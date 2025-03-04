企業跨國投資　顯現政府失控

▲美國總統川普與台積電董事長暨總裁魏哲家在白宮宣布加碼投資。（圖／路透）

●張競／中華戰略學會資深研究員

今日台積電董事長暨總裁魏哲家突然現身白宮，並會晤美國總統川普，隨即宣布將在美國加碼投資1000億美元，以便新建三座晶圓廠、兩座先進封裝設施以及一間主要研發中心。針對台灣晶片製造產業龍頭，台灣積體電路公司此項讓多人跌破眼鏡之政策轉向，吾人必須有下列幾點關切。

台積電加碼投資美國 賴清德政府被蒙在鼓裡

首先是要提醒，在此事浮現檯面之前，當前政府並未就此發表過任何政策聲明或是表達過政策立場，同時亦未曾對台積電可能採取此項投資方案，提出過警語或是表態支持。講得不好聽真話，賴清德政府顯然是被整個蒙在鼓裡，狀況完全失控。

其次，若是賴清德執政團隊能夠事先獲知魏哲家將前往白宮，並且與川普對話宣佈投資案，會有可能完全坐視不理，而不趁機趕搭便車進行政治操作？特別當魏哲家在白宮現身時，並無任何跡象顯示，政府駐美單位曾經陪同或者給予任何幫助。

由此可見整個台灣積體電路赴美投資案，完全就是由私營企業本身與美國政府相互洽商，而賴清德執政團隊完全沒有獲得任何預警消息，因此完全不能對此方案有所置喙。

再者吾人必須理解，當台灣積體電路公司宣布赴美投資時，自然會對台灣市場產生相當程度衝擊效應。誠然台灣積體電路公司並非代表台灣所有晶片製造產業，但其畢竟是具有舉足輕重的龍頭地位。台積電赴美投資會不會產生示範作用，引領其他配合廠商亦跟進赴美投資設廠，值得吾人認真關注。

此外不要忘記，私營企業廠商赴外跨國投資，必須經過政府審核程序。但就目前情形來看，恐怕賴清德政府也不會有膽量加以留難。

但若是未來其他企業有樣學樣比照辦理， 請問政府要如何來管制企業跨國投資？不過吾人必須佩服台積電決策高層保密功夫，如此鉅額投資案，事先沒有透漏出任何風聲，台積電內部管理與工作紀律不可低估。

▼講得不好聽真話，賴清德政府顯然是被整個蒙在鼓裡，狀況完全失控。（圖／總統府提供）

別以為將台積電送上祭壇 就能換來川普的安全承諾

最後還是忍不住要提醒，儘管晶片製造產業確實有其戰略價值，但卻不是北京統一台灣政策必須考量因素。在台灣還沒有晶片製造產業之前，北京就已經決心要統一台灣。有一天當台灣晶片製造產業被掏空後，北京也還是會繼續堅持要統一台灣。

所以將晶片製造產業，當成所謂護國神山，恐怕確實是在戰略算計上，存在著高度誤解。台灣所具備晶片製造產業，讓台灣被搞成懷璧其罪。其實是證明晶片製造產業，並不是戰略算計利基，反而是項招人覬覦負擔。

不過賴清德政府也不要太天真，認為將台積電當作牲禮擺上祭壇，就可以換來川普政府任何保護台灣安全承諾。川普要獲取台灣晶片製造產業是靠巧取豪奪威迫利誘，根本就不是講求誠信之交易行為。

▼川普要獲取台灣晶片製造產業是靠巧取豪奪威迫利誘，根本就不是講求誠信之交易行為。（圖／達志影像／美聯社）



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