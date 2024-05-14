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男人更該看《老公怎麼還不去死》　婚前的溝通很重要

我們想讓你知道…現代有很多女人會埋怨，為什麼丈夫婚後仍可以有自由空間，而自己就必須負擔家裡面的一切瑣事？所以婚前的溝通很重要，主要是五觀要契合。

▲ 陽明交通大學圖書館小編日前在臉書發文提及熱門書籍《老公怎麼還不去死？》借閱人數0人，顯示教職員們的婚姻關係良好，引起網友批評。（圖／翻攝自Facebook／國立陽明交通大學圖書館）

● 鄧鴻源／台大物理博士、大學教授

日本作家小林美西出版的《老公怎麼還不去死》一書近期突然爆紅，全台甚至有超過千人等待借閱，光是台北市圖書館的預約等待人數就有612人；然而，〈爆紅書《老公怎麼還不去死》陽明交大0人借閱！小編一段話慘被罵翻〉報導指出，陽明交通大學圖書館小編在臉書發文提及借閱人數0人，顯示教職員們的婚姻關係良好，引起網友批評。

對此，網友紛紛怒批「借書的人不代表婚姻關係不好，沒借這本書也不代表婚姻關係良好」、「看來陽明交大已經徹徹底底沉淪了」，沒錯，借不借書與婚姻狀況無關。

其實這本書更適合給男人看，因為裡面有很多男人娶了老婆後持續不該說的與不該做的行為！男人比女人更應該看。

對於許多已婚女性一定對於另一半都有相同的想法，就是為什麼婚前婚後大不同！這一切的根源，就是出自於我們傳統文化的偏差。

很多男生在追求女生時，都會百般溫柔獻殷勤，也因此很多女性在評估這個人值不值得嫁、能不能廝守終身時，就會評估和預設男人追求時和戀愛時的種種行為，但卻忽略這僅是所謂的「追求關係」而已。

▲ 為了使女人願意下嫁，許多男人會盡力做表面功夫，以贏得女人的歡心。（圖／翻攝自pixabay）

傳統的觀念是，一旦女人答應男人的追求而下嫁，未來就是要替他做很多事情，像是傳統八點檔的劇情，替他生小孩、事奉他的家人、做家事等。而為了使女人願意下嫁，男人會盡力做表面功夫，以贏得女人的歡心。

然而，現代很多女人早已翻轉了在婚姻中的角色，不再預設自己婚後要服侍男人或男人的家庭，可是婚前男人應該要對女人好的那種習慣，卻沒有被翻轉，如此婚後抱怨男人感覺有落差就變成不可避免的事情。

現代有很多女人會埋怨，為什麼丈夫婚後仍可以有自由空間，而自己就必須變成全職家庭主婦，負擔家裡面的一切瑣事，而經濟大權在先生手上？

所以婚前的溝通很重要，主要是五觀要契合，五觀就是：世界觀、價值觀、人生觀、政治觀與宗教觀，指的是一個人用什麼樣的角度看待世界，在面對事情、做決定時的價值觀為何，有什麼樣的人生哲學，追求什麼目標與生活模式，還有政治觀與宗教觀是否契合。

總之，重男輕女的觀念在東方還是沒有多少改變，這就是婚後許多女人不滿的主因。為何東方國家不能效法歐美國家，共同承擔養兒育女的責任？

或許，未來有人也會寫《老婆怎麼還不去死？》以資對抗。

▲ 重男輕女的觀念在東亞社會猶存，這是婚後許多女人不滿的主因。（圖／取自Pakutaso）

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關鍵字: 老公怎麼還不去死 小林美希 婚姻 溝通 夫妻 鄧鴻源 雲論

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