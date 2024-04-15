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葉慶元／馬習二會：兩岸和平的契機與賴清德的抉擇

我們想讓你知道…只要雙方願在「異中求同」的基礎上對話，一方面期許對岸持續在民主、法治上進行改革，另一方面期許兩岸在和平的基礎上探索未來的可能，根本不須搞到風聲鶴唳！

▲ 前總統馬英九4月10日與中國國家主席習近平於北京會面。（圖／記者蔡儀潔攝）

● 葉慶元／執業律師

4月10日，馬前總統與習總書記／國家主席在北京第二度會面；CNN說，這個罕見的會面，呼應了過往兩岸仍具有溫暖連結的時代。

的確，回想2015年，馬習在新加坡首次會面，那是1949年兩岸分治之後兩岸領導人首度會面，頓時成為國際焦點，馬英九跟習近平甚至成為諾貝爾和平獎的熱門人選。回首當年，對岸的報導開始不刻意遮蔽中華民國國旗，陸委會主委王郁琦訪陸時，對岸也直呼其官銜，似乎展現了「兩岸互不否認對方政權存在」的可能性。兩岸觀光、文化交流活動頻繁、兩岸投資暢旺，開戰風險大幅降低，馬政府的兵役縮短政策也因而不顯突兀。當時的蔡英文主席，也高喊上任後要推動蔡習會，以延續馬總統的和平紅利。

曾幾何時，隨著美國對中國的政策改變，透過政治、科技跟經濟多重管道全面圍堵對岸，全球進入新一波的冷戰。台灣在民進黨政府的領導下，站在冷戰的第一線，積極地切斷兩岸政治、經濟、文化交流的臍帶，兩岸逐步陷入兵凶戰危的局面，兵役延長也就變得勢在必行。

▲ 蔡英文上任前，也曾高喊上任後要推動蔡習會，以延續馬總統的和平紅利。（合併圖／新華社、記者李毓康攝）

如今，在賴清德上任前，馬英九跟習近平的第二度會面，其實重現了兩岸和平的契機，也是提供賴清德一個選擇的機會──是要延續蔡英文跟民進黨深綠的「親美仇中」路線，還是走回馬英九的「和陸、友日、親美」路線？

其實，兩岸本來就沒有必要劍拔弩張；兩岸在制度上本來就有重大歧異，對於未來的發展也容有歧見，只要雙方願意在「異中求同」（一個中國、各自表述）的基礎上對話，一方面期許對岸持續在民主、法治上進行改革，另一方面期許兩岸在和平的基礎上探索未來的可能性（不是侷限於對岸的「一國兩制」），根本不須搞到風聲鶴唳！

值得注意的是，馬習二會是在「東大廳」（對岸國家主席與外國元首會談的場所）會面，而不是「福建廳」（以往與台灣政要會面所在），這就突顯了北京的善意。想當年，2010上海世界博覽會，台灣館也不在中國的國內展區內，而是與其他國家並列。這都顯示了，對岸在處理台灣議題時，具備了相當的彈性與空間，願意在「對等」、「尊嚴」的情況下，進行兩岸的交流與往來。

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▲ 賴清德曾表示，如果真的有機會跟習近平吃飯，希望就像招待「好朋友」一樣，提供蝦仁飯再加一杯全糖的珍珠奶茶。（圖／翻攝賴清德IG）

或以為，以賴副總統「務實台獨工作者」的立場，絕無可能放棄深綠「仇中對抗」的立場。不過，賴副總統2017年也曾喊出「親中愛台」的口號，表示要向對岸伸出友誼之手，今年更曾表示要邀請習近平共進晚餐。賴副總統既然即將就任中華民國總統，就必須面對中華民國是1912年在中國大陸建國、承繼滿清，並於1949年播遷來台、兩岸分治迄今的事實。

實際上，正因為賴副總統深綠、務實台獨工作者的背景，才不會有「賣台」的疑慮。筆者企盼，賴副總統能在關鍵的時刻，丟棄深綠的包袱，做出正確的選擇，讓兩岸走向和平互利的道路，而不是成為全球冷戰、美中對抗格局下，東亞的火藥庫。

● 本文獲授權，轉載自「奔騰思潮」。以上言論不代表本網立場，歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net，本網保有文字刪修權。

 
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關鍵字: 雲論 馬習二會 馬英九 習近平 賴清德 九二共識 一個中國 務實台獨 奔騰思潮 葉慶元 台海 兩岸關係

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