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香格里拉對話氣氛詭異　各方施展「軟硬兩手」

我們想讓你知道…兩岸缺乏對話管道，台灣維護自身安全，只能依賴「硬的一手」。而兩岸軍力懸殊，賴政府似乎只能期待美國助一臂之力。

▲ 中共國防部長董軍去年底接替李尚福職位後，在第21屆香格里拉對話首度與美國國防部長奧斯汀面對面會談。（圖／路透）

● 趙春山／淡江大學中國大陸研究所榮譽教授

今年「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）的氣氛很詭異，反映在全球區域緊張情勢升高的情況下，相關國家尤其是中美兩強，仍不排除「談判代替對抗」的可能性。

根據英國智庫「國際戰略研究所」（IISS）一項最新研究發現，從2003年至2022年，亞洲的軍事演習次數和規模持續擴增，其中涉及美國的軍演有1113次，涉及中共的有130次，顯示中美關係是20年來影響亞洲情勢的最大變數，兩國防長也成為今年「香格里拉對話」的主角。

陸防長發言無新意　語氣更強硬

中共國防部長董軍去年底接替李尚福職位後，首度與美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）面對面會談，也是董軍首次在這個場合亮相。外界認為董說話的內容沒有新意，但語氣較其前任強硬。

例如，董在對話會上指出了中共的3個「不允許」：「不允許霸權主義、強權政治損害亞太；不允許把地緣衝突、冷戰熱戰引入亞太；不允許任何國家、任何勢力在亞太生戰生亂。」針對「台灣問題」，董軍表示：「中國人民解放軍始終是捍衛祖國統一、無堅不摧的強大力量！將以及時堅決有力的作為，遏止『台獨』，確保其圖謀永無得逞之日！誰膽敢把台灣從中國分裂出去，必將粉身碎骨、自取滅亡。」

▲ 外界認為董軍的說話內容沒有新意，但語氣較李尚福強硬。（圖／路透）

美陸持續「鬥而不破」

奧斯汀也不甘示弱，強調美國雖正積極應對歐洲和中東的歷史性衝突，但亞太地區仍是美國的優先戰區，認為「唯有亞洲安全，美國才能無虞」，而美國的做法是強化與印太地區的區域聯盟和夥伴關係，包括加強聯合軍演，並定期派出軍機和艦艇在台海和南海進行自由航行。奧斯汀言下之意是劍指中共在賴清德「520」演說後的圍台軍演，以及在南海使用水炮造成菲國人員死傷。

克勞塞維茨（Carl von Clausewitz）說過：「軍事是政治的延伸」。僅管中美在言辭上針鋒相對，但卻留下雙方「鬥而不破」的空間。為落實舊金山「拜習會」建立管控分歧的共識，中美軍方即陸續展開不同層次的接觸。台海雖被視為危險地區，但「美國之音中文網」引述美國「史汀生中心」（The Stimson Center）中國項目主任孫韻的話說，中共「520」後的環台軍演，力道不及美前眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後以飛彈飛越台灣上空；美國對中共軍演的反應，也只是「口頭譴責」而已。

▲ 中共於5月23日至24日舉行的環台軍演，力道不及美前眾院議長裴洛西2022年訪台後以飛彈飛越台灣上空。（圖／翻攝CCTV）

我認為內政問題使中美兩國必須讓雙方的競爭關係，不致於上升到對抗或衝突的局面。新加坡前外長楊榮文認為，美國國內政治是當今世界最大的變數。美國大選對世界很重要，但美國內部分歧不易癒合。他認為美在全球部署大大小小800個軍事基地、其航母每天都在各個大洋上游弋，人們不該期待美國衰落；但楊榮文認為，美國人民看重的是民生問題。

中國大陸沒有選舉，但中共仍須在槍炮與奶油之間做出選擇。共黨問題專家凱瑟（Robert G.Kaiser）早就以「歷史性的討價還價」（historic bargain），來形容共黨國家統治者與被統治者之間的關係，即「民眾犧牲他們選擇領袖和影響政策的權力，以換取基本的安全、秩序和日常生活的必需品。」預定下月召開的中共20屆三中全會，就是以經濟體制改革為主，重點是企業改革，特別是國企改革。

