千錯萬錯都是別人的錯　柯文哲把人民智商當1+5+7..

▲ 柯文哲在總統選舉時，政治獻金的運用，以及募款所得的用途，包括內稽內控，簡直是一塌糊塗。（圖／翻攝柯文哲yt）

● 呂秋遠／律師

多數人對於柯文哲幹了什麼事，為何木可公司會被搜索，在法律上有什麼問題，大概不會有太多興趣去詳究。就曝光的部分，法律上的爭議就已經相當多。就目前的狀況來看，他們在總統選舉時，政治獻金的運用，以及募款所得的用途，包括內稽內控，確實是一塌糊塗。

大致上的做法是這樣：

因為政治獻金超過一萬元就要交代來源，所以切成幾筆來捐贈，這樣才看不出是誰捐贈的。進來的收入，要有支出的核銷，如果要搬走，就必須完全不考慮成本概念，也不用去核實到底有沒有這些開銷，在結算時胡作非為，把大筆的鈔票輸出到私人公司。會計師到底在核對時做了什麼，基於會計師對客戶的保密義務，我們現在還不得而知，畢竟他只能在檢察官面前陳述，所以暫時不予置評。可是，這些帳目真的會讓人懷疑，這難道就是自詡清廉的民眾黨會做的事嗎？難道只是因為第一次選總統，所以才有這些問題嗎？如果這麼說，那麼以前選市長的時候就沒募款過嗎？

▲ 會計師端木正曾在柯市府時期，擔任廉政透明委員會委員，2020年還被列為民眾黨不分區立委名單第22名。（圖／民眾黨提供）

會計師，原本應該是找公正第三方來查核，找了自己的黨員，還擔任中央委員，名列不分區立委的人。辦活動，則是找自己開的木可公關公司來承接，還疑似積欠其他公司款項，金額高達1,300萬元。這間公司，不僅名字跟柯文哲高度重疊，而且住址與台灣眾望基金會（柯文哲的基金會）、新故鄉智庫（柯文哲的智庫）、智堯資訊公司（兒子當人頭的公司）都在台玻大樓。請問，我要選總統，活動要外包，應該是擇優發包，還是乾脆自己設一間公司，讓肥水不漏外人田？

不對啊！畢竟是「把國家還給你」、「義無反顧拼一次」，為什麼重點擺在把募款的金額，毫無把關的交給自己人設立的公司，隨便他花、隨便他用？辦一個活動只要20萬，木可公司辦，就可以20倍，把募集到的、受管控的政治獻金，透過外包活動，轉給自己可以控制的私人公司，讓他們大賺特賺，不用監督？這不就是國庫通黨庫，把公益的錢變成私人的錢嗎？國民黨以前都這麼幹，你們是哪裡來的新政治？

▲ 柯文哲在競選總統時，以「把國家還給你」為口號，但卻疑似把公益的錢變成私人的錢。（圖／記者湯興漢攝）

說要跟財團切割，來了京華城。說不設基金會，來了台灣眾望基金會。說不組黨，來了民眾黨。說第一任不要想著第二任，第二任不要老是想著選總統，還真的連任也選了總統。說屬下貪污，老闆一定知情，結果副市長被地檢署限制住居。說政治要清廉，現在有十大弊案，給了京華城超高的容積率，郝龍斌不敢做的，他做到了。選個總統，可以把問題都丟給自己找的會計師、把民眾給他的政治獻金隨便交給別人亂花，完全沒有內稽內控，各種費用都比別人高好幾倍，把受監督的錢不斷洗出去私人公司的帳戶裡。這怎麼回事？

我可以負責任的說，在他的最新聲明裡，完全看不到他在反省。所有的錯，都是會計師的錯、黃珊珊等人的錯，他們要請辭，他識人不明、用人不當，即使覺得自己責無旁貸（責無，旁die），但是，別人要請辭，他完全沒事。

基於無罪推定，而且案件在偵查中，留給檢察官們好好調查就好。可是，這一切的瓜田李下，鞋子也穿了、帽子也戴了，到底要怎麼給支持者一點點、一點點就好，合理的交代呢？連選戰的錢都要賺，這是怎麼回事啊！你是來選總統，還是來賺大錢的？你是把人民的智商當作1+5+7嗎？

▲ 在柯文哲的最新聲明裡，完全看不到他在反省。（圖／記者湯興漢攝）

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