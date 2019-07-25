睡不飽啊！5大原因解讀為何睡眠不足

▲擁有充足的睡眠，才會有充分的腦力與體力。（示意圖／記者李佳蓉攝）

●作者／韋恩，經營「韋恩的食農生活」臉書粉絲專頁

睡眠不足是現代人很普遍的問題，到底為何現代人普遍睡眠不足呢？韋恩總結世界學者研究成果，幫大家歸納出5大原因：

1. 壓力：

心理壓力或是汙染等環境壓力會造成內分泌失調，這樣會影響體內睡眠激素與清醒激素的平衡，造成生理時鐘紊亂。

2. 生活型態：

工作、通勤時間過長，下班還繼續用line處理工作，上床的時間就晚了，這樣會影響睡眠長度與睡眠品質。根據研究，上床時間晚的人，睡眠時間就會比較短。（起床比較早的人不會影響睡眠長度）。然後不要以為平日少睡些，假日補回來就好，錯的，這種叫做社會時差，也就是自己造成的時差，只靠短短周末是補不回來的。

3. 飲食失控：

飲食不規律，在不對的時間吃飯就會影響生理時鐘。尤其是太晚吃東西或消夜會影響入睡，造成睡覺時腸胃還在努力消化，這樣當然睡不好。

再來飲食不均衡，也是會造成睡不好的原因。比如說，食物裡如果缺乏色胺酸，也就沒辦法合成血清素、褪黑激素等睡眠激素。或是很多人現在怕胖，誤會以為不能碰穀類、米飯，結果造成維生素B群缺乏，也是會大大影響睡眠，得不償失。

再加上亂吃外食，吃了太多高糖、高油脂的食物的話，除了會擾亂血糖與內分泌的平衡之外，這些有害腸道益菌的食物，也會破壞腸道菌相，讓腸道的生理時鐘亂掉，影響到全身與腦裡的生理時鐘。

4. 3C藍光：

人的生理時鐘受到陽光所調整，日出而作、日落而息是人體自然的規律。只是現在太多3C與藍光等人工光線，這些光線進入眼睛，對生理時鐘的調節是個重大干擾，因此睡眠激素會被打亂。

像有人睡前還盯著手機看，不但傷眼，還會失眠。也因此有另一項美國醫學會內科醫學期刊（JAMA Internal Medicine）發布的新研究顯示，女性開燈或電視睡覺，體重增加的風險可能會升高，在為期5年的研究期間增胖 5 公斤的可能性增加 17%。

5. 運動不足：

現代人普遍運動不足，但是運動有助睡眠，可以幫助人體調整生理時鐘。比如說有氧運動如跑步、健走，可以使身體吸收氧氣的效率提高，而且進行適度（中、低運動強度）的運動後，人體會製造腦內啡（endorphin），帶給身體一種自然的暢快和愉悅感，能幫助肌肉放鬆，中心體溫遽降，就比較容易入睡，而且熟睡期與深睡期會加深加長，所以睡眠品質較好。

知道了這些造成睡眠不足的因素，請大家檢討看看自己到底有哪些地方可以改善，擁有充足的睡眠，才會有充分的腦力與體力。接下來，韋恩會再整理可以怎麼靠食物幫助睡眠。

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