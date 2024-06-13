帕帕羅作戰構想有盲點　別奢望美國在台海掏出壓箱寶

▲ 美國太平洋艦隊司令帕帕羅。（圖／翻攝太平洋艦隊官網）

● 張競／中華戰略學會資深研究員

美國印太戰區指揮官帕帕羅上將（Adm. Samuel Paparo）與華盛頓郵報專欄作家羅金（Josh Rogin）對話，論及在台灣海峽應對解放軍作戰構想。儘管國內各方對此評論甚多，但下列各項顯然仍是評論盲點所在，謹此條陳如下，敬祈先進不吝指教。

首先，帕帕羅上將所提作戰概念尚屬研議構思階段，未來能否獲得充分資源與預算，籌獲數以千計無人機，並將其部署在台灣海峽，以便執行其作戰構想，其實是充滿變數。就目前美國政府財力來看，此項建軍需求能否獲得重視，在不排擠目前已經在執行階段之建軍發展計畫，順利在預算需求表上插隊，確實值得吾人深入思考與後續觀察。

其次就目前來看，美國並未建立能夠執行如同帕帕羅上將所描述戰爭場景之作戰部隊，所有能夠執行攻擊任務之無人機管制部隊，其作業能量基本上還沒有任何斬釘截鐵證據顯示，能夠具備管制數以千計之無人機、無人艦船與無人水下載具，在相同作戰空域內遂行攻擊作戰行動。

▲ 美國目前並未建立能夠執行如同帕帕羅上將所描述戰爭場景之作戰部隊。（圖／路透）

帕帕羅上將雖然能以極度煽情辭語＂Hellscape＂來描繪此種作戰構想，但依據建軍邏輯來說，從「打」、「裝」、「編」、「訓」依序落實，目前帕帕羅上將所描述之作戰構想與戰爭場景，充其量只不過到構思「打」的階段，但是從心動到達行動，透過投資建案程序以及提出需求編列預算之官僚運作過程，到底能否及時拿到資金，並且向軍備產業下單訂貨，想想看就知道很可能是遠水救不了近火。

所以羅金在訪問過程中，不斷提及必須加快腳步，其實就是在點破問題關卡究竟是在何處？講穿了就是巧婦難為無米之炊，口袋中沒有真金白銀，講起話來膽氣就會不足。帕帕羅上將雖然未曾透露整個作戰構想細節，但卻強調此種作戰構想是實際可行方案。

但話說回來，假若此種應對策略與作戰實力，目前已經是成熟方案，為何美國在對烏克蘭提供援助時，吾人沒有看到任何要讓俄羅斯入侵部隊，在特定地域陷入地獄景像講法？假若現在此種作戰構想未曾在俄烏戰場上出現，怎能讓人相信目前美軍已經具備此種能耐，到時候只要讓其能進駐台灣海峽周邊區域，就可順利發揮戰力？

▲ 帕帕羅提議的作戰構想，並未在美國對烏克蘭援助時看到。（圖／CFP）

假若現在還要等待發展軍備來支持帕帕羅上將所提出之作戰概念，不要說目前美國政府在發展軍備獲得預算是阮囊羞澀，許多建軍造艦計畫屢屢受挫，甚至連對台軍售都拖延交貨，此時提出如此大膽建軍構想，雖然聽起來很爽，但究竟能夠實現機率高不高，會不會緩不濟急，大家確實是瞎子吃湯圓心中有數。

俄烏戰場是非常殘酷之試金石，美國援助烏克蘭能夠達到何種效應，為何拿出許多原先被人認為是壓箱底寶貝，到頭來在戰場上表現亦讓人嚴重搖頭，其實更應讓身在台灣所有鄉親們感到警惕。此時不論再開出任何數值讓人驚艷支票，到頭來很可能變成最後跳票之空頭支票。

記住這句話，所有在目前烏克蘭與俄羅斯衝突中，美國所未曾拿出來實際運用法寶，吾人最好不要奢望將來會有可能等到台海衝突時，才會從箱底掏出來用！

▲ 我們最好不要奢望等到台海衝突時，美國會掏出壓箱寶來用！（圖／達志影像／美聯社）

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