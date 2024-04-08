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呂秋遠／「付錢上車」就是性剝削共犯！試想妻女姊妹被偷拍

我們想讓你知道…「不小心點進去看了」這是一種屁話，只要觀看相關的影片或照片，就是共犯，想想自己的女兒或姊妹被這樣觀看，會好受嗎？

▲ 綽號Godgod的文炯旭，是N號房的創始者，2021年4月8日被判處34年有期徒刑。（圖／達志影像）

● 呂秋遠／律師

我沒有要談個案，但是我想談系統性的偷拍論壇，以及加入會員的那些人。

在南韓，曾經發生過「N號房事件」。所謂的N號房事件，就是指2018年開始，創始者文炯旭，在即時軟體裡開設許多的房間，這些房間裡有各種不同等級的權限設計，播放對於女性的性虐待、性侵害、偷拍等影片，每個聊天室都有三到四個女性受害者。最惡名昭彰的三個房間，就是由綽號博士的趙周彬所經營，受害者高達74人，年紀最小的女孩只有11歲。

這些聊天室裡，可分為三種受害者。第一種以孩子或學生居多。他們會收到不明傳來的訊息，告訴她們有不雅照片流傳在外，可以點進網址去看，但是一旦點入，所有個資都會外流，嫌犯就會要求她們上傳自己的不雅照片，否則就會公布她們的個人資料。

▲ N號房事件的受害者，至今依然活在痛苦中。（圖／記者周亭瑋攝）

第二種仍然是學生，或者缺錢的女孩，嫌犯會以高薪聘用「模特兒」為理由，要求她們點進網址註冊，接著就會要求她們拍攝裸體學狗叫的影片，然後藉由威脅要把影片公布，再勒索她們做更多的猥褻行為上傳。

第三種是不知不覺的受害者，要進入這個房間，必須要有「投名狀」，也就是參加者要偷拍自己的熟人，不論是姊妹或是同事，再把她們的影片或照片上傳，並且要公開發表性騷擾或歧視的言論，通過其他人的考驗，才能觀看別人的影片。

這些人，根據登記的資料，竟然有26萬個瀏覽數，大約有1至2萬名會員。這些人是不是不小心登錄的呢？當然不是，因為他們必須登記個人資料且付費，基本會費從25萬到150萬韓元不等，內容越殘忍低劣，費用就越高，甚至可以獲得被害人的個人資料，親自凌虐施暴。這些事情曝光以後，造成南韓社會非常大的震撼，主嫌雖然已經被逮捕，但是這些影片卻都還在流傳，目前南韓的檢警已經掌握120多名涉案人，逮捕了現年25歲的趙周彬與其他17名嫌犯，趙周彬目前被判處45年有期徒刑，雖然還在上訴中，但未來的餘生應該會在監獄裡度過。

▲ 南韓N號房性剝削案嫌犯趙周彬，目前被判處45年有期徒刑，全案仍在上訴中。（圖／達志影像）

那麼，加入會員的這2萬人呢？可惜，我不知道他們的結局，但是這些人，一樣可惡。這種人願意付錢去看別人很痛苦的影片，這是什麼樣的扭曲人格？

在這個事件裡，嫌犯的手法主要還是利用女性對於自己不雅照外洩的擔憂，才能成功的讓這麼多女性淪為受害者。就像是談戀愛的時候，男性要女性拍攝性愛畫面、裸照等，作為「愛的紀念」，接著這些畫面在分手的時候，就會拿來當作勒索對方的工具，只要對方不順己意，就直接上傳到色情網站供人觀看。這些手法，都跟性別不平等，女性「貞操」被神聖化、污名化，有密切的關係。不只在南韓，台灣也是一樣的。

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很遺憾，台灣也有許多類似的網站論壇，而且，即使經過掃蕩，到了現在，還能在網路上搜尋到「那個論壇」（我不想提論壇名字），台北地方法院雖然已經對台灣的部分下游經營者判刑，主嫌包括警察跟國小老師，但是不知名的主謀還在美國，網站也還在繼續營運中，最大的討論區，會員竟然有1萬人。

▲ 色情網站「創意私房」迄今尚未落網的主持人老馬在論壇推廣偷拍營利計畫，造成上百名台女身限偷拍風報。（圖／記者張君豪翻攝）

這些「付錢上車」的會員，包括為數不少的台灣人，有想過這件事情對於被害人帶來的傷痛嗎？如果這麼多台灣人會想「觀賞」別人的傷痛，我們憑什麼覺得自己可以置身事外？這麼多台灣人竟然想看這種傷害人的未成年影片，那麼下次，受害者會不會就是我們自己的妻女姊妹？所以，我真心的呼籲在這次事件後，我們至少可以做到這幾點：

1.不要觀看、轉傳任何自拍、偷拍、性侵等等的照片、影片，無論當時被拍的時候自願與否，流傳出去都是不應該的，而且對被害人的傷害非常大，請不要看，拜託。

2.如果你的伴侶要求你拍攝任何性愛或裸體的照片或影片，請勇敢拒絕。可以自己拍、自己留存，就是不該讓別人保有自己的私密照片。

3.告訴孩子身體自主權的重要性，而且當他覺得被侵犯，一定要告訴家人，丟臉的是侵害別人的人，而不是被侵害的人。

4.看到類似的網站，請勇敢檢舉，讓這樣的網站下架。更何況，很多這樣的網站都有病毒，請不要想害人卻害到自己。

5.請不要檢討被害人，特別是未成年人。很多的被害人，可能被詐騙、被脅迫，或是根本不知情，這些影像，會傷害他們一輩子。

6.關於性別平權，沒有人是局外人。只有尊重，才有平等，才不會有偷窺與受害者。

7.只要觀看相關的影片或照片，就是共犯，想想自己的女兒或姊妹被這樣觀看，會好受嗎？

▲ 關於性別平權，沒有人是局外人，只有尊重，才有平等。（圖／路透）

8.「不小心點進去看了」這是一種屁話，觀看別人的痛苦，沒有不小心這種事。更何況，這種網站通常要加入會員，也得付錢。

9.請持續支持性別平等教育，犯人永遠不會覺得你的孩子太小，只會覺得自己興趣太好，永遠沒吃飽。

10.根據「兒童及少年性剝削防制條例」第39條的規定，持有兒童或少年的性影像，處一年以下有期徒刑；支付對價上網觀看這些影像，一樣也是一年以下有期徒刑。重點是，持有七片，跟持有一百多片，都是一樣的啦！

一片，就是無數遍。

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●本文獲授權，轉載自「呂秋遠」臉書。以上言論不代表本網立場，歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net，本網保有文字刪修權。

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以職業來看，我是律師、助理教授、廣播節目主持人、作家。不過我的目標是當一個善良的人。

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關鍵字: N號房 偷拍 性剝削 黃子佼 呂秋遠 性犯罪 雲論呂秋遠

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