超認真少年遇「公關危機」　實務上難達某高中師要求

▲ 網紅「超認真少年」阿仔師在臉書自爆遇到「公關危機」，指日前收到北市某公立高中資料組長的演講邀約，工作人員以他不在國內為由拒絕，卻遭該組長「教育」。（圖／翻攝自Facebook／超認真少年 I'm Serious）

● 作者／鬼才阿水

創作者「超認真少年」在收到私訊的演講邀約後回覆「抱歉目前老闆那些時間在國外無法參與」卻遭到邀約老師的批評，質疑處理方式太過草率，事情經揭露在網路上掀起一波討論，我也來聊聊我自己的處理方式。

以我粉專經營這五年來說，訊息每天收到的數量，少則十幾，多則上百，內容五花八門，可能是尋求協助、商業合作、閒聊、或是奇奇怪怪的訊息一大堆。

以我從創立粉專第一天就堅決要求從發文到訊息回覆都只能我親自回覆，才能確實掌握所有進度，所以在缺乏人力的情況下，每天光是回覆訊息就得耗費我至少一個小時以上，更別說有些人的情況是我還得額外花時間協助的。

我粉專經營超過五年，每天都要花費這麼大量的時間，要追求溝通效率的極致，就是兼顧基礎禮貌的前提下，用最快速的方式傳達正確訊息。

▲ 追求溝通效率的極致，就是兼顧基礎禮貌的前提下，用最快速的方式傳達正確訊息。（示意圖／取自Unsplash）

以常見的演講邀約來說，在我收到邀約單位、希望的演講主題、時間、地點、費用後，我就會快速翻閱行事曆並決定是否參與，告知對方我是否願意接受此次邀約，方便彼此的行程安排。

如果我不行，我也僅會回覆。

「抱歉，這個時間我已經有安排了，請問是否有其他合適的時段呢？」

當然我也可以直接回覆「沒空」，這絕對是最快速直接的回覆效率，但這就會被我認為相當沒禮貌，我上文這三句話，就是我心中符合的有禮貌、快速訊息傳遞的結果。

有人抨擊「超認真少年」還能做得更好，能夠回覆得更有禮貌，但實務上，我認為執行起來是有段距離的，我當然可以每則訊息都花更多的時間，回覆得更有禮貌、更正式，但直接的結果就是我每天花費在這件事情上面的時間從一小時至少變為三小時。

工作時間增加了，但你說會不會因為我更有禮貌案件或商業來源就變多？我認為可能性偏低。

合作邀約看中的是口碑的累積，重點在於與人相處時的禮貌，還有工作上的表現，這兩點正好是處女座的我最有信心的地方，也是我從小家庭教育中被要求三十幾年的地方，如果對方是來信邀約，甚至是行公文過來，那當然我就會比較嚴謹對待。

▲ 有些人認為回信過於慎重，會很像老人。（圖／《めざましテレビ》電視截圖）

但上次我收到信箱邀約，我回覆：

「Dear XXX 很開心收到您的邀約，但我評估了我目前的工作量，現階段無法承接相關合作，未來如果還有後續的合作機會，也希望還有機會能與貴單位合作」

結果對方窗口回覆我 「阿水你回覆得太像老人了啦 哈哈哈 現在沒人回覆會這麼正式的啦 就像朋友一樣聊天就好 你這樣我多有壓力」

其實創作者就是這樣，永遠怎麼做都有人不滿意，既然如此，就做自己覺得滿意的決定就好。

►►►思想可以無限大－－喜歡這篇文章？ 歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

● 本文獲授權，轉載自「鬼才阿水」臉書。以上言論不代表本網立場，歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net，本網保有文字刪修權。