ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

企業跨國投資　顯現政府失控

我們想讓你知道…賴清德政府不要太天真，認為將台積電當作牲禮擺上祭壇，就可換來川普政府任何保護台灣安全承諾。川普要獲取晶片製造產業是靠巧取豪奪威迫利誘，根本就不是講求誠信之交易行為。

▲▼美國總統川普與台積電董事長暨總裁魏哲家在白宮宣布加碼投資。（圖／路透）

▲美國總統川普與台積電董事長暨總裁魏哲家在白宮宣布加碼投資。（圖／路透）

●張競／中華戰略學會資深研究員

今日台積電董事長暨總裁魏哲家突然現身白宮，並會晤美國總統川普，隨即宣布將在美國加碼投資1000億美元，以便新建三座晶圓廠、兩座先進封裝設施以及一間主要研發中心。針對台灣晶片製造產業龍頭，台灣積體電路公司此項讓多人跌破眼鏡之政策轉向，吾人必須有下列幾點關切。

台積電加碼投資美國　賴清德政府被蒙在鼓裡

首先是要提醒，在此事浮現檯面之前，當前政府並未就此發表過任何政策聲明或是表達過政策立場，同時亦未曾對台積電可能採取此項投資方案，提出過警語或是表態支持。講得不好聽真話，賴清德政府顯然是被整個蒙在鼓裡，狀況完全失控。

其次，若是賴清德執政團隊能夠事先獲知魏哲家將前往白宮，並且與川普對話宣佈投資案，會有可能完全坐視不理，而不趁機趕搭便車進行政治操作？特別當魏哲家在白宮現身時，並無任何跡象顯示，政府駐美單位曾經陪同或者給予任何幫助。

由此可見整個台灣積體電路赴美投資案，完全就是由私營企業本身與美國政府相互洽商，而賴清德執政團隊完全沒有獲得任何預警消息，因此完全不能對此方案有所置喙。

再者吾人必須理解，當台灣積體電路公司宣布赴美投資時，自然會對台灣市場產生相當程度衝擊效應。誠然台灣積體電路公司並非代表台灣所有晶片製造產業，但其畢竟是具有舉足輕重的龍頭地位。台積電赴美投資會不會產生示範作用，引領其他配合廠商亦跟進赴美投資設廠，值得吾人認真關注。

此外不要忘記，私營企業廠商赴外跨國投資，必須經過政府審核程序。但就目前情形來看，恐怕賴清德政府也不會有膽量加以留難

但若是未來其他企業有樣學樣比照辦理， 請問政府要如何來管制企業跨國投資？不過吾人必須佩服台積電決策高層保密功夫，如此鉅額投資案，事先沒有透漏出任何風聲，台積電內部管理與工作紀律不可低估。

▼講得不好聽真話，賴清德政府顯然是被整個蒙在鼓裡，狀況完全失控。（圖／總統府提供）

▲▼總統賴清德發表敞廳談話。（圖／總統府提供）

別以為將台積電送上祭壇　就能換來川普的安全承諾

最後還是忍不住要提醒，儘管晶片製造產業確實有其戰略價值，但卻不是北京統一台灣政策必須考量因素。在台灣還沒有晶片製造產業之前，北京就已經決心要統一台灣。有一天當台灣晶片製造產業被掏空後，北京也還是會繼續堅持要統一台灣。

所以將晶片製造產業，當成所謂護國神山，恐怕確實是在戰略算計上，存在著高度誤解。台灣所具備晶片製造產業，讓台灣被搞成懷璧其罪。其實是證明晶片製造產業，並不是戰略算計利基，反而是項招人覬覦負擔。

不過賴清德政府也不要太天真，認為將台積電當作牲禮擺上祭壇，就可以換來川普政府任何保護台灣安全承諾。川普要獲取台灣晶片製造產業是靠巧取豪奪威迫利誘，根本就不是講求誠信之交易行為。

▼川普要獲取台灣晶片製造產業是靠巧取豪奪威迫利誘，根本就不是講求誠信之交易行為。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼美國前總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

►►思想可以無限大－－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

熱門點閱》

►台積電加碼投資美國千億美元　未來四年安全保障先入袋一半

►俄烏戰爭的巨大蝴蝶效應

►哪吒2票房達140億人民幣！　港片、日漫、好萊塢與中華文化的交織

►「史詩級」吵架！澤倫斯基與川普改寫國際關係　台灣應該怎麼看

投稿
申訴
張競專欄

張競專欄 張競

中華戰略學會資深研究員。中華民國榮民，曾任海軍中權軍艦艦長，美國海軍戰爭學院績優畢業，英國赫爾大學政治學博士，目前在大學執教國際關係等政治學門課程。

張競最新文章

more

企業跨國投資　顯現政府失控

「美國國際開發總署」成川普祭旗目標　回顧前世今生

政令宣達或實質議事？　觀察中紀委全體會議出席與參加..

習近平是否提過「民進黨當局」　無人追查

美海軍第七艦隊穿越海峽又在聲明中「偷渡搞鬼玩花樣」

關鍵字: 張競 雲論 川普 台積電 美國 台灣 晶片 賴清德

分享給朋友：

追蹤我們：

加入雲論，掌握更多最新觀點！
最新評論
國際火線／號令天下，莫敢不從：高關稅是川普的屠龍刀..
企業跨國投資　顯現政府失控
川普與澤倫斯基「世紀對決」　和平夢碎還是陰謀上演？
台積電加碼投資美國千億美元　未來四年安全保障先入袋..
俄烏戰爭的巨大蝴蝶效應

推薦閱讀

企業跨國投資　顯現政府失控

川普與澤倫斯基「世紀對決」　和平夢碎還是陰謀上演？

哪吒2票房達140億人民幣！　港片、日漫、好萊塢與..

賴清德兒子若能服兵役　必然更有號召力！

台積電加碼投資美國千億美元　未來四年安全保障先入袋..

閻大富／五虎將「被放假」　中信兄弟不能說的真相

貓狗老是磨屁屁？輕鬆清潔菊花3步驟　第一次擠肛門腺..

俄烏戰爭的巨大蝴蝶效應

眉毛濃淡性格大不同　6種眉型要小心

川普「高關稅政策」能否實現？　風險與影響解析

相關文章

2025年經濟自由度　台灣連3年全球第4名

2025年經濟自由度　台灣連3年全球第4名

美國智庫傳統基金會日前發布《2025經濟自由度指數》，在184個經濟體中，台灣全球排名維持第4名，在亞太地區排名第2名，台灣今年平均總分79..

6小時前

台積電砸3.3兆對美投資　經濟部：鞏固台灣全球供應鏈領導地位

台積電砸3.3兆對美投資　經濟部：鞏固台灣全球供應鏈領導地位

烏克蘭美商會長向台積電招手盼投資！　無人機、軍事科技可互補

烏克蘭美商會長向台積電招手盼投資！　無人機、軍事科技可互補

賴清德出席GCTF研習營　30國齊聚討論建立全社會韌性

賴清德出席GCTF研習營　30國齊聚討論建立全社會韌性

台積電赴美投資千億美元「是雙贏談判」　郭明錤提五重點分析

台積電赴美投資千億美元「是雙贏談判」　郭明錤提五重點分析

讀者迴響

行動法庭

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

行動法庭相關文章more 行動法庭相關影音more

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

企業跨國投資　顯現政府失控

企業跨國投資　顯現政府失控

川普與澤倫斯基「世紀對決」　和..

哪吒2票房達140億人民幣！　..

賴兒子服役　必然更有號召力！

台積電加碼投資美國千億美元　未..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面