「心理諮商」到底值不值得那個費用？

▲心理師所受的訓練就是，從自己和個案的主/客觀角度看待這件事情、感受這件事情。（圖／翻攝自pixabay）

●莊博安／諮商心理師。經營臉書粉絲專頁「標註自由 - 莊博安諮商心理師」。

看到這兩天PTT沸沸揚揚的在討論諮商費用的問題，看到滿多對諮商有好感的人、以及心理師自身站出來說話還滿感動的。我這邊也就我的理解，嘗試用白話好懂的方式回答。

其實過去國內外心理師也不斷的發表論文或文章在討論，這個最核心的問題還是：

「心理諮商到底有沒有用？值不值得那個費用？」

畢竟北部動輒2000-4000元（純自費，不包含其他補助）的費用不是人人承擔得起，就算覺得是小錢也不想被當凱子，既然花了錢，就要覺得值錢。因此本篇文章也是讓考慮是否要進入諮商的人，以及正在諮商中的人參考，你可以如何提出你的需求，讓你的諮商更能協助到自己。

大致上，諮商費用包含以下幾點考量：

諮商費用=個案準備度+心理師專長與能力+諮商功效+諮商後覆盤+行政費用

一、個案準備度：

把準備度放在第一個，也是因為願意進入諮商的人，代表他已經有一定程度的意願，開放心胸嘗試改變。這也是讓諮商有效率的重要一環。很多人覺得費用越高越有用，他也越會珍惜和努力改變。所以偶爾會聽到一個狀況是：「個案預約完就覺得自己好了。」

這不是什麼神秘力量，而是他已經下定決心要做出改變，而諮商只是其中一個環節，他在敲定下下週三要諮商後的這段時間，自己做足了充分的功課和行動，因此到預約的前幾天，他就覺得沒必要前往了（當然大家還是盡量避免這個行為）。

價格和成效的確有所關聯。但越貴真的越好嗎？當然不是，所以還要加上以下幾個因素。

二、心理師專長與能力：

他是適合你的心理師嗎？如果需要談成人感情議題，但找到一位專長是失智老人的，不是說他不會處理感情，而是他經驗未必那麼多，處理起來可能需要花更久的時間。再極端一點，如果你是一位同志，找到一位反同志的心理師，那在價值觀上就有明顯的衝突，這就很難談得好，甚至被惹怒洗腦。

基本上，心理師也都要有清楚的自覺：「是否能/要接下這位個案？」、以及「談不來時能否轉介給其他心理師？」這是道德問題。

反過來說，當不適合時你會提出來嗎？其實當你願意提出來，心理師都是願意一同調整的。就像很多人到精神科拿藥說沒效，但藥物對每個人作用不同，醫師一開始也只是開最普遍有效的那種藥，但未必適合你，所以需要不斷回去調藥。同樣的，心理諮商一開始也是心理師先按照原本的模式傾聽和分析，如果你也沒有特別反應，那心理師大概會按照這樣的模式進行。因此，像我也會在第一次諮商後詢問我的個案：「今天這樣的狀況還好嗎？有沒有什麼部分想要多一些、少一些？」

配合得好，後續合作才更有成效。

▲心理諮商的過程，是先引導你將悲傷憤怒的情緒降下來，我們才能客觀地討論現況。（圖／pixabay）

三、諮商功效：

情緒宣洩：

很常聽到的一個誤解是：「心理諮商只是把話重講一遍、重哭一遍」。這只有一部分正確。心理諮商的過程，是先引導你將悲傷憤怒的情緒降下來，我們才能客觀地討論現況，願意思考。否則一直壓抑著焦躁的情緒很難讓人好好坐著。而引導要做得好不容易，可能就需要花上心理師自身長時間的經驗累積和督導訓練等。

從根源解決問題：

許多事情被我們當作必然或合理，但其實它正嚴重地影響自己卻不自知。我們的確是把事情重講一遍，但當中可能有些細節被你理所當然地忽略。重述不只是重述，還包含了挖掘新的可能；就像是溝通過程的某個環節，個案對朋友說到某一句話，但他卻不是說出心裡真正想說的那句話，他也從來沒想過自己為什麼沒說那句話，這可能就是影響這件事情的轉捩點。再深入一些探討，這可能是你的性格使然，造成了不只在這件事情的困擾，也複製到了其它場合，而這個人格的討論、分析到轉變，才叫做「根源性的解決問題」。

