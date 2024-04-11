黃偉豪／川普禁言令升級　美國言論自由再次受到挑戰

▲ 美國知名色情演員丹尼爾斯聲稱與川普上床後，在2016年收到13萬美元封口費。（圖／路透社／達志影像／美聯社）

● 黃偉豪／自由撰稿人

據多家媒體報導，美國當地時間3月26日，負責審理「封口費」案的紐約州最高法院法官胡安．梅爾尚（Juan Merchan）向川普發佈有限禁言令，認為川普對涉案多名人物的言論「具有威脅性、煽動性和詆毀性」，「這些言論遠遠超出為自身辯護的範圍」。該禁言令只限制川普對陪審員、證人以及律師或工作人員的家屬公開發表言論。

就在發佈對川普有限禁言令後不久，梅爾尚4月1日再次發佈了一項裁決令，擴大了該案禁言令的適用範圍，以限制川普對法官女兒洛倫．梅爾尚（Loren Merchan）和曼哈頓地區檢察官白艾榮（Alvin Bragg）的家人公開發表評論，理由是這些評論可能會給案件相關人員的家人「帶來恐懼」。

「封口費」案是川普目前面臨的四起刑事訴訟之一。在該案中，川普被指控在2016年競選總統期間，向豔星斯托米．丹尼爾斯（Stormy Daniels）支付「封口費」，以掩蓋二人的婚外情。目前，該案定於本月15日進行審判。除了「封口費」一案，川普近期面臨的另一起官司也有了新進展。據美媒報導，川普1日繳納了紐約民事財務欺詐案1.75億美元的保證金，以避免案件上訴期間資產被扣押。

▲ 川普的法律團隊反對擴大原有的禁言令。（圖／路透）

禁言令戕害民主？ 言論自由淪為民主附庸

美國有線電視新聞網（CNN）1日報道稱，川普的法律團隊反對擴大原有的禁言令，他們在法庭檔中辯稱，根據《美國憲法》第一修正案，川普的貼文是受保護的政治宣傳，無意干擾訴訟程式或造成任何傷害。律師們表示，禁言令的擴大不當限制了共和黨可能的候選人和2024年總統選舉主要候選人的競選宣傳。川普的律師還表示可能會對此提起上訴。川普本人也對擴大的禁言令進行了猛烈回擊，稱這一命令是不公平的，是對選舉的最嚴重干擾。

美國一向自詡為自由民主的燈塔，是一個崇尚言論自由的國家，然而這次卻要再次剝奪川普的言論自由憲法權利，美國所謂的言論自由再次受到挑戰。除此之外，美國眾議院在上個月剛剛通過了TikTok法案。TikTok方面認為該法案等同於禁令，這意味著美國政府企圖剝奪1.7億美國人的憲法言論自由權利。因為截至目前，TikTok在美有1.7億用戶。有分析人士認為眾議院此舉引起美國社會很大爭議，將讓數百萬家企業蒙受損失，使得藝術家失去其受眾，並摧毀全國無數創業者的生計。

▲ 美國眾議院上個月通過了TikTok法案。（圖／路透）

說到美國言論自由，恐怕都是建在政治的基礎之上，都是為政治利益服務的。美國政府出於維護霸權的需要，經常操控國際輿論。早在COVID-19疫情時期，美國打著「言論自由」的旗幟攻擊抹黑中國，一些美國政客大肆炒作「中國病毒」、「武漢病毒」等言論。尤其是川普執政時期，他的首席戰略顧問史蒂夫．班農（Steve Bannon）與流亡商人郭文貴聯合請來香港大學公共衛生學院前研究員閆麗夢進行精心包裝，把她打造成「新冠病毒專家」，鼓吹COVID-19起源於中國武漢病毒實驗室這一陰謀論，獲得了美國極右翼的大力熱捧，極大煽動了美國民眾恐懼心理和排外情緒，導致針對亞裔種族歧視和仇恨犯罪隨之不斷加劇。

隨著「封口費」案審判日期的臨近和禁言令的實施，川普與他的法律團隊可能會繼續尋找新的突破口來回應指控。然而，他們必須小心謹慎地行事，以避免違反法院的規定，並進一步加劇已經緊張的局勢。儘管目前官司纏身，且籌款進度落後於拜登的競選團隊，但川普依然在為今年美國大選而努力。

▲ 曾任川普首席戰略顧問的班農與流亡商人郭文貴在COVID-19疫情時期，聯合香港大學公共衛生學院前研究員閆麗夢，鼓吹COVID-19起源於中國武漢。（圖／翻攝自youtube）

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