美國七個搖擺州　決定總統選舉勝敗！

▲川普和賀錦麗，目前雙方在民調的支持度都極為接近，雖然互有領先，但大多數都在誤差範圍，所以目前為止勝敗難料。（圖／路透）

● 林忠正／經濟學博士、前中研院研究員

2024年11月5日星期二，是美國第60屆的總統的選舉日，共和黨的總統候選人川普和民主黨的候選人賀錦麗，目前競爭非常激烈，雙方在選前各種民調的支持度都極為接近，雖然互有領先，但大多數的勝負情況也都在誤差範圍內，所以到目前為止雙方的勝敗難料。不過，最後結果將由雙方在美國「七個搖擺州」的勝負，決定誰將入主白宮。

美國歷史上曾有五位總統輸了總選票 但贏了選舉人票而當選

美國總統選舉並不是由全美得票最多的人當選美國總統，而是由總統候選人在各州得到的選舉人票（electoral college votes）所決定。美國每一州選舉人票的數目並不相等。各州的選舉人票就是等於該州在美國聯邦參、衆兩院的席位總數。美國每一州在聯邦參議院都有固定的兩席；而每一州在聯邦衆議院的席位則依各州人口的比例分配，也就是說各州的選舉人票也能反應該州的人口規模。例如，2024年美國人口最多的加州，擁有54張選舉人票（2位參議員+52位衆議員）；人口最少的夏威夷則有3張選舉人票（2位參議員+1位眾議員）。

美國除了兩個州（緬因州和內布拉斯加州）以外，各州均採取"贏家通吃"的規則，即候選人一旦在該州獲得最高票數，就可以得到該州的全部選舉人票。目前全美國的選舉人票總共有538張，因此誰贏得270張選舉人票則贏得總統，不管該候選人是不是能贏得多數美國人的選票。美國歷史上曾經有五位美國總統輸了全美的總選票，但因贏了選舉人票而當選總統。最近一次就是發生在2016年，當時的希拉蕊比川普多拿到將近3百萬張美國人的選票，卻不敵川普嬴得的304張選舉人票，而失去入主白宮的機會。

▼美國歷史上曾經有五位美國總統輸了全美的總選票，但因贏了選舉人票而當選總統。（圖／達志影像／美聯社）

在美國國內傾向支持共和黨的州稱為「紅州」，都位於地廣人稀的美國中南部；傾向支持民主黨的州則稱藍州，都位於東、西海岸經濟較發達的地區。由於紅州或藍州兩邊的選舉人票總數皆未過半，因此選舉觀察家認為2024年美國總統大選共有7個既非紅州，也非藍州的搖擺州將決定美國總統的選舉結果。

這7個搖擺州，包括為位於陽光帶的內華達州（有6張選舉人票）、亞利桑那州（11張選舉人票）、喬治亞州（16張選舉人票）、北卡羅來納州（北卡，16張選舉人票）、以及位於鐵銹帶的威斯康辛州（威州，10張選舉人票）、密西根州（15張選舉人票）、及賓夕法尼亞州（賓州，19張選舉人票），每個州的選舉人票也不相同。

所以誰能多贏一些搖擺州的選舉人票，誰就拿到天下！這也是為什麼兩黨的總統候選人在最後幾週，都會卯盡全力到各個搖擺州做最後的競選努力！

▼誰能多贏搖擺州的選舉人票，誰就拿天下，這也是為什麼兩黨候選人都會卯盡全力到各搖擺州做最後競選努力。（圖／達志影像／美聯社）

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