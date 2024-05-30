國際家庭日30周年　攜手大眾推動家庭教育

▲ 1994年任兆璋修女受邀於台北市政府社會局「國際家庭年」活動講座，主講〈創造性婚姻講「做」〉。（圖／任林教育基金提供）

● 林嘉慧／任林教育基金會執行長

2024年是國際家庭日訂定三十周年，任林教育基金會自30年前便成為家庭教育的先鋒，持續不懈地為家庭福祉努力。回顧1994年，任兆璋修女與林美智老師在社會局的邀請下，出版了深受歡迎的《共脩此生》，為眾多家庭帶來祝福。

回首1994年，聯合國將5月15日訂定為「國際家庭日」，台灣諮商領域的先行者「懷仁全人發展中心」為響應呼籲，攜手台北市社會局及民生報共同舉辦了五場「創造性婚姻 講『做』」的系列講座。這些講座由任林教育基金會的任兆璋修女和林美智老師擔任主講及活動催化員，活動反響熱烈。在社會局的支持下，講座再次舉辦並出版了現場演講錄音帶，惠及更多人群。此後，任林教育基金會傾力集結眾人完成了《共脩此生》一書，延續愛的力量，造福無數家庭。

家庭是愛的源泉，也是社會穩固的基石。2024年，國際家庭日將迎來三十周年。在這個AI時代，我們希望提醒大家，幸福和諧的家庭來自父母齊心協力的愛與陪伴。請不要讓3C產品取代了您和孩子相處的寶貴時光。任林教育基金會致力於幫助家長在這個變遷的時代學會如何更好地陪伴孩子，共同面對挑戰。我們將繼續與您同行，陪伴每個家庭建設美滿的心靈，共創幸福的生活。

▲ 《共脩此生》一書，延續愛的力量，造福無數家庭。（圖／任林教育基金提供）

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