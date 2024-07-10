游盈隆／鄭文燦涉貪事件炸出了什麼？

● 游盈隆／台灣民意教育基金會董事長

前行政院副院長鄭文燦因涉嫌在桃園市長任內收賄，7月6日清晨被檢方訊問後改列被告，並遭聲押禁見。消息傳出，震驚國內外。事發至今，已經第四天，桃園地院兩度開羈押庭，兩度拒絕檢方聲押禁見。今天高院將二次開庭審理地檢署二度抗告案，結果如何，社會高度關注。

鄭文燦涉嫌收賄案（以下簡稱鄭案），院檢咸認他涉嫌重大，只是對是否需羈押禁見？看法南轅北轍。這一起重大綠營權貴涉入貪瀆腐事件，讓蔡政府宣稱從無執政團隊高官涉貪說，一夕破功。而鄭案是否只是前朝可能貪腐冰山之一角，備受矚目。

鄭案引爆後，在野黨及一干政論名嘴爭先恐後從陰謀論出發，繪聲繪影，講成是綠營宮廷內鬥，直指今上，甚至將外延到在野黨領袖如柯文哲等。想像力豐富，竹篙掛菜刀，肆無忌憚，捕風捉影，沒有任何真憑實據，根本一派胡言，簡直就是社會亂源。

▲ 鄭文燦是蔡英文執政團隊要角，一度被拱成接班不二人選。（圖／記者黃克翔攝）

鄭案也可能只是一樁地方首長的貪瀆案件。但因為鄭文燦是蔡英文執政團隊要角，一度被拱成接班不二人選，涉貪事件發生，當然重創民進黨清廉形象，也嚴重腐蝕民眾對民進黨政府的信任感。從這個角度看，賴清德總統是受害者，怎會是加害者呢？

照理說，民進黨如果在乎黨的形象，就應該拿出最高道德標準處理鄭案，對社會才有交代，也才能降低該案對黨的傷害。可嘆的是，民進黨廉政會前天晚間開會，做出一個不痛不癢的處置：如果被羈押禁見就停權三年，如果一審有罪就除名。完全是當一般案件處理，完全不接地氣，不但不敢打老虎，甚至摸一下都不敢。黨顢頇至此，夫復何言。

鄭案此時此刻發生，是幸，也是不幸。幸，是因為地檢署檢察官膽敢舉發當朝高官，顯示司法維護正義的功能猶存；不幸的是，新總統剛上任不到兩個月，國內政局動盪，難以收拾，這時再爆發新任命的海基會董事長涉貪事件，雪上加霜，也讓人對賴總統的知人之明打了一個大問號。

無論如何，鄭案絕對是核彈級威力，未來有漫長司法程序要走，它對民進黨殺傷力有多大，對台灣政治文化造成多大負面影響，將難以估計。

►►►思想可以無限大－－喜歡這篇文章？ 歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

● 本文獲授權，轉載自「游盈隆」臉書。以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。