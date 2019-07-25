宋兆文／解放軍在東南沿海軍演的意圖？

▲中國國防部7月14日宣布，將在東南沿海舉行軍演。（示意圖／中新社）

●宋兆文／前海軍陸戰隊上校、現為國防部資深諮詢委員，國軍將領與兩岸三地媒體稱「宋老師」，著有《決戰釣魚台》、《遙遠的國土》、《釣魚台戰役》。

中國國防部7月14日宣布，將在東南沿海舉行軍演，因為我們最近獲得大批新銳軍購之故，中國外交部揚言制裁售台軍購企業，中國國防部，更將年度例行訓練集中在東南沿海地區，故意做出「山雨欲來風滿樓」的樣子。

中國官媒循例，誇大告稱：「國防部發布的都不是小事，都是大事情」。這次演訓，陸、海、空、火箭軍、戰略支援部隊五大軍種全都參演，除去海空演訓，更要在福建東山島實施兩棲登陸演習。

中國官煤強調是高級別的聯合演習，由中央軍委聯合作戰指揮中心組織，並報導解放軍第一集團軍兩棲機械化部隊已經出動，包括配備105公厘炮的05式兩棲突擊車都將參與演習。好像一付要動用大部隊，立即武力犯台的樣子。

請各位朋友不用擔心害怕，解放軍因古寧頭戰役，全軍覆沒的教訓，若要武力犯台之前，必然要出動五大軍種，作大規模的聯合臨戰訓練，大批軍機向福建浙江第一線機場轉場進駐，軍機大編隊訓練。

海軍三大艦隊抽調近數千艘軍艦與民船，編組四個以上攻台大型特遣艦隊。火箭軍與各戰區精銳集團軍，向各大型軍港集結，解放軍七個陸戰旅全數出動，分別在各地舉行聯合兩棲登陸演習。

這樣大的軍事動作，難逃美日台先進聯合監偵系統的偵測，實際上、上述情形根本沒有發生。敵軍對我虎視眈眈，一直在找機會武力犯台，國軍夙夜匪懈，從未掉以輕心，相關武力犯台的因應戰略戰術，早已完成各項戰備整備。

以土地面積換算，我們有全世界最多的先進制空飛彈與制海飛彈，我們中科院造的天弓三型防空飛彈，有七馬赫的超高速（每秒2331公尺），以撞擊爆炸方式擊毀敵機，中科院的增程超音速雄風三型飛彈，會讓進入台灣週邊400公里的敵艦，紛紛爆炸沉沒。

精準犀利的制空制海飛彈，使敵軍無法獲得海空優勢，沒有海空優勢，就無法對台進行兩棲登陸，不能對台兩棲登陸，所謂的「武統」，只是一個恐嚇名詞罷了。

▲天弓三型飛彈。（圖／翻攝自中科院）

受颱風與西南氣流影響，準備要在福建東山島舉行的兩棲登陸演習，在等海象轉好就會進行，談到東山島，就會想起1953年7月16日的突擊東山島戰役。

當時由金門防衛司令胡璉，率1萬多名陸軍，487名傘兵，以及海軍登陸艦船，對福建、廣東二省交界處的東山島發起了突擊作戰。主要任務是對於傘兵運用與三軍聯合作戰的實戰測試。

但是因兵力不足，不能攻佔至高點410高地，傘兵戰術失敗，損失52.15%官兵，眼見敵軍援軍大批趕到，支撐了3天，突擊部隊撤退，造成2千664人陣亡715人被俘，被擊落戰機2架，登陸艇3艘沉沒，損失戰車2輛。

雖然使敵軍也有兩千多的死傷，俘虜敵軍480人，但是當時第二天起，敵軍米格15戰機出現戰場，而我軍仍用P-51與P-47螺旋槳戰鬥機，明顯失去空優之後，這場突擊戰就注定失敗。

古寧頭戰役我們有海空優勢，所以勝利，東山島戰役我們無法掌握海空優勢，所以失敗撤退。

東山島面積220.18平方公里，適合兩棲登陸的灘岸，均在東山島東側，計有烏礁灣灘岸與後港灘岸兩處，烏礁灣灘岸可容納兩個突擊營登陸，後港灘岸僅能容納一個突擊營登陸，因此即將在東山島演練兩棲登陸的敵軍，最多就是一個兩棲加強旅。

一個兩棲加強旅，所配屬的海空軍部隊有限，沒有能力對我們實施兩棲突擊。若敵軍真的全面武力犯台，我們能迅速動員218萬後備部隊參戰，三軍部隊的機艦與大量制空/制海飛彈，會使敵軍縱然付出慘痛代價，仍然無法登陸台灣。

請大家多多支持國軍，鼓勵國軍，歡迎年輕朋友加入國軍行列，國軍待遇比社會上一般待遇，要好很多喔！

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