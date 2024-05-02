反以色列學運遭警方鎮壓　美國民主自由蒙上陰影

▲ 美國紐約哥倫比亞大學校園挺巴勒斯坦示威。（圖／路透）

● 蔡鎤銘／淡江大學財務金融學系兼任教授

根據外媒報導，美國校園在一夜之間陷入混亂。這一事件發生在當地時間4月30日晚間，數百名紐約市警察穿著防暴裝進入哥倫比亞大學。值得注意的是，此時正值哥倫比亞大學學生佔領校園內漢密爾頓大廳的第二天，並且此情況已持續了13天。這種突如其來的警方干預使得校園內的氣氛瞬間緊張起來。

校園混亂：警方突然出動

這次事件的爆發源於對加薩戰爭的強烈不滿。學生們要求校方採取行動，對與猶太國家有關的企業或從戰爭中獲利的企業進行撤資，以此來表達對戰爭行動的反對立場。他們認為這些企業的存在和利潤從某種程度上支持了戰爭的持續進行，因此呼籲校方負起社會責任，切斷與這些企業的聯繫。

當晚，警方通過校門和學生佔領的建築物窗戶進入校園，對抗議者進行了清掃和逮捕。這種警方的大規模行動對學生抗議者造成了極大的壓力和恐慌，也引起了更廣泛的社會關注。學生們在這一突發情況下被迫面對警方的干預，他們的抗議行動在警方的干預下受到了極大的阻礙，也反映出了校園內對於這一議題的極端關注和情感投入。

學生串聯：抗議風潮擴散

▲ 加州大學洛杉磯分校（UCLA）示威引發暴力衝突，警方到場維持秩序。（圖／路透）

這次事件的重要性在於它並非孤立發生的，而是一系列校園抗議活動中的一部分。就在4月30日晚間，哈林的城市學院也發生了一輪逮捕行動。同時，5月1日早上，警方正在應對加州大學洛杉磯分校的親巴勒斯坦和反對抗議者之間的衝突。而在此之前，4月29日，新學院的示威者佔領了帕森（Parsons）設計學院。這一連串的事件表明，抗議風暴的影響正在擴散和深入，不僅僅是局限於哥倫比亞大學或加州大學洛杉磯分校，而是波及了更廣泛的校園和社區。

對於抗議者的要求，主要集中在大學的投資組合，要求大學撤資與以色列有關的企業或從戰爭中獲利的企業。這反映了抗議者對以色列在加薩地帶進行的轟炸行動的強烈不滿，並希望透過制裁措施向以色列施壓，以阻止這些行動的繼續進行。這一要求在學生運動中備受關注，因為它涉及到更廣泛的政治和道德問題，並對大學的社會責任提出了挑戰。

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投資抵制：學生要求撤資行動

儘管這場運動是由加薩戰爭推動的，但它的影響卻超越了單一的衝突。一些抗議活動出現了反猶太主義和威嚇性的言論，這引起了社會的廣泛關注和辯論。同時，兩黨政治也在這場運動中扮演了一個重要角色，因為一些政客紛紛訪問大學校園，要麼支持，要麼譴責這些活動。這一系列事件的發生使得人們對於校園抗議活動的本質和影響力進行了重新思考，並引起了對於社會中更廣泛問題的關注和討論。

▲ 抗議者要求大學撤資與以色列有關的企業或從戰爭中獲利的企業。（圖／路透）

網路連結：數位平台推動組織

在這一系列的學生抗議活動中，學生們看到他們的活動通過網路得到了加強和擴展，特別是學校之間的聯繫。他們利用社交媒體平台和網絡工具，如X（原Twitter）、Instagram和Facebook等，快速地分享資訊、組織行動，並在全球範圍內建立起了彼此的連結。這種聯繫不僅使他們能夠共享資源和戰術，還加強了他們的團結和影響力。透過這些數位化的平台，他們不僅僅在校園內部交流，還將他們的訴求和行動傳播到了更廣泛的社會範圍，引起了公眾對於相關問題的關注和討論。

知識青年的聲音：推動社會變革

學生們的努力和行動將持續影響著未來，塑造著社會的走向。這場運動不僅僅是一個學生抗議，更是一種知識青年的聲音，呼籲社會更多地關注和行動，以實現更公正和平等的世界。

他們對於公共議題的參與和主動性展示了年輕一代對於社會變革的渴望和決心，並在其中扮演了積極的角色。這種參與不僅僅是對當前問題的回應，更是對未來的承諾，表明他們將繼續為建立一個更加公平和包容的社會而努力奮鬥。

制度遭疑：警方濫捕引發疑慮

▲ 年輕一代積極參與示威行動，希望透過自己的努力影響世界的走向。（圖／達志影像／美聯社）

整個事件的發生引起了對於學生抗議權利和警方執法行為的討論和反思，人們擔憂警方是否合理使用了武力並侵犯了學生的言論自由，引起了社會各界的關注和爭議。

這一連串事件反映出年輕一代對於全球議題的關注和行動力，他們積極參與和行動，希望透過自己的努力影響世界的走向，這使得他們成為推動社會進步和變革的重要力量。儘管面臨著警方的強行鎮壓和政治人物的干預等挑戰，學生們展現出了令人印象深刻的組織能力和堅持不懈的決心。

這場運動將繼續對未來產生深遠的影響，但在警方使用高壓手段濫捕示威學生的情況下，外界對美國民主制度的懷疑也逐漸浮現。

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