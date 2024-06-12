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國會改革將升高到解散國會？只敢提大罷免不敢打掉重練

我們想讓你知道…姑且不論在野黨立委不會願意在剛就職4個月就解散國會重選，日前一份民調顯示，有高達64％的民眾不知道國會改革的內容，要將這樣一個民眾無感的議題上升到解散國會的層次，有一定的困難。

▲ 總統賴清德11日核可行政院所提的「國會改革」覆議案。（圖／記者湯興漢攝）

● 單厚之／資深媒體人

賴清德總統11日核可行政院所提的「國會改革」覆議案，除了接下來可預見的釋憲之外，過去幾天朝野也互嗆若覆議不成，閣揆應該下台、解散國會，藍綠兩黨並將展開全台宣講，對決態勢持續升高。這個議題真能升高到解散國會、真的該升高到解散國會嗎？

行政院6日通過覆議案，並提出7點窒礙難行的理由，包括：一、沒有實質討論，違反民主原則；二、混淆雙首長制，質詢總統違憲；三、無差別調查民眾，聽證範圍過廣；四、漠視正當法律程序，違反程序正義；五、無期限審查人事同意權，空轉政府重要職缺；六、「藐視國會」定義不明，恣意擴大立院職權；七、「懷疑」官員虛偽陳述，即可課刑責。

行政院要提覆議是意料中事，但洋洋灑灑寫了7大理由卻是畫蛇添足，尤其第一點和第四點已經干涉到國會運作，形同要全盤推翻這次修法，自失立場和高度。

▲ 行政院認為國會海格法案窒礙難行，理由包括：沒有實質討論，違反民主原則、漠視正當法律程序，違反程序正義等。（圖／記者李毓康攝）

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立院依照程序未違憲　閣揆意圖升高行政、立法對立

當年「國安三法」立法過程有重大瑕疵，但大法官釋字342號解釋明確表示「法律案經立法院移送總統公布者，曾否踐行其議事應遵循之程序，除明顯牴觸《憲法》者外，乃其內部事項，屬於議會依自律原則應自行認定之範圍，並非釋憲機關審查之對象」。大法官會議認為，法案是否議決通過，仍應由立法院自行認定，並於相當期間內議決補救之。

大法官會議其實是含蓄的說立法過程有問題，但要立法院自己認定，然後解決補救。如果大法官會議都不敢對立法院的運作指指點點，行政院又哪來的立場去批評立法院。更何況，這次修法的過程的確不好看，但該有的議事程序都不缺，即便將來走到釋憲，憲法法庭也不可能接受行政院的論點。

草擬覆議案的政務委員林明昕說「覆議是常態」，但從民國37年至今超過一甲子的時間，行政院也只提過13次覆議，其中只有3次覆議失敗、1次政院撤回覆議案。所以覆議既不是常態，明知會失敗仍覆議，更不是常態。

▲ 大法官會議認為，法案是否議決通過，仍應由立法院自行認定，並於相當期間內議決補救之。（示意圖／司法院提供）

台灣的覆議制度以民國86年修憲為分界，之前是根據《憲法》57條，政院覆議後要出席立委2／3同意才維持原議，閣揆必須接受或辭職，但當時政壇的認知其實是，如果覆議失敗，閣揆就必須請辭負責。而之後則是根據《憲法增修條文》第3條第2項第2款，只要全體立委1／2決議就維持原議，行政院長只能接受，沒有請辭的選項。

這也是為何在政院提出覆議後，朝野對閣揆是否應該請辭各說各話的原因。包括國民黨團總召傅崐萁、民眾黨團副總召黃珊珊都主張若覆議失敗，在行政倫理上院長必須下台，民眾黨團總召黃國昌也說「該知所進退」。而行政院長卓榮泰則說依照《憲法增修條文》「沒有辭職的選項」，並提醒傅崐萁有不信任案的選擇。卓榮泰這句話明顯是要升高行政、立法之間的對立，與之前對立院溫和的態度截然不同。

▲ 民眾黨團副總召黃珊珊主張若覆議失敗，在行政倫理上院長必須下台，民眾黨團總召黃國昌也說「該知所進退」。（圖／記者屠惠剛攝）

值得一提的是民國82年10月政院主動撤回的覆議案，當時就是立法院在同年1月15日通過的《立法院組織法》第18條增加了立法院的「調閱權」，行政院因此提出覆議。由於《憲法》並未規定立法院必須限時處理覆議案，所以就一直拖著，大法官會議在82年7月23日做出釋字325號解釋，確定立法院有「調閱權」，行政院才於10月1日撤回覆議案，總統則於10月20日公布。

透過憲政解決爭議？　實為以民粹擴大朝野對立

總統府發言人郭雅慧11日表示，總統作為「民主憲政的守護者」，在審慎評估行政院所提覆議理由書後核可覆議案，期盼立院朝野能再次審慎檢視法案內容，找出合法合憲，以國家利益為優先的最大共識。總統府雖然話說的有高度，但看到民進黨發起的「青鳥全台飛」活動，又哪裡是要以憲法規定的手段解決爭議，反而是要以民粹的方式擴大朝野的對立。

政院決定提出覆議後，民進黨團總召柯建銘不斷向在野黨嗆聲，要在野黨有種就提不信任案，解散國會重選，並說「等待殺敵的時刻來了」。但根據《憲法增修條文》的規定，不信任案的提出，並不需要「覆議失敗」的前提，兩者之間並無關連。柯建銘和卓榮泰的喊話，其實只是希望升高對立而已。

▲ 民進黨團總召柯建銘不斷向在野黨嗆聲，要在野黨有種就提不信任案，解散國會重選，並說「等待殺敵的時刻來了」。（圖／記者屠惠剛攝）

姑且不論在野黨立委不會願意在剛就職4個月就解散國會重選，日前一份民調顯示，有高達64％的民眾不知道國會改革的內容，要將這樣一個民眾無感的議題上升到解散國會的層次，有一定的困難。

從民國86年修憲以來，台灣從來沒有真的通過不信任案，在民眾對這個制度完全陌生的情況下，若任何政黨真的通過不信任案，極可能被民眾認為是鬧事，而在大選中被民眾懲罰。所以民進黨也只敢呼籲在野黨起義來歸支持覆議案，而不敢主動說要自己提不信任案解散國會；寧可發動「大罷免時代」，也不敢主動全部打掉重練。

眾所周知，台灣目前的「雙首長制」憲法是以法國為藍本，10日法國總統馬克宏宣布解散國會，自然也值得台灣參考。這是法國第五共和自1958年以來第6度解散國會，顯見即便在法國，解散國會也不是常態。上一次席哈克解散國會是1997年的事，結果卻引發選民的不滿，最終迎來左右共治的局面。這一次馬克宏解散國會，也被認為政治豪賭，外界並不看好國會重選的結果。民進黨在喊打喊殺的同時，或許也應該以引為戒。

▲ 法國總統馬克宏10日宣布解散國會，這是法國第五共和自1958年以來，第6度解散國會 。（圖／路透社）

● 本文獲授權，轉載自「美麗島電子報」。以上言論不代表本網立場，歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net，本網保有文字刪修權。

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資深媒體人，曾任職中時、聯合、蘋果、壹周刊、三立新聞網、明日報、TVBS周刊...等多家媒體。

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