突破分析的天花板：

不論是自己分析自己，或是朋友分析自己，都有著分析深度和廣度的限制。而心理師所受的訓練就是，從自己和個案的主/客觀角度看待這件事情、感受這件事情，也就是練習過N遍全世界都在強調的同理心。除了知識性的分析之外，更會從情緒或身體感受層面與你討論（因心理師訓練而異），這也是一般日常對話較少重視、也很難操作的細節，但常常是更加深入問題的關鍵。

最真實的回饋：

外面的人際關係，可能會考量到你的感受、雙方的關係、地位與利益等因素，而不會把真正的內心話和你說。但心理諮商的過程中，心理師會很殘忍地說出自己觀察到的現象，給你最真實的回饋，並且有機會將平常埋在底下的暗流導出，讓你在適當的時機，能夠看見自身沒有意識到、或不願意識到、卻影響甚深的自我樣貌。

陪伴：

自己諮商自己會抗拒，容易感到孤獨且沒有其它力量的支持。如果有朋友可以講講當然很好，但更多的狀況是：

1.我們無法對親近的人講述現況，因為他就是和你的現況有關的人。

2.不論是親近或陌生的朋友，都擔心他對你有不好的評價。

3.我們身旁根本沒有人。這些情況中，個案也許都知道方法和結果，但沒有人理解他正努力的生活，沒有人在乎他的成就，沒有人知道他能夠快樂了。這份辛苦與痛苦，需要被看見。

四、諮商後覆盤

心理諮商結束後，雖然個案離開了，但心理師的工作還沒結束，我們會再統整、紀錄、翻書查詢、思考諮商時腦中的幾條路徑如何修正、下次諮商能做什麼該怎麼做等等，甚至有些時候需要更多觀點，會再花錢找督導討論（督導費用通常和諮商費用差不多）。因此，諮商結束只是代表見面時間結束，但心理師其實持續花費心力在個案帶來的議題上。

五、行政費用

場地：

心理諮商所和一般的房間其實不太一樣，需要經過政府審核種種的標準，包括隔音（你說話時會不會被外面的人聽到）、場地大小、緊急應變措施等。還有諮商所都會打造和維護一個溫馨的環境，確保個案走進來時，是感到安全、放心、舒適的。

人力服務：

櫃檯的服務相當重要，也需要經過大量培訓，包括解答一切進入諮商前的疑惑、說明流程、更改時間等等。諮商所通常也都會有會計處理款項，以及法律人士諮詢，以協助解決個案可能碰到的法律問題。

其它開銷：

基本上諮商所的燈光、飲水機、小點心、香氛機、冷氣等等，從早上開門到晚上關門都要開著備好，為的就是讓個案一走進來就能夠進入狀況，也才能讓心理師和個案最充分的使用這一小時的時間。



所以回到最初的問題，心理諮商有沒有用？這要看個案的動機、心理師的能力專長與反思性、以及雙方如何搭配良好而啟到諮商功效。而心理諮商值不值得這個費用？五點綜合起來，你可以自行判斷。

▲心理諮商結束後，心理師的工作還沒結束，需再翻書查詢、思考諮商時腦中的幾條路徑如何修正。（圖／unsplash）

其實我本來覺得心理師的專業和其它醫療專業比起來，沒有太特別的地方，直到有位醫師和我說：「雖然都要讀很久的書和考到國家證照，但我們這科最常見的就是這幾種病症，就是開這幾種藥。但心理諮商不同，你要針對每個人、每件事、每次處理流程都不一樣。那太累了。」

我才突然覺得，「對耶，許多專業都有SOP，但心理諮商基本上是沒有的。」

標準化的目的在於提高效率、降低所需精力，如果沒有標準化，也就是每一次都是客製化，那麼耗費的精神和時間也就大幅提高。也因此如果你有心理師朋友，可能會聽到他說：「今天一次接了六個個案快累死了！」你可能會想，不就是工作六小時嗎？但其實他在開始前，就要先準備六份資料和要談的東西。開始後，六小時中的腦袋完全沒有停過，他在思考和嘗試各種談話路徑。結束後，他開始寫紀錄和重新思考談話策略。

說了那麼多，我們能保證心理諮商有效嗎？

沒人敢保證。因為心靈並不像實體能夠輕易塑形，也無法眼見為憑。命運也完全超出我們的掌控，如果嚴重的事件接二連三的來臨，那也並非是談談話就能解除的事情。不論心靈或命運，當我們看不見摸不著，也沒有體驗或不想體驗，那麼肯定會有所懷疑。但如果你願意、也有需要時，可以嘗試看看心理諮商的過程，也許你會有不同的見解。

最後回答網友的問題，心理師是不是都是垃圾？我只能說：「哪個地方沒垃圾？但你若願意仔細端詳，可能，也會有一些價值連城的收藏。」

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