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不是「內水」也不是「領海」　而是「管轄水域」

我們想讓你知道…兩岸互動很多事情都不要亂援引國際法，刻意來彰顯一邊一國。假若不想將兩岸關係搞到像夢遊般走向戰場，最好就不要再去耍弄那些只能自欺欺人論述。

▲ 大進滿88號被攔捕時之船位，在烏坵嶼以及東碇嶼連線以東。（圖／張競提供）

● 張競／中華戰略學會資深研究員

大進滿88號被攔捕時之船位，確實是在烏坵嶼以及東碇嶼連線以東；大家先去想想該位置是在對岸內水？抑或是領海呢？其實是要藉此提醒，處理兩岸問題，有其不得不為，必須刻意保持模糊的必要性。我通常都會戲稱這個手法確實是「睜著眼睛說瞎話，昧著良心過日子」，但如此作法確實有其價值。

像是此種狀況下，其實就會發現兩岸「互不承認主權，互不否認治權」是最理想應對模式。基於此項原則，我方政府官署絕對不能使用「領海」或是「內水」來定位那個海域，只能刻意模糊去稱呼對岸「管轄水域」，否則我們哪有立場在金馬等外島周邊，對岸所劃設內水水域去劃設「禁止水域」或「限制水域」？

如今海巡署很莽撞地認定事件發生在對岸「領海」，此時不就變相承認金馬外島周邊水域，其實是位於對岸所劃設內水之內，以後怎有可能期待對岸接受我方在其內水所劃設「禁止水域」與「限制水域」呢？所以政府機關必須牢記，不是「內水」也不是「領海」，必須咬著牙堅持那個海域是對岸「管轄水域」。

▲ 我方政務官首長出面要求對岸承認「禁止水域」與「限制水域」，其中隱含嚴重的政治陷阱。（圖／張競提供）

只要去細讀大陸方面所發新聞通報，應該就會注意到對岸官署在處理兩岸問題時，非常精準地在拿捏用辭用語，但也證明今年2月14日金門執法發生意外傷亡案，我方政務官首長出面要求對岸承認「禁止水域」與「限制水域」，其中所隱含政治陷阱有多嚴重，當然對岸不會上這個當，被管碧玲騙到團團轉。

讓我再提醒一次，兩岸互動很多事情都不要亂援引國際法，刻意來彰顯一邊一國，馬政府時代許多論述都有其價值，對維護兩岸和平穩定更有重要意義，假若不想將兩岸關係搞到像夢遊般走向戰場，最好就不要再去耍弄那些只能自欺欺人論述。

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張競專欄 張競

中華戰略學會資深研究員。中華民國榮民，曾任海軍中權軍艦艦長，美國海軍戰爭學院績優畢業，英國赫爾大學政治學博士，目前在大學執教國際關係等政治學門課程。

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關鍵字: 大進滿88號 澎湖漁船 內水 領海 管轄水域 張競 雲論

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