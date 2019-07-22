白依／「換柱事件」是否會重演？

▲換柱之聲，開始從聲量變力量，終於拔柱，今年，會不會重演，變成拔韓呢？（圖／記者李毓康攝）

● 白依／獨立評論人

國民黨總統初選揭曉，韓勝出不令人意外，但大勝郭近18個百分點，三人對決，贏蔡英文32個百分點，則非常詭譎。因為初選前四、五個月，各家民調韓郭差距只是3~5個百分點，三人對決，韓贏蔡的百分點，也只是個位數。

初選後，郭台銘有風度卻無溫度，隨即赴美神隠；沒有任何人質疑初選不公，過於平靜，讓人感覺詭異。

有人翻出四年前的資料，更感覺詭譎。2015年，洪秀柱初選民調有46.203支持度，比韓還多2個百分點；而TVBS在初選揭曉後做民調，洪與蔡是41：38，洪贏蔡3個百分點；而今也是TVBS在初選揭曉後做的民調，韓與蔡是48：44，韓贏蔡4個百分點，是否非常類似？

但是，天下雜誌在2015年，初選揭曉後三星期，以四星期時間做了11305份大民調，洪蔡比成了16.7：41.9，洪輸了25個百分點；換柱之聲，開始從聲量變力量，終於拔柱，今年，會不會重演，變成拔韓呢？

選戦是再狠再陰的招術都會出現，尤其是總統大選。韓國瑜是否會被拔？得從兩方面探討，一是他有多少底子？能承受黨內外悪毒的打擊；二是他有沒有捅過會讓自己致命的漏子？

韓有多少底子，也就是他有多少支持者？他初選的支持率是否實在？有無被灌水？洪秀柱當年顯然被灌水，而韓國瑜呢？某媒體説民進黨都是挺郭，是灌水郭，不知是外行，還是裝傻，要灌水的人只會説自己是國民黨，不會説自己是民進黨，而洪耀南也的確公開要民進黨「有魚吃魚，無魚吃菜」，問題不是有沒有灌水？而是灌了多少？

據社會觀察的老手透露，這次除了民進黨員有灌票教戰守則，一些去年支持韓的人，這次串聯「捧殺」韓，他們去年，因為認為韓被拿掉果菜市場總經理位子，是政治迫害，所以仗義挺韓。但韓當選市長卻得寸進尺要選總統，令他們憤怒，要教訓韓的政治野心，所以「捧」他上場、再雙「殺」罷免他，這些「捧殺」派，也在國民黨初選灌票。

民進黨也好，捧殺派也好，灌了多少票？只有正式大選的開票能給答案。但是韓國瑜有去年選擧，自己大勝也帶動了國民黨一路奏捷的事實，他的底子絶對遠比洪秀柱紮實，問題不是太大。

至於韓國瑜，有沒有捅過會讓自己一刀斃命的漏子？先前傳出的政治獻金，並無証據，外有私生子也証實是烏龍，但那都是要出招整他的人，亮的小菜，如有致命的漏子，民進黨會在正式登記後出招，黨內競爭者也不會在韓氣勢如虹時上菜，但韓初選勝出後，黨內立委參選人會擔心韓登記後，民進黨出招，母鷄被打趴了，小鷄怎麽辦？所以王金平一直説不會退黨，卻一直全省走透透、佈局後援會，郭則祝賀後不露面，柯也頻頻踏步不起步，都在一面觀望，一面等待韓有沒有致命的摟子出現，而能取而代之。

目前政界上層，已風聞韓有捅過致命的漏子，真假難料？韓有沒有捅過致命的漏子？自己清楚，如果有，應趕快與黨部研商對策，不要最後害己、誤人、毀了黨。如果沒有，就應嚴正聲明，並依習俗到寺廟發重誓，以闢謠堵絶傳聞，絶不能掉以輕心。更重要的是安定軍心，因為作戰最怕「戰馬因風聲而失蹄，一馬失蹄，萬馬亂陣，必然慘敗！」

會不會拔韓？未來兩個月，是關鍵時期，但決定仍在韓國瑜本身，如果韓沒有捅過致命的漏子；沒有被風聞擾亂軍心，而流失底子。那麽韓不但不會被換，還會在大選時，把蔡英文換掉。

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