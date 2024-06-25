新能源汽車成美中關鍵角力場　國際合作至關重要

▲ 美中兩國這幾年來爆發了一系列貿易戰。（圖／達志／示意圖）

● 蔡鎤銘／淡江大學財務金融學系兼任教授

近年來，美中兩國之間爆發了一系列貿易戰，這一系列貿易爭端在全球範圍內引起了廣泛關注。其中，特別引人矚目的是第一次和第二次貿易戰。這兩次貿易戰涉及多個領域，包括農業、製造業、技術和知識產權等，但其中一項備受關注的焦點是新能源汽車。

1. 第一次貿易戰：第一次貿易戰於2018年開始，是由美國總統川普政府發起的。其核心問題涉及到美中之間的貿易逆差以及中國在知識產權和技術轉讓方面的做法。川普政府採取了一系列關稅措施，其中一些針對中國出口到美國的產品，包括汽車和零部件。而中國也對美國出口商品進行了報復性關稅，包括農產品和汽車。

2. 第二次貿易戰：第二次貿易戰於近期由拜登政府再次升級，美國貿易代表署（United States Trade Representative，USTR）5月22日宣布，對中國電動車及電池、電腦晶片和醫療產品等商品大幅提高關稅，於8月1日起生效。其中，包括中國電動車關稅從原來25％增至100％，半導體關稅從25％增至50％，醫用口罩、手套提高至25％，注射器提高至50％。其中重點領域之一就是新能源汽車。雙方在新能源汽車領域採取了一系列限制措施，包括關稅提高和市場進入限制。這反映了雙方在未來能源和汽車產業的競爭和戰略意圖。

▲ 美中第二次貿易戰重點領域之一是新能源汽車。（圖／記者蔡儀潔攝）

這兩次貿易戰引發了全球範圍內的不確定性和市場波動，影響了全球供應鏈和產業結構。新能源汽車作為未來汽車產業的關鍵領域之一，成為了美中貿易戰的重要戰略焦點之一。

新能源汽車的戰略意義

在美中貿易戰中，新能源汽車被視為雙方角力的一個關鍵領域，其戰略意義體現在以下幾個方面：

1. 未來能源和汽車產業的競爭：新能源汽車代表了未來汽車產業的發展方向，包括電動汽車和混合動力汽車等。這一領域的競爭不僅僅關乎市場比重和技術創新，還關係到國家在未來能源和環境保護領域的領導地位。因此，雙方都將新能源汽車作為未來產業競爭的重要戰略制高點。

2. 技術創新和知識產權：新能源汽車領域涉及到許多關鍵的技術創新和知識產權，包括電池技術、電動驅動技術、AI 互聯技術等。美中雙方都在積極推動這些技術的研發和應用，並競相爭奪相關的知識產權。在貿易戰中，雙方對新能源汽車領域的技術創新和知識產權保護格外敏感，因為這關乎到未來產業的核心競爭力。

▲ 美中雙方都在積極推動新能源汽車領域技術的研發和應用，並競相爭奪相關的知識產權。（圖／周刊王）

3. 市場進入和國際影響力：新能源汽車市場被視為未來的成長點，各國都希望在這一領域佔據有利位置。在美中貿易戰中，雙方都採取了一系列限制措施，以保護本國的新能源汽車產業和市場。這不僅僅關乎市場進入問題，還涉及到雙方在國際貿易規則和自由貿易體系下的地位和影響力。

技術霸權的爭奪

在新能源汽車領域，技術霸權的爭奪是美中貿易戰的一個核心焦點。這場競爭涉及到多個層面：

1. 研發投資和創新競爭：美國和中國的汽車製造商以及科技公司都在加大對新能源汽車技術的研發投入。雙方都在競相開發更先進的電池技術、AI 駕駛系統和充電基礎設施，以提升汽車性能和用戶體驗。

2. 知識產權和專利競爭：新能源汽車領域涉及到許多關鍵的知識產權和專利。美中企業之間的專利競爭尤為激烈，雙方都在爭取在關鍵技術領域獲得專利優勢，以保護自己的技術成果並限制競爭對手的市場進入。

3. 貿易戰的影響：美中貿易戰導致了雙方汽車製造商和零部件供應商之間的貿易摩擦，加劇了行業內部的競爭壓力。貿易戰也加劇了雙方在新能源汽車領域的技術霸權之爭，雙方都在加大對本國企業的支持和保護力度，以確保自己在國際市場上的競爭優勢。

▲ 美中雙方都在加大對本國企業的支持和保護力度，以確保自己在國際市場上的競爭優勢。（圖／達志影像／美聯社）

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全球供應鏈的變化

貿易戰可能導致全球供應鏈的重組和調整，對新能源汽車及其零部件的生產和銷售造成深遠影響。以下是一些可能的變化：

1. 供應鏈多元化：由於貿易戰可能導致貿易關係的不確定性增加，汽車製造商可能會尋求多元化其供應鏈。他們可能會尋找新的供應商和生產基地，以減少對單一國家或地區的依賴，從而降低風險。

