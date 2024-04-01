單厚之／馬訪陸不是壞事　有助賴政府完善兩岸政策

● 單厚之／資深媒體人

前總統馬英九今日啟程訪陸，看樣子是確定會有馬習二會，藍綠白三黨表面的反應都相對平靜，但綠營仍認為對岸是想要藉馬英九訪陸，向即將就任的賴清德施壓，企圖影響賴清德520就職演說。行政院長陳建仁上周更呼籲馬英九「能夠在習先生面前，主張台灣是一個主權獨立的國家」。但事實上，馬英九見習近平講什麼並不那麼重要，習近平說什麼才是國際關注的焦點。

最怕馬訪陸的反而是國民黨

去年3月27日到4月7日，馬英九首次帶領「大九學堂」青年學子訪問大陸，並到湖南湘潭祭祖，當時民進黨和政府的反應相當激烈，不僅質疑馬英九訪問規格被矮化、「馬先生」的稱謂也極為不妥；陸委會更批評馬英九稱「台灣、大陸在憲法上都是『一個中國』」，是呼應中共一貫主張的「一中原則」，矮化台灣，傷害國家的主權與尊嚴，與台灣民眾的認知背道而馳。

▲ 馬英九去年赴陸祭祖期間，曾拜謁南京中山陵題字。（圖／前總統馬英九辦公室提供）

今年沒了選舉，綠營雖然仍然膝反射的冷言冷語，但已經不再像去年那樣激烈，只有陳建仁的立場踩得比較硬。另一方面，由於國際局勢的變化，綠營也希望降低「逢中必反」的氛圍；蔡英文在卸任前連太平島也不願意去，讓民進黨在喊主權這件事上，也少了幾分的底氣。

最不願意看到馬英九去大陸的反而是國民黨，雖然黨中央的正式回應和部分藍委的公開發言都表示支持，但私下卻多不以為然。過去將近10年的時間，「親中」的標籤一直都是國民黨心中的痛，2014年3月18日的太陽花，是國民黨衰敗的開始，讓國民黨在2014年底的「九合一」選舉，從原本掌握3直轄市、12縣市，一舉跌到只剩下新北市和5縣市。

2015年11月7日在新加坡的「馬習會」，在隔年總統大選前的2個月舉行，更讓國民黨的選情雪上加霜。朱立倫僅得到381萬票、31.04％的得票率，創下國民黨總統選舉史上雙新低的紀錄；國民黨的國會席次也從原本的64席墜落到35席，民進黨則從40席大幅成長到68席，另外還有時代力量的5席，讓蔡英文開展了8年的完全執政，設立黨產會和促轉會，把國民黨打到趴在地上。馬英九獲得了自己的歷史定位，但國民黨人卻苦不堪言。

▲ 馬英九去年祭祖在南京專訪。（圖／記者任以芳攝）

去年馬英九帶學子赴陸和返鄉祭祖，國民黨人也是「剉咧等」，不理解為何馬英九非要選大選年赴陸，在國民黨極力想要撕掉「親中」標籤的同時，再替國民黨貼上一張標籤。即便馬英九最終並沒有出現太大的爭議，國民黨也沒有任何得分。

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去年底，因為「藍白合」的紛擾，藍營不得不接受馬英九扮演協調者，雖然最終還是破局，但多數藍營支持者還是肯定馬英九的苦勞。沒想到選前馬英九接受《德國之聲》專訪，一句「相信習近平」又重創侯友宜的選情，侯辦臨時取消邀約馬英九在選前之夜上台。侯辦的作法究竟是有助止血，還是讓深藍支持者傷心，至今藍營內部仍有不同的意見，唯一確定的是，國民黨上下都怕死了馬英九這位前主席。

▲ 去年11月15日，馬英九一度促成「藍白合」。（圖／記者林敬旻攝）

馬英九二度帶團訪陸、進行「馬習二會」，可以進一步確立馬英九的歷史定位，但對國民黨來講卻看不到任何好處。在台灣人民普遍對中共、對習近平缺乏好感的氛圍下，任何想要選票的政治人物，都不會願意和馬英九靠得太近。馬英九跟習近平越近、越受對岸歡迎，和國民黨的距離就越遠。馬英九在對岸感覺有多暖，台灣人民對馬英九就有多冷。

在連國民黨都不支持的情況下，馬英九此行並不代表台灣的任何民意，也不可能有什麼實質的收穫。但馬英九畢竟曾經做過八年的總統，應該也不至於有什麼失格的表現，只是兩岸實力越來越懸殊，又在對方的地盤上見面，就算雙方有意維持對等的表象，那個場景可能還是會讓台灣人覺得有些委屈，至少肯定不能跟在新加坡「馬習會」的規格比。

馬習二會重點不在馬英九講什麼

▲ 對於馬英九訪陸，民眾黨主席柯文哲表示不反對。（圖／民眾黨提供）

對於馬英九訪陸，柯文哲說不反對，「有些事情還是要有人做」。民進黨則仍質疑「馬習二會」可能成為對岸國際宣傳的樣版，並且藉此影響賴清德520的就職演說。若從國家整體利益來看，在兩岸關係緊張、美中持續對抗的格局下，兩岸的確有交流比沒交流好，能降低一些彼此的敵意也是好的。尤其習近平第三個任期沒有接見過任何台灣的政治人物，馬英九此行是第一個。

綠營擔心馬英九在對岸的講話、待遇可能失格，可能有和對岸唱和的疑慮，但實際上這次「馬習二會」，馬英九講什麼並不那麼重要，習近平會發表怎樣的對台講話，才是國際關注的焦點。不管習近平是釋放更多的善意，抑或是語帶威脅，都讓台灣人民更瞭解實際的處境，讓政府能更完善政策。與其說對岸可能藉此影響賴清德的就職演說，不如看成賴清德有機會提早瞭解對岸的想法，避免就任後兩岸情勢進一步升高。

馬英九的「雖千萬人吾往矣」，鞏固了自己的歷史定位，傷害了國民黨、不符合台灣人民的情感，但對台灣其實不是件壞事。

▲ 馬英九率團訪問中國大陸行前簡短談話。（圖／記者黃國霖攝）

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