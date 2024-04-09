康寳川／全台只剩我沒槍？　不對症下藥只會讓槍聲頻響

▲ 桃園3月23日爆警匪槍戰，槍手稱遭景福派出所吃案，犯案前臉書貼3把槍。（圖／翻攝自臉書）

● 康寳川／自由撰稿人

3月23日晚間，43歲楊姓男子前往桃園市桃園區景福派出所，持槍在派出所門口掃射後逃走。警方追捕時，雙方爆發街頭槍戰，開槍共99發後，楊男最終被捕，被捕時，警方從其身上搜出多發子彈及衝鋒槍、手槍。桃園市槍擊案驚魂未定，3月28日，又有一名54歲張姓男子在數發部門口持制式霰彈槍對著大門射擊，現場大門玻璃碎成細玻璃。數位部距離總統官邸僅700公尺，犯案槍枝均上膛，還想上樓進辦公室，難以想像如未及時制止，會造成多少傷亡。警方將槍手抓獲時，從其身上查獲1長1短槍。

6天內連發兩起駭人聽聞的槍擊案件，案發地都位於政府機關，並且槍手攜帶不只一種槍枝，連政府機關都受到槍擊，整個社會人心惶惶，民眾生活在恐懼之中。於是民眾追問，政府在做什麼？為什麼台灣的治安越來越差？老百姓要怎麼辦？難道真的效仿美國，人手一支槍，求個自保？

▲ 54歲民宿業者張姓男子3月28日到數發部開槍，涉嫌違反《槍砲條例》，遭檢聲押禁見 。（圖／記者劉昌松攝）

黑槍氾濫 火力兇猛的槍擊事件不見停歇

「全台灣難道只剩我沒有槍？」是PTT鄉民對治安敗壞無奈的反諷，如今看來，諷刺就要變成現實。民進黨執政8年，治理黑槍氾濫是越治越反彈。2017年至2022年全國共查獲黑槍9,290枝，彈藥31萬7,806顆，在這樣的查獲數量下，2022年至2023年卻還在發生火力兇猛的槍擊事件。2022年11月，台南市學甲區同一名槍手連續製造了兩起槍擊案，槍手持長槍在前後不到10分鐘的時間裡，共掃射子彈88發。2023年4月，新北市土城區一名17歲劉姓少年持改造衝鋒槍，不慌不忙地朝某當鋪門口連射51發子彈。頻頻大火力，治安未有改善，為什麽？治標不治本，解決問題輕浮於表面，於是民衆依然感覺治安很亂。

▲ 去年4月20日上午，新北市土城區四川路發生槍擊案件，開槍者年僅17歲。（圖／翻攝自記者爆料網）

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非制式槍枝管理不彰 銷售管道依然暢通

政府對制式槍枝管理不彰，非制式槍枝更是如此，根據警政署統計，112年1至11月查獲的非法槍彈情形，非制式槍枝比例達93.65％，其中槍擊案件中，持非制式槍枝犯案比例更高達98.57％。政府對一些殺傷力不大的模擬槍、玩具槍不加限制，而此類槍枝價格低廉，只需稍作改動，就和真槍並無二致。不少玩具商便專門生產這種模擬槍牟利，而銷售端也是「暢通無阻」，在社交平台上都能查詢到槍枝購買資訊，有的賣家甚至還公開直播，教用戶如何將店裡的半成品製成真槍，甚至標榜有「售後服務」，槍擊數位部的槍手供稱槍就是4年前在網路上購買的。模擬槍的產銷過程沒有實名制、銷售環節網路暢通，非法槍枝、改造槍與諸多犯罪類型結合，讓員警疲於奔命，沒有及時發現和跟上槍枝犯罪形勢的演變，沒有堵住製造和銷售漏洞，槍聲依然不會停止。

▲ 槍擊案件中，持非制式槍枝犯案比例更高達98.57％。（圖／記者邱中岳攝）

法律漏洞和「廢死」難以形成法律威懾

法律作為最後的防線，卻也出現漏洞，沒有形成足夠的法律威懾力，雖然《槍砲彈藥刀械管制條例》第7條明文規定「未經許可，而持有槍砲、彈藥者，處五年以上有期徒刑」。但是，在實際執行上，法律規定，「涉犯《槍砲彈藥刀械管制條例》之罪而自首者，依據《管制條例》第18條規定卻可以減輕或免除其刑」，為持槍者，甚至黑幫持槍者留下減輕或免除其刑的後路。不僅如此，台灣逐步走向實質廢死，槍擊致死案件凶嫌最終是否死刑真正執行，都尚無定論。持槍犯罪者沒有最後紅線的警告，總會心存僥幸。2022年發生的康建4死槍案，兇嫌李鴻淵犯殺人罪部分被判處1個無期徒刑、3個死刑，其不服判決，上訴三審。最終，最高法院認為，由於死刑制度違憲與否，仍由憲法法庭審理中，受害者家屬憤而求助媒體求助公衆，只能一再呼告，「死刑不執行就是鼓勵這種人繼續殺人」，卻也別無他法。

▲ 於2022年7月14日犯下南投康建生技4死槍擊案的兇手李鴻淵，經最高法院審理後，無期徒刑部分先行定讞。（圖／ETtoday資料照）

執法者與黑幫利益糾葛讓槍案無法深究

台灣多數黑槍還是與黑幫有關，但是，執法者和黑幫之間的關係也很微妙，一些槍案到了最後就變成不了了之。前年九合一大選前，台南學甲發生八八槍擊案，不僅引爆國內治安問題，還掀開南部光電、爐碴等政商黑道的利益糾葛。多少政界及檢警高官出入「八八會館」成為座上賓。最終，八八槍案主嫌竟能偷渡大陸，犯案動機是否與龐大光電利益有關，迄今真相未明。新北五一槍案少年槍手雖投案，警方也掃蕩當鋪業及相關「開發公司」，但幕後黑幫勢力未除。

民進黨執政8年，在非法槍彈的治理上卻如同走入死胡同，不願意真正從源頭解決問題，不願意動既得利益的蛋糕，問題就會頻頻出現，不管是4年還是再來4年，什麽社會安全都還是空談，槍案頑疾還在，視而不見只會舊疾復發、積重難返。

▲ 台南地院2月20日宣判，88槍擊案主嫌洪政軍判刑10年、槍手孔祥志判刑8年，被檢方認定為本案策劃人的王文宗，法官認證據不足，依使犯人隱避罪，處刑6月，可易科罰金。（圖／記者林東良翻攝）

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