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林祖嘉／以煤廢核？　政府頭殼壞去！

我們想讓你知道…政府為了開發更多的太陽能，而犧牲了大量農田和樹木，如果維持核能發電，就可以減少一部分綠能的生產，我們在生態上的犧牲就可以少一點！

民進黨主席蔡英文推動2025非核家園計畫。（圖／民進黨提供）

▲ 前總統蔡英文推動2025非核家園計畫。（圖／民進黨提供）

● 林祖嘉／政大經濟系兼任教授

隨著民進黨政府「2025非核家園」政策的腳步，核三廠一號機即將於七月停止運轉，等到明年五月核三廠二號機停止運轉，民進黨政府非核家園政策終於可以在預定時間內大功告成，完成多年的終極目標。而幾乎就在同一時間，經濟部又快速宣布與麥寮燃煤發電廠簽約，延續燒煤來發電，以因應未來可能供電的不足。這正是所謂的「以煤廢核」，不是嗎？不過，即使現在用擴大燃煤來取代核能，未來台灣的供電真的夠嗎？其他綠能替代方案可以接上來嗎？現在台灣AI快速發展，用電需求大增，未來的供電可以應付這些需求的成長嗎？台灣人民為了「非核家園」的目標，要付出多少的代價？政府有誠實明白的告訴大家嗎？

2018年11月台灣通過「以核養綠」公投，廢止《能源業法》95-1條，即中止2025年前停止使用核能的規定。但是面對大多數民意反對非核家園的政策，民進黨政府卻說，即使廢止95-1條，但是我們非核家園的政策目標不變。至於說核電停止後，未來電力供應是否足夠，蔡英文總統的答案是：「這是下一任總統的問題。」

企業界憂供電不足　台電、經濟部矢口否認

▲ 和碩董事長童子賢曾多次表達核能的重要性，但民進黨團完全不提修改延役核三廠的相關法律。（圖／台北市電腦公會提供）

今年五月，新政府就任，來自企業界同時支持核能的郭智輝擔任經濟部長，他曾經多次表示可以討論核三廠延役的問題；同時，民進黨重要財經顧問童子賢董事長，也多次表達核能的重要性。結果沒想到郭部長沒有多久就改口，完全不再提核三廠延役的事，而且立法院民進黨團也完全不提修改延役核三廠的相關法律，現在看起來七月核三廠停機應該已經成為定局。

問題是，接下來台灣的供電會不會出狀況？針對現在各地一直不斷出現的小區域停電，台電和經濟部口徑一致的說，這是跳電，不是停電；不然就是，局部機組出現問題，不是供電不足所造成。看來如果沒有出現2021年連續出現幾次全台大停電的情形，政府是絕對不會承認台灣有供電不足的情況。問題是，美僑商會、歐僑商會、台灣企業界，甚至最近台灣最紅的黃仁勳都曾表示，對於台灣可能出現供電不足的憂慮。

▲ 近年來，台灣各地不斷出現小區域停電，但台電和經濟部口徑一致的否認不是供電不足所造成。（圖／民眾提供）

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「反核」淪為意識型態　太陽能戕害生態

其實對於用電的大眾與企業來說，他們需要的就是充足穩定的供電，與便宜合理的價格。至於供電的方式，或是能源結構，只要能符合上述的兩個標準，相信大多數應該都可以接受。也就是說，能源的生產與使用是一個簡單的經濟行為，理性的人當然會去選擇成本最低，供電充足穩定的方式來生產。很不幸的是，有一少部分人對於核能可能帶來災害的憂慮，而堅決反對使用核能，甚至成為一種「意識型態」，比方他們曾說：「我是人，我反核！」。從經濟學的角度來說，所謂意識型態就是說，無論成本如何，反正我們就是要做這種選擇，而不去考慮可能產生的成本是多少。

但是，我們相信大多數人的行為應該都符合經濟學的基本原則，也就是他們會理性的選擇供電穩定與成本低廉的發電方式。因此，現在即使國際上大部分國家已經把核電當成「乾淨能源」（clean energy），但是國內仍然有些人支持非核家園，其中除了一部分意識型態者以外，我們認為也有一些人對於核能的成本與效益，以及其他能源的成本與效益，並沒有很清楚的了解。前兩天，童子賢董事長說，政府沒有把綠電的成本說清楚，因為他知道近年來，政府為了開發更多的太陽能，而犧牲了一些農田，甚至還砍掉了許多樹木，來設置太陽能電廠。如果維持核能發電，就可以減少一部分綠能的生產，我們在生態上的犧牲就可以少一點！

▲ 部分人擔憂核能可能帶來不可挽回的災害，堅決反對使用核能，甚至成為一種「意識型態」。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

斷崖是廢核成本慘重　以煤廢核非明智之舉

其實斷崖式廢核的成本其實可能比童董事長說的還要更嚴重，我們可以再指出一些相關的成本：第一，核能發電的會計成本較低，每度成本約一元遠低於火力發電約三元的成本，更遠低於綠能發電超過六元的成本。第二，核能的環境成本較低，其對於環境的破壞遠低於綠能，其中包括後者需大量土地、埤塘、甚至砍樹等等。第三，核能的健康成本也較低，因為其對於空污和排碳相對於火力低了許多。尤其是用煤發電產生許多PM2.5和碳排，而造成嚴重的空污，使得近期肺癌成為台灣最嚴重的癌症之一，這些都是用煤發電的隱藏成本。

總而言之，民進黨政府不顧一切的要達到「非核家園」的目標，為了快速的達到此一目標，就完全不顧可能產生的成本。現在立即看到的是，不准核電廠延役，卻同時又允許燃煤廠電廠延役，顯然就是「以煤廢核」，全然不顧燃煤電廠造成的空污與產生的碳排，這種不顧任何代價的「意識型態」治國方式，未來付出代價的還是全體國民！

▲ 不顧燃煤電廠造成的空污與產生的碳排，未來要付出代價的還是全體國民！（圖／台電提供）

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關鍵字: 缺電 非核家園 反核 核能 綠電 太陽能 能源 林祖嘉 雲論

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