【香蕉煎餅之亂】單厚之／從扁迷到韓粉 台灣政治的狂熱聖戰

●單厚之／資深媒體人，曾任職中時、聯合、蘋果、壹周刊、三立新聞網、明日報、TVBS周刊...等多家媒體。

很多人說，「有什麼樣的選民，就選出什麼樣的政治人物」。政治人物跟支持者，原本就是相存相依的關係，彼此互相影響，也互相依靠。政治人物站在浪頭上時，為選民指引方向、找到出路，帶著群眾過紅海、出埃及，找到應許之地；政治人物從浪頭跌下時，則是靠支持者撐著、托著、護著，維持部分的政治能量。

這樣的關係，不僅是在政黨之間競爭時如此，在政黨內部亦復如此。陳水扁下台這麼久，民進黨內還是有很多的支持者力挺，才讓陳水扁有今天的待遇。馬英九發動「九月政爭」，導致國民黨在2016年輸到一蹶不振，藍軍很多支持者還是覺得馬英九什麼都沒錯。

國民黨2016年的大敗，深藍支持者一直歸咎於朱立倫的「換柱」，而不會去檢討洪秀柱當初的過激競選策略，已經嚴重影響到國民黨立委的選情。事實上，「換柱」的結果當然不好，但如果讓洪秀柱繼續選下去，國民黨恐怕還要敗得更慘。

日前，一位楊姓韓粉在高雄痛罵支持罷免韓國瑜女學生的畫面，在網路上引起了很大的討論，讓「韓粉」又再次成為新聞的焦點。這一次，韓國瑜連「假韓粉」三個字，也都不說了。

還記得去年選前，政壇、媒體、網路都在討論「韓流」。當時有人認為「韓粉」跟「柯粉」有相當程度的重疊；有人說，「韓流」很多是來自對岸的網軍。如今，應該已經不太有人還會抱持同樣的想法了。

毫無疑問的，在過去這幾個月的時間，所謂的「韓粉」，不僅有很大的量變，也有很大的質變。韓國瑜的造勢活動人氣依舊很旺，但韓國瑜的中間和年輕支持者，已經所剩無幾。

韓粉的「失控聖戰」？

▲如今的韓粉其實已經高度「柱粉化」，不管面對藍或綠，只要「不是朋友，就是敵人」。（圖／記者林敬旻攝）



去年底，韓粉的組成多元而有感染力，「改變」是大家共同的目標。今天的韓粉，激烈且同質性高，在同溫層裡牢固的凝聚，看不清外面的局勢、聽不進外面的聲音，「韓國瑜」三個字成了最高且唯一「不變」的價值。

去年選前，韓國瑜小編王律涵一句「你們這些大人有多噁心」，曾經傳頌一時，，被嗆的市議員陳政聞最終也落選。短短的半年多時間，韓國瑜的支持者卻只剩下「大人」。

被楊姓韓粉痛罵「去死」的女學生，事後還被韓粉肉搜、IG被韓粉灌爆，說她是「假高中生」、「應召女」，留下一句韓「你們（韓粉）與惡，沒距離」。整件事像極了去年的翻版，只是韓國瑜跟韓粉，已經站在和去年完全不同的位置。

韓國瑜經過去年「九合一」大選的洗禮，對國民黨有無人能及的戰功，基本盤當然遠比4年前的洪秀柱來得堅實，但如今的韓粉其實已經高度「柱粉化」。不管面對藍、面對綠，只要「不是朋友，就是敵人」，甚至覺得不愛韓國瑜的同志，遠比敵人更可惡。韓粉喊打喊殺的對象，也往往都是藍軍自己人。

韓國瑜為了初選，凱道、花蓮、雲林、台中、新竹，一場又一場的造勢，一場又一場的鼓動韓粉的情緒；在黨中央凱道遊行同時，對韓粉下達高雄動員令，要的就是韓粉的強度、韓粉的忠誠。

韓國瑜成功的讓韓粉敵視藍營「非我族類」的所有政治人物，讓韓粉「非韓不投」，但韓國瑜也必將受到韓粉的影響、牽制，必將為這種情緒所吞噬。在韓國瑜跟韓粉的面前，除了歌頌、臣服之外的任何舉動，都會被視為挑釁、被收買、有二心、藍皮綠骨。

即便是初選勝利的喜悅，也無法填補韓粉孤臣孽子的悲憤。韓粉的字典裡，只有不斷的出征、對抗、征服，不會有退讓、合作、和解這些字眼；韓粉也不會容許韓國瑜「自甘墮落」跟任何人示弱、對任何人讓步。韓國瑜終究只能在韓粉的伴隨下，一起走向終點。

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