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林中斌／關鍵經濟在明年　川普有望能連任？

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▲狠心忍痛打贏貿易戰，抑或持盈保泰拚連任？川普將面臨重大抉擇。（圖／達志影像／美聯社）

●林中斌／前華府喬治城大學外交學院講座教授，曾任國防部副部長

至今年7月底，美國金融危機後經濟復甦已持續十年又一個月，打破1991至2001年的十年紀錄。後者曾打破更早自1961至1969年共九年差兩月的紀錄，又多持續十四月。

美國經濟復甦周期延長，短期內衰退可能性低。但明年開始，可能性上升。下次衰退若落在十四月後，即明年底美國大選前，則目前國內如日中天、國際叱吒風雲的川普，可能無法連任。因為經濟衰退，總統連任，從未成功。

同是7月底，美商務部公布第二季度經濟成長自第一季度亮麗的3.1降至2.1%，復甦稍緩。同時，十年來首次，美國聯準會在川普屢次敦促下宣布調降利率，以活絡經濟，間接透露衰退的隱憂。其實，俄國、印度等22國利率已先調降。

美國目前經濟強項、弱項為何？專家看法為何？

強項

1.失業率低：失業率已跌至3.7%，幾乎是五十年來最低的，且持續下降。今年6月，就有22萬新工作產生。布魯金斯智庫專家說，這表示一年之內衰退可能性低於10%。

2.消費夯：美國消費者信心，雖去年年底後稍降，今日跟一年前比基本上平穩。

3.股市旺：川普2017年初就任一年後，道瓊指數上升五千點。今年又升19%。

弱項

1.公債利率倒掛：美國國家發行公債，其長期利率通常高於短期利率。但去年年底開始翻轉。過去六十多年來，十一次中十次經驗顯示，此現象後兩年內經濟將衰退。

2.私有經濟負債上升：人民總體的收入增加3.7%，但增加集中在富有少數，一般家庭獲益少，靠大量借款買車、房、上大學。美國家庭負債在去年底已達歷史新高13.5兆美元，比2008年金融危機前還多0.9兆美元。負債公司再借款的債務即「槓桿貸款」在川普就任後已增加40%，很像金融危機前的狀況。

3.製造業下滑：今年頭兩季度，美國製造業下滑1.9及2.2%。

▲美國聯準會在川普屢次敦促下宣布調降利率，以活絡經濟，間接透露衰退的隱憂。（圖／路透）

專家看法

既然強項弱項難分軒輊，請教專家裁決。

7月13日的《經濟學人》認為美國經濟體質改變，如服務業比重超過製造業，庫存減少等新因素，復甦周期變長。但新因素也可能觸發衰退，最突出的是中美貿易戰。它傷害了依賴全球供應鏈的美國公司。

美國「全國商業經濟學家協會」今年1月30日至2月8日詢問281位會員美國經濟何時衰退？10%認為今年；相對多數42%認為明年；25%認為後年；11%認為後年之後；13%無意見。可以說，多數52%認為明年年底川普連任選前，美國經濟將衰退！

8月1日，川普對三千億美元的中國進口貨物加徵10%的關稅，同時威脅可能將再加至25%。而四天後中國降調人民幣兌美元匯率破七。雖然13日美國又宣布部分商品延後加徵，但基本趨勢是中美貿易戰已進入雙方犧牲打的肉搏戰。

民主自由的美國，能熬得過非民主的中國嗎？一心連任的川普，憂心選前經濟衰退，能槓得過歷經文革慘痛淬鍊的習近平嗎？

狠心忍痛打贏貿易戰，抑或持盈保泰拚連任？川普將面臨重大抉擇。

熱門點閱》

►美國大選將至　川普潛在競敵出現？

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●本文獲作者授權，原刊自《聯合報》。以上言論不代表本網立場，《雲論》提供公民發聲平台，歡迎能人志士、各方好手投稿，請點此投稿

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