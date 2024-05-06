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胖貓殉情掀網友共情　「那女孩對我說」成為人生寫照

我們想讓你知道…對許多男生而言，之所以會對於這個故事感到遺憾，或許是我們都或多或少曾是那個為愛付出一切，寧可相信自己是身陷愛情而非詐騙，最終遍體麟傷的胖貓。

▲ 中國知名陪玩「胖貓」事件引起全國關注，女星趙櫻子也為此發聲。（圖／翻攝自微博）

● 作者／鬼才阿水

中國知名陪玩「胖貓」事件引起全國關注。

近期中國一起戀愛詐騙事件引起全網關注，一名21歲男子「胖貓」與27歲女友「譚竹」相戀兩年間，不斷在女方身上花錢，總金額超過人民幣51萬（折合台幣約227萬），最終因女方執意與其分手，進而想不開選擇輕生。

兩人透過手遊「王者榮耀」相識，期間譚竹發現胖貓在遊戲上相當有天賦，且對女方索求會無條件答應，便與其交往，但事實上兩人僅見面過兩次，這段時間女方從日常生活開銷、娛樂、出國旅遊、創業、精品等都是由男方買單。

而胖貓為了籌措龐大費用，選擇透過陪玩、代練等方式來賺取收益，甚至女方一句「不喜歡遠距離戀愛」，就讓胖貓從湖南搬至女方所在的重慶，豈料舟車勞頓後，又被以「還未準備好要同居」為由拒絕，獨留胖貓在成都自生自滅。

▲ 胖貓沒等到譚竹答應的婚姻，等到的是冷暴力。（圖／周刊王）

為了應付女方高額開銷，胖貓平時僅靠素菜維生，社群帳號頭像上的「我不想吃十塊錢的外賣，我想吃麥當勞」可以看見他生活的窘境，但衝著女方曾許諾他兩人將於5月登記結婚，胖貓仍相當勤奮，即使他在遊戲中的勝率高達9成，在短短十幾分鐘內就能完成一單，但光是他在遊戲內所投入的時間就超過76.5萬分鐘（等於12,750個小時，一天16個小時，工作時數計算都要來到796天）。

沒想到答應的婚姻沒有等到，等來的卻是冷暴力。

女方本答應5月兩人將步入婚姻殿堂，但在3月時，女方就不斷找胖貓麻煩，一下嫌棄他都將時間花在電玩上，一下嫌棄他無法提供「情緒價值」，甚至為了甩掉胖貓，連「喜歡同性」都能成為分手理由。

最終胖貓在不斷挽回仍無果後，選擇將手上的陪玩庫存全數出清與退款，並將身上僅有的6.6萬人民幣轉給譚竹後，選擇在譚竹創業的花店點了760元的鮮花訂單送給她，意味著兩人相識的760天，就從重慶長江大橋一躍而下，被人發現遺體已是10天之後。

事件遭胖貓的親姊姊曝光後，在中國掀起極大的關注與討論，而許多網友更是自發性的點了許多速食指定送到胖貓殉情的橋上，希望能滿足他的遺願，沒想到竟衍生案外案，因事件關注聲量太大，導致許多店家無法負擔龐大的點餐量，更有劣質店家認為當事人已離世無法投訴，僅送出外包裝送往當地，直到被看不下去的外送員踢爆後，才被當地政府整改。

▲ 多名網友點外送到橋上祭奠胖貓。（圖／翻攝自微博）

「難道重慶這個城市從頭到尾都要欺騙胖貓嗎？」這是中國許多網友的心聲。

對許多男生而言，之所以會對於這個故事感到遺憾，或許是我們都或多或少曾是那個為愛付出一切，寧可相信自己是身陷愛情而非詐騙，最終遍體麟傷的胖貓。

周星馳《大話西遊》中的「戴上金箍如何愛你，放下金箍如何救你」道盡了愛情的樣貌，每個男人在成長的過程都會歷經「扛起磚頭如何抱你，放下磚頭如何養你」的無奈，或許這也是長大後再看這部電影，再也沒了笑容，只剩滿臉淚痕，片尾那句「他好像一條狗啊！」

可能才是我們的人生寫照，願相信愛情的胖貓一路好走。

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● 本文獲授權，轉載自「鬼才阿水」臉書。以上言論不代表本網立場，歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net，本網保有文字刪修權。

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關鍵字: 胖貓 譚竹 戀愛詐騙 重慶 陪玩 鬼才阿水 雲論

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