陸澳關係回溫　陸日韓避談敏感議題

▲ 菲律賓總統小馬可仕在香格里拉對話中抨擊中共，但未獲台下其他東協成員的積極回應。（圖／路透）

參與「香格里拉對話」的其他國家，在區域安全問題上貼近美國的立場發言，但不放過與中共加強經貿關係的機會。中菲近期爆發領土爭議，大會特別安排菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr. ）做主題演說，目的是提供他表態抨擊中共的機會，但未獲台下其他東協成員的積極回應。

中澳關係近期出現回暖跡象，澳洲副總理兼國防部長馬勒斯（Richard Marles）出席「香格里拉對話」亞洲安全會議時表示，澳洲樂見與菲律賓加強關係，但他已要求與中共展開軍事對談。據外電報導，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）和外長黃英賢為了接待到訪的李強，決定不參加本月中旬在瑞士舉行的烏克蘭問題和平峰會。

日韓是美國圍堵中共的盟友，而中共則是日韓的最大貿易夥伴。日韓面臨國內企業壓力，競相爭奪大陸市場。中日韓三國領袖於上月26至27日在首爾舉行峰會，這是2019年12月以來的首次。聚焦人員交流、科技數位化轉型、氣候變遷、公衛及人口高齡化、經貿合作、災難及安全保障等6大議題，避開了涉及區域安全的重大敏感問題。

▲ 日本防衛大臣木原稔、南韓國防部長申源湜1日在新加坡香格里拉對話展開雙邊會談。（圖／達志影像）

中共希望以經濟誘因削弱美國的影響力，韓國是一個破口，因為韓國執政黨在國會選舉挫敗，其中的一個主要原因是尹錫悅的「親日遠中」政策，遭在野黨嚴厲抨擊。此外，北韓近期頻繁挑釁南韓，包括向韓國空飄垃圾穢物氣球、干擾GPS電波以及試射飛彈等行動。此舉遭南韓強烈回應，韓國政府於4日正式宣布全面中止與朝鮮之間的《919軍事協議》，此標誌著兩韓間軍事緊張局勢的升溫。金正恩咄咄逼人的姿態，也讓中共有機會利用朝鮮半島問題，擴大對南韓的影響力。

兩岸缺乏對話　賴只能依賴「硬的一手」

對於董軍的言論，我總統府發言人李問在媒體上回應道，中共長期透過政治施壓，不允許台灣派代表在「香格里拉對話」上表達意見，這顯示了中共缺乏與台灣政府進行對話的自信。李問指出，中共曲解台灣政府的立場，甚至威脅動武，這種非理性的言論無法獲得國際認同。陸委會也對董軍的言論表示強烈譴責，認為中共窮兵黷武的言論嚴重違反《聯合國憲章》第2條第4款「不使用或威脅使用武力」的規定，並呼籲中共應以善意推動兩岸關係良性發展。

兩岸關係影響區域安全，但台灣卻成了「香格里拉對話」的旁觀者，凸顯台灣的對外處境艱難。最嚴重的是，兩岸缺乏對話管道，台灣維護自身安全，只能依賴「硬的一手」。而兩岸軍力懸殊，賴政府似乎只能期待美國助一臂之力。

▲ 總統府發言人李問指出，中共曲解台灣政府的立場，甚至威脅動武，這種非理性的言論無法獲得國際認同。（圖／記者屠惠剛攝）

● 本文獲授權，轉載自「美麗島電子報」。以上言論不代表本網立場，歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net，本網保有文字刪修權。

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趙春山專欄

趙春山專欄 趙春山

曾任政大國關中心副主任、東亞所及俄羅斯所所長，並參與政府中國大陸事務諮詢工作，見證兩岸關係不同階段的發展。深信只有兩岸和平對話才能創造兩岸互利共贏的局面。

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