別讓「分身」控制自己　數位社群使用隱憂

▲孩子們對各式軟體科技了解非常粗淺，輕忽也低估了數位行為的風險。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

●羅怡君／親子作家，經營「羅怡君：孩子教我們的事」粉絲專頁

「叮！…叮叮叮！…」

桌上的平板開機完，孩子一登入帳號，社群軟體的訊息通知聲，像隻好久不見主人的小狗立刻撲上來，這聲音在孩子耳裡聽來悅耳熱情，對爸媽來說則是戒備升高的警報器：到底他們在討論甚麼事這麼熱烈？難道學校裡天天見面還講不夠嗎？

若有機會一探究竟，一定會對孩子們群組內容的「無聊」程度嗤之以鼻，裡面充滿了無意義的問候、各式各樣的貼圖、看不懂的火星文還有一堆影片或討論區的連結，偶爾還有自製的合成圖搏君一笑，總之正事沒有，多半是打屁哈啦刷存在感的冷笑話，孩子們也知道沒甚麼營養，但能夠成為群組一員有機會看看還能嫌個幾句，正是被團體認同接納的重要象徵。

內容雖廢，但若再定睛研究一下就會發現，數位世界中的各項安全、法律議題蠢蠢欲動地藏在孩子們缺乏覺察的數位行為裡，不自知地踩到地雷、跨越紅線，若一個不小心觸及法律，很有可能引起軒然大波，比如說：

未到法定年齡，如何能申請到帳戶？是否有欺騙隱瞞的事實？

大家流傳誰愛誰的八卦消息，有人用鐵達尼號的海報把男女主角的大頭照p上去，合成圖貼在群組裡「祝福」他們有情人終成眷屬。

錄一段學校下課時某人被捉弄滑倒的影片，上傳抖音加上旁白，將影片傳給群組裡的始作俑者「留念紀錄」。

提到共同討厭的老師，你一言我一語地用髒話「問候」，還一起動腦想個響亮好記的綽號，大家在群組裡發洩好不痛快。

用網路上的新聞稿產生器輸入人名，馬上有篇假專訪稿報導校園新聞，大家看了直說好有梗！

網路有個「老顏製作app」，大家紛紛把自己的老顏照貼上來分享，真的又好笑又療癒啊。

孩子們大多覺得這些看似好笑、無傷大雅的行為，只在封閉社群裡鬧鬧沒有關係，但事實上通訊軟體不斷研發更新、相關法律條文也不斷修正，孩子們對各式軟體科技了解非常粗淺，輕忽也低估了數位行為的風險。

數位社群使用隱憂

舉例來說，哈佛大學曾經針對入學新生在臉書群組中分享不當的色情、暴力言論與照片而取消入學資格；這些原本是私密社團中的內容，因為被截圖流出引起學校關注；而企業團體，也逐漸重視社群發言與工作的相關性，雖然說是個人私領域的行為，但後續效應仍會擴大影響現實生活，根本無法切割。

藉由這些事實，我認為第一個要給孩子的觀念，就是「凡走過必留下痕跡」的正確心態。即使使用的是虛擬帳號，軟體也有刪除對話、撤除訊息的功能，看似可以隱藏自己、反悔收回，但追溯IP一切都能一目了然，資料庫裡仍有紀錄，或者只要當下接收者按下截圖，這些表面上的「保護功能」無用武之地，每個人都必須對自己的言行負責。

孩子們常自認為群組成員們之間很有默契，開個玩笑無傷大雅，或者以為擁有共同喜惡，絲毫不察其他成員們對發言內容的沉默，或許正代表著「無言的抗議」。直到成員們對外抱怨、流出群組裡自製貼圖、合成海報，甚至是對話內容後，才知道可能誤踩他人底線而付出代價。

▲在數位世界裡，動動手指就能自由分享，「放大加速」的效果，絕非自己能控制與想像。（圖／翻攝自pixabay）

有句諺語：「說出去的話如潑出去的水」。這生動比喻用在數位世界裡一樣貼切，更多時候別人拿著原作者的圖或內容進行「二次傳播」，一旦被廣泛流傳之後，原作者早已無法控制後續發展，不論是加料加字、惡意散播，最後原作者都難辭其咎，必須背負一定程度的責任。

舉個實際發生的小故事：有幾位同學下課時間一時興起，把校園裡的八卦愛情男女主角作成關係圖，有點像電視上、雜誌裡討論明星間的感情連連看那樣，放在雲端上幾個人一起共製共享。然而不知道是誰把這份資料公開出去，只要打上關係圖中的人名，就能在搜尋引擎中看見這張圖。

公開並非本意，幾名被提及的當事者心中感到不快提出抗議，原作者們才知道圖已被上傳公開。然而不論如何，誰也無法證明「不是自己上傳」，此時這幾位原作者就必須負起最大的責任。

另一種最常發生的是LINE群組中，總是會有同學惡作劇把老師的頭置換到其他圖案上。雖然小時候很多同學也常在課本裡塗鴉，開類似的玩笑，但是僅限於自己的課本，即使流傳也範圍有限，最重要的是至少能控制自己課本要給誰看。然而在數位世界裡，動動手指就能自由分享，「放大加速」的效果，絕非自己能控制與想像。

除此之外，廣受歡迎的各類心理測驗、變裝易容APP，背後其實是「個資外洩」的隱憂，特別是人臉辨識的科技發展與政治應用，我們上傳的所有照片與遊戲前按下的授權允許，都可能埋下未來被窺探控制的線索。

使用任何便利的數位工具，是現代人難以避免的「惡」。然而身為數位公民需要與時俱進，隨著各項功能帶來的新遊戲規則，我們需要和孩子一起考量各種行為帶來的風險與挑戰。即便日新月異的科技會讓我們有點措手不及，但只要先清楚認知以下幾個原則，不讓科技凌駕於人性之上，我們就能保護自己也保護他人：

1. 本尊與分身難以切割，現實生活中不會、不能作的事情，數位世界依然如此

2. 凡走過必留下痕跡，任何資訊一旦公開無法收回

3. 由自身發出的圖文創作或言論，須小心保護，避免他人拿去使用

4. 不任意公開自身照片或個資，以免被有心人士使用

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