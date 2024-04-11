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單厚之／賴在行政院組黨羽　AI內閣是賴內閣還卓內閣？

我們想讓你知道…賴清德這次公布的內閣人事，打破了民進黨長期「派系平衡」的慣例，顯示不僅絕大多數的閣員都要賴清德拍版，與賴清德有無淵源更是重點。

● 單厚之／資深媒體人

即將於520就職的賴清德10日舉行記者會，宣布由前民進黨主席卓榮泰擔任行政院長、前文化部長鄭麗君擔任副院長、國發會主委龔明鑫擔任行政院秘書長。綠營高度肯定這份名單是一時之選，藍營則認為了無新意。若與過去歷任閣揆相比，「卓鄭配」的確薄弱了些。

陳水扁擔任總統的8年，用了唐飛、張俊雄、游錫堃、謝長廷、蘇貞昌、張俊雄等五人、六任的閣揆；馬英九的8年則有劉兆玄、吳敦義、陳冲、江宜樺、毛治國、張善政等六任閣揆；蔡英文的8年則有林全、賴清德、蘇貞昌、陳建仁等四任閣揆。

這24年間共14名閣揆，在擔任閣揆之前，都有部會首長、行政院副院長或直轄市長的資歷，卓榮泰是第一個例外。擔任部會首長或直轄市長，必須獨當一面處理政務，也才會有「政績」，讓民眾可以瞭解他的能力和行事風格。

卓榮泰從政早，在民進黨內有一定的輩分，被稱為是「大師兄」，但卓榮泰的政治資歷卻沒有那麼完整。卓榮泰當過兩屆台北市議員、兩屆立委，總統府副秘書長、行政院政務委員兼發言人、代理總統府秘書長、民進黨秘書長、行政院秘書長。而最為人熟知的就是在2019年賴清德要挑戰蔡英文時，擔任民進黨黨主席。

未來行政院是「賴內閣」還是「卓內閣」？

▲ 卓榮泰從政早，但政治資歷卻沒有那麼完整。（圖／記者湯興漢攝）

卓榮泰的資歷滿滿的都是「秘書長」、「副秘書長」，顯示他的養成基本上都是「幕僚長」而非主官，擅長溝通、協調，卻未必擅長決斷、擘畫願景。所以民進黨內對卓榮泰出線的評價，幾乎都有「能貫徹賴清德意志」這句話。

雖說在修憲之後，政界、學界大多都認同行政院長已經降格為總統的「執行長」，但其實歷任閣揆還是有相當的主導權。謝長廷、蘇貞昌都是能和陳水扁叫板的人，劉兆玄卸任之後，馬英九還把向來由總統擔任的國家文化總會會長讓給劉兆玄，毛治國在2016年國民黨大敗之後，堅持不願擔任看守閣揆，甚至還給馬英九吃了閉門羹。至於蔡英文任內的林全、賴清德、蘇貞昌就不用說了。

相形之下，卓榮泰的資歷、政治能量，都遠小於以往的閣揆，唯一只剩下賴清德信賴這一點。可以想見，卓榮泰出任閣揆，可能連總統「執行長」的地位都無法維持，而可能淪為總統的「幕僚長」。賴清德在10日的記者會上說要組建「行動創新AI內閣」，姑且不論這口號有多空洞、語焉不詳，但賴清德卻連宣布這口號的機會都沒有留給卓榮泰，也難怪卓榮泰在被問到未來優先政務時語焉不詳，只說「還有不少時間可以討論」。

▲ 準總統賴清德稱要組建「行動創新AI內閣」。（圖／記者湯興漢攝）

賴清德這次公布的內閣人事，不僅打破了民進黨長期「派系平衡」的慣例，隱然還有要成為「賴系」的味道。卓榮泰在當初擔任民進黨主席時，挺賴的立場鮮明，而鄭麗君則是賴清德大選時國政顧問團召集人，等於是賴的政策幕僚，而總統府秘書長潘孟安更與賴清德交情深厚。

不僅如此，在討論目前尚未公布的內閣人事時，也不斷冒出在輔選要角、台南幫、成大幫等關鍵字，顯示不僅絕大多數的閣員都要賴清德拍版，與賴清德有無淵源更是重點。可以想見，在這樣的情況下，卓榮泰根本沒有多少主導權，甚至連究竟是卓榮泰「組閣」，還是賴清德自己組閣都搞不清楚，未來的行政院到底該叫「卓內閣」，還是「賴內閣」？

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得票率次低民選總統　卻擺出最高姿態

賴清德是一個高度驕傲、自我感覺良好的人，所以才會在組閣時排除民進黨內其他的勢力，這已經不是「在小圈圈找人」可以形容的，甚至已經到了只在身邊找人的程度。這種模式下組成內閣，必然唯賴清德馬首是瞻、把賴清德的利益放在第一位；但也可以想見，在同質性如此高的情況下，這些人的眼界、視野也必然高度一致，盲點也同樣一致。賴清德個人能有的高度，就是整個內閣高度的天花板。

▲ 賴清德延攬青平台基金會董事長鄭麗君任副院長，國發會主委龔明鑫轉任秘書長。（圖／翻攝自民進黨直播）

賴清德把行政院長當成自己的幕僚長用，相當程度也把自己推到第一線，必須要為所有成敗負責，一旦行政團隊出現任何問題，賴清德就會受重傷。

或許是因為自我感覺太過良好，賴清德似乎忘記了自己是只獲得40.05％選票支持、國會沒有過半的雙少數總統。在如此脆弱的基礎上，賴清德的組閣卻比當初689萬、817萬票當選的蔡英文更為強勢、集權，即便在野黨未必能在短時間內擊敗賴清德和行政團隊，但單單民進黨內的反彈，賴清德就未必壓得下去。

賴清德是台灣史上得票率第二低的總統（2000年陳水扁得票率為39.30％，比賴清德低了0.75％），卻擺出史上最強勢的姿態、用資望和政治能量最低的閣揆。這樣的起手勢，實在很難讓人看好賴清德就職後的情況。現在想要「整碗端走」的賴清德，或許很快就得把所有權力，交給他極力想要排除的同志，無論是鄭文燦或是林佳龍。至於說兩人走頭無路被迫要去選雙北，那真的是想太多了。

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單厚之專欄 單厚之

資深媒體人，曾任職中時、聯合、蘋果、壹周刊、三立新聞網、明日報、TVBS周刊...等多家媒體。

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關鍵字: 賴清德 卓榮泰 鄭麗君 行政院 內閣 民進黨 新潮流 單厚之 美麗島電子報

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