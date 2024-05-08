不論廢死與否　確保執法的正當性與避免死刑的誤判

▲ 憲法法庭在4月23日，就死刑是否有違反《憲法》對人權的保障等問題進行言詞辯論。（圖／翻攝司法院YouTube）

● 謝碧珠／自由言論者

● 李偉華／基隆診所協會理事長、全國醫師聯合會副秘書長

按我國至今仍維持死刑制度，過去1985年、1990年及1999年間，司法院釋字第194號、第263號及第476號等3份解釋，有論者主張，均未就死刑本質合憲與否之命題有「正面回應」 。惟筆者認為，既就個別案件處以死刑採合憲結論之解釋，自難謂其不具備死刑本質合憲之前提。再者，筆者之前曾撰文〈國際兩公約未達廢死程度 尚乏有力論據稱「死刑違憲」〉，從合憲性及遵守國際公約之角度分析，應可認關於「死刑本質合憲」之命題，在我國應該是可以成立的。

今年4月23日憲法法庭對於死刑合憲性與否之辯論，激發出很多攸關人權價值的論點，值得深思。首先，承上所析，固可謂我國死刑本質是合憲的，惟就現行其他法典所定以死刑為法定刑者，乃至司法上個案為死刑判決者，其操作是否合憲之疑慮，亦不排除大法官本於憲法賦與「獨立審判」之職能，有再就其合憲及符合國際公約規範精神與否為審究之餘地 。

死刑淪為政治鬥爭工具

▲ 在某些政治體制下，死刑可能成為政治鬥爭的工具。（圖／記者屠惠剛攝）

又在死刑合憲解釋下，對於刑法或個別刑法關於死刑之法定刑之規定與適用，誠然是值得被進一步關切的問題。蓋從人權的角度而言，生命權具有無上的價值，必須被捍衛，不得被輕易剝奪 。然而，死刑剝奪了一個人生存的基本權利。加以死刑的司法判決，如同其他的司法判決一樣，一旦檢察官或法官理盲，認事用法錯誤，乃至判決錯誤，而死刑一經執行，錯誤與生命均無法挽回。更不可思議的是，在某些政治體制下，死刑可能成為政治鬥爭的工具。即使在民主國家，恐怕也難保不會有執政者或司法者，濫用死刑或其他司法手段，作為屠殺或迫害異已的鬥爭工具。

剝奪他人生命 有違宗教價值

其次，從宗教觀點以觀，有些宗教認為，生命是上帝賦予的，只有生命的創造者／上帝或神，才有權利結束生命。所以，沒有人有權利剝奪他人的生命，即使法官也不行。此外，很多宗教的教義，也都強調慈悲、寬恕和愛，反對對犯人施以復仇行動。甚至認為死後會有審判，凡人不應介入神聖的判決，而殺生者，可能會帶來不好的業力，故主張給予罪犯改過自新重生的機會。因此，傳統某些文化和宗教，基本上是反對死刑的。

▲ 有些宗教認為，生命是上帝賦予的，只有生命的創造者／上帝或神，才有權利結束生命。（圖／達志影像／美聯社）

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存誤判死刑的可能

此外，台灣過去有發生多起引人詬病誤判死刑的案件。監察院許多調查報告顯示，死刑案件從偵查到執行階段，有侵犯人權的事實，如刑求及不公平審判 ；以王信福死刑案案為例，該案被認為至少存有「事實調查不完備、未排除可信性較低之供述證據、無科學性證據佐證」等違誤 。另1997年江國慶冤案，學者認為其被錯誤定罪，顯示刑事司法系統無法避免的缺陷 。上揭案例顯見，偵查及司法審判的採證，均確有可能發生重大疏漏與欠缺嚴謹性的問題。從而，台灣法律的周延性與司法系統的公正性，均受到外界嚴重的質疑，更突顯司法改革的必要性，尤其是廢除死刑的呼籲。

▲ 王信福是全台年紀最大死刑犯，1990年捲入卡拉OK殺警案，遭判死刑。（圖／翻攝自廢死聯盟臉書）

今年初，傳出前民進黨主席「台灣曼德拉」施明德病逝，令人哀痛 。施明德是台灣民主運動的重要人物，特別是1979年美麗島事件和2006年紅衫軍運動，他扮演了關鍵角色，他的行動不僅影響了當時的政治情勢，也對台灣的長期民主發展產生了深遠影響。然而，1962年，他因反對國民黨政府的威權統治和支持台灣獨立而首次被捕入獄，至1977年才獲釋放，服刑15年。1979年美麗島事件，他領導一系列抗議國民黨威權統治和要求政治改革的集會，之後被捕並遭判終身監禁，直到1990年李登輝就任中華民國第8任總統後，宣布美麗島事件判決無效，施明德以無罪之身步出牢房 。此外，早在1947年間爆發的228事件，更是台灣史上一個極為悲劇的事件。當時政府軍隊介入以武力鎮壓，接下來的幾個月中，許多被認為是叛亂份子的台灣民眾被捕、遭受酷刑甚至處死，官方統計死亡人數高達三百人。228事件及施明德多次長年入獄的經歷，寫實了台灣司法曾經為政治服務，並成為執政者進行政治鬥爭的工具。

▲ 施明德是台灣民主運動的重要人物，於今年1月15日，其83歲生日當天辭世。（圖／翻攝施明德臉書）

踐行嚴謹程序 提升司法人員的專業

綜上，任何一起錯誤的死刑判決，對被告及其家庭造成的傷害，都難以彌補或恢復。大體而言，為避免228事件、施明德冤獄及江國慶案等死刑誤判類似事件之歷史重演，未來不論台灣廢死與否，建議面對所有的司法案件，都應該被要求必須踐行嚴謹的採證與司法審判程序。又司法當局除了必須加強偵查手段和證據收集過程的監管系統外，更應提高法官和檢察官的專業訓練與技能及維護司法正義的意識，並善用現代科技的設備、技術與採證能力，藉以推動防錯機制，確保認事用法的正確性與公正性，避免再有任何的冤獄或死刑的誤判。

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