2. 地區化生產：部分汽車製造商可能會考慮將生產轉移到貿易戰影響較小的地區。這可能涉及建立新的生產設施或增加現有設施的產能，以確保能夠及時滿足市場需求。

3. 價值鏈重組：貿易戰可能迫使企業重新評估其價值鏈，並考慮在不同國家或地區的不同環節進行生產和組裝。這可能導致一些環節的外包和重新定位，以最大程度地降低成本和風險。

4. 技術創新和自主供應：面對供應鏈中斷的風險，一些汽車製造商可能會加大對技術創新和自主供應能力的投入。他們可能會加強內部研發能力，以減少對外部供應商的依賴，並提高對關鍵零部件的控制能力。

▲ 貿易戰可能導致全球供應鏈的重組和調整，可能變化包含：供應鏈多元化、地區化生產、價值鏈重組、技術創新和自主供應。（圖／CFP）

市場比重的變化

美中貿易戰可能導致新能源汽車市場比重的變化，這對雙方企業可能產生不同程度的影響，從而影響到全球汽車產業的格局。以下是可能發生的一些變化：

1. 美國企業：美國的新能源汽車企業可能會受到市場進入限制和關稅提高等影響，導致其在中國等市場的競爭地位受損。此外，如果中國對美國汽車實施報復性措施，美國企業在中國市場的比重可能進一步下降。

2. 中國企業：中國的新能源汽車企業可能會面臨市場進入障礙和競爭加劇等挑戰，尤其是在美國等國際市場上。貿易戰可能導致中國企業的出口受阻，市場佔有率受損，進而影響到其在全球市場上的地位。

3. 其他國家企業：貿易戰可能為其他國家的新能源汽車企業提供了機會，他們可能會尋找填補市場空白和擴大市佔率的機會。這些企業可能會加大在美中以外市場的投入，並加強與其他國家企業的合作，以在全球市場上獲得更大的競爭優勢。

4. 全球汽車產業格局：貿易戰可能重塑全球汽車產業的格局，重新定義各個國家和地區的市場地位和競爭優勢。這可能導致一些企業的興衰，以及市場比重的重新分配，從而影響到全球汽車產業的發展方向和格局。

▲ 貿易戰可能重塑全球汽車產業的格局，重新定義各個國家和地區的市場地位和競爭優勢。（圖／CFP）

國際合作的必要性

面對貿易戰帶來的不確定性，國際合作變得更加重要，尤其是在新能源汽車產業中。以下是為什麼國際合作至關重要的一些原因：

1. 技術創新和研發投資：新能源汽車領域需要大量的技術創新和研發投資，而國際合作可以促進跨國企業和研究機構之間的合作與交流，加速技術的推廣和應用。通過共享資源和經驗，各國可以共同推動新能源汽車技術的進步，從而提高整個行業的競爭力。

2. 市場進入和貿易便利化：國際合作可以幫助各國企業獲得更廣闊的市場進入機會，降低貿易壁壘和關稅限制，促進汽車及其零部件的跨境貿易。這有助於擴大新能源汽車產業的市場規模，推動全球經濟的成長，同時也有助於降低生產成本，提高產品的競爭力。

3. 標準制訂和法規協調：國際合作有助於建立統一的標準和規範，以解決新能源汽車領域存在的標準碎片化和法規壁壘問題。通過制訂統一的技術標準和行業規範，可以促進新能源汽車的國際化發展，降低企業的研發成本，提高產品的質量和安全性。

▲ 新能源汽車的發展符合全球環境保護和可持續發展的趨勢。（圖／CFP視覺中國）

4. 環境保護和可持續發展：新能源汽車的發展符合全球環境保護和可持續發展的趨勢，而國際合作可以促進各國在環保政策和可再生能源利用方面的交流與合作。通過共同應對氣候變化和環境污染等挑戰，各國可以實現資源共享和互利共贏，推動新能源汽車產業的健康可持續發展。

摒棄保護主義 國際合作至關重要

美中貿易戰凸顯了新能源汽車作為未來產業的重要性。然而，美國發動貿易戰的單邊行為可能導致雙方都蒙受損失，並加劇全球供應鏈的不穩定性。在這關鍵時刻，國際合作變得至關重要。各國政府和企業應該摒棄單方面的保護主義，共同努力加強合作，共同應對挑戰，促進新能源汽車產業的跨國發展。僅有通過共同努力，才能實現汽車產業的跨越式發展，並為全球經濟的可持續發展做出更大的貢獻。

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