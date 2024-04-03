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夏肇毅／高股息ETF掀投資熱　監管單位先訂好遊戲規則

我們想讓你知道…如果監管單位怕資金偏向某一類的商品，造成投資不平衡，那它可以事先規劃好一些投資上限比例，並隨時公布目前各類商品的分佈比例。

▲ 00940高股息ETF掀起全民投資熱，也激發了要求監理單位壓制「高股息ETF之亂」的聲音。（圖／記者湯興漢攝）

● 夏肇毅／CubicPower晶智能中心 創辦人

近期發生00940高股息ETF全民投資熱，也激發了要求監理單位壓制「高股息ETF之亂」的聲音。一般來說，監理單位的責任，就是制定市場遊戲規則，防範潛在風險。比方說近期AI與IC相關股票大漲，如果要壓制某些商品過熱，證券市場早有規範有步驟，以阻止某些股票持續暴漲，變成妖股。所以會隨時監控個股的波動性，並訂定警示界線與相關處置方法。

投資人自然是逐利而行，哪裡有好處就一窩風地往哪裡鑽。但每一個人的風險耐受度不同，屬於冒險型風險追求者的投資人，自然會投入當紅的股票標的，或是費用較高的主動型基金。而對於保守型的風險趨避者，就比較中意有高配息的商品，以求長期穩定收益。所以會選擇投入手續費較低的被動式高股息ETF。

市場上本來就應該有各式各樣的商品，以提供給不同風險耐受度的投資人選購。理論上，只要符合過去訂定的監管規定，除非已超過發行者能力的控管界線，否則就不應該再隨市場波動做額外的限制。

▲ 如果監管單位已經有理想世界該有的樣貌，那可利用言論來宣揚理念，讓大家認同，一起朝這個美好世界前進。（圖／記者湯興漢攝）

監管的原則，應該是訂定固定的遊戲規則，監控隱藏風險，當超出界線時，立刻出手制止。否則只須發言提醒，會有哪些隱藏的陷阱，要注意風險就好。也許監管單位心中可能已經有理想世界該有的樣貌，那他就可以利用言論來宣揚理念，讓大家認同，一起朝這個美好世界前進。好比過去推行的ESG與節能減碳方向。

所以如果監管單位怕資金偏向某一類的商品，造成投資不平衡，那它可以事先規劃好一些投資上限比例，並隨時公布目前各類商品的分佈比例。已超過上限的商品，這段時間就暫不同意其發行。有了這些規則，大家有所依循，知道哪些還有發行的空間，哪些已經關門了。市場最後就會發展成原先所規劃的商品分佈樣態。若能採用這種方式，一方面遊戲規則明確，另一方面目標清楚。大家有了遵循的依據，理想世界的境界才有漸進式成型的希望。

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