為，以及呼籲韓粉務必節制不當言行。

5.哀兵策略：

對於不公平或無理的指控，應用哀兵姿態、軟性訴求爭取民眾支持，例如：如何兼顧高雄市長與總統參選人兩個身份，以哀兵姿態爭取高雄市民支持。要想贏得大選必須結合藍營所有的勢力，爭取淺藍、淺綠的支持，因此除了道歉之外，更應該知道自己的不足，用誠意爭取各方勢力的支持。

以上是筆者從公共關係形象修復的角度給韓市長的幾個建議，希望韓市長能思考，除了鞏固韓粉的支持外，如何透過各種方式能夠積極向外拓展票源，才有機會在明年1月11日大選中獲勝。

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