稅務獎勵金汙衊有良知稅務官　廢不當制度以顯公平正義

▲ 稅務獎勵金比貪汙更令人民恐懼與厭惡。（圖／記者袁茵攝）

● 狄仁傑／海外行銷

近日的頭條新聞皆是有關政治人物的貪污治罪，讓筆者想到在行政體制內，比貪汙更令人民恐懼與厭惡的腐敗制度──稅務獎勵金。曾有退休法官袁從楨指出，正常考績制度在法官身上，都會令其走火入魔，導致弊端，侵害人權，如果用在稅務人員身上，是否更無法想像？袁從楨指出，現行稅捐制度，稅務員徵稅可以按照比例發獎勵金，是一個大有問題的制度，會走火入魔！

在歐美與先進國家中，稅收管理受到法律的嚴格規範，政府機關必須遵循法治原則。法治要求所有的政策與措施必須基於法律基礎，而「稅務獎勵金」至今並無法源依據。以人權立國的民主法治國家，任何形式的獎金或額外津貼都必須明確法律授權，否則就是違法。

現代民主國家應重視政府與公眾之間的信任，不當的獎勵金制度可能會引發對稅務機關公正性及透明度的質疑，並削弱公眾對稅務機關的信任，尤其是獎勵金與查稅成果掛鉤時，更容易導致稅務人員的利益衝突或不當行為。在此背景下，稅務機關更應透過良好的服務和專業執行來建立與公眾的信任，而不是一味獎勵徵稅而忽略納稅人的觀感與權益。美國第四任首席大法官 John Marshall 曾說「收稅是種強大的力量，使用不慎就會造成毀滅」。美國算較成熟的民主法治國家，都長期遇到稅官濫權的痛苦，直到把國稅局打掉重練，才讓賦稅人權獲得保障。

▲ 武術氣功修行團體「太極門氣功養生學會」成立自1966年，創辦人洪石和於23年前遭檢察官侯寬仁以涉嫌詐欺、逃漏稅起訴，但在刑事法院從一審到三審均判無罪，五位被告都獲得冤獄賠償。（圖／記者陳凱力翻攝）

反觀台灣的現況，每年稅務獎勵金的支出都高達上億元，在缺乏法源依據下，仍是年年發好、發滿。有人權律師表示稅務員都可以瓜分稅務獎利金，更會造成對於明知錯誤違法的稅單卻死不認錯，太極門稅案就是見證！針對有法稅228之稱的太極門假案，前立委黃文玲律師分析，政府明知這是違法行政的稅單，卻不願自己用公權力來撤銷，就是因為有獎金，所以如果這萬惡之源沒辦法廢除的話，冤案、假案還會繼續發生。

監察院於2018年新聞稿上明確指出，「稅務獎勵金」係財政部考量稅務人員事繁責重，為衡平稅務人員工作質量與提高薪資待遇所設，惟該項補償性質之給與未回歸俸給法檢討，卻逕以「獎金」形式行之，衍生分配爭議及民眾誤解，實有欠妥。

►►►思想可以無限大－－喜歡這篇文章？ 歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

觀看監院文謅謅的白話文「實有欠妥」，筆者就此揭露到底有多欠妥：

一、前監察院院長王建煊提過，他擔任財政部長（1990年6月～1992年10月）時，竟發現帳戶裡多出一千多萬的查稅獎金，他分毫未取，全轉給稅務同仁；

二、民進黨立委陳瑩以2015年的五區國稅局為例指出，領稅務獎勵金人數共有8,662人，人次達28,246人，從辦路跑、桌球錦標賽、作文比賽到發新聞稿業務都列入稅務獎金，年發上億元，人人有獎，就是使命必達的要將稅務獎勵金剛剛好用完；

▲ 立委陳瑩曾指出，與查稅無關的作為都可以領獎，領獎人數甚至比國稅局編制員額還多。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

三、前立委黃國昌於質詢時提出「2016年財政部五區國稅局稅務獎勵金核發情形」統計，簡任職等官員平均每人每年領98,000元，薦任及委任平均每人領12,000元及8,000元。前立委黃文玲更爆料，財政部長每一年都會拿到一筆800～1,200萬元不等的查緝逃漏稅稽徵獎金。黃國昌更質疑財政部此種肥大官瘦小吏的分配方式，早已成稅務高官的私房錢，表面上以獎勵基層人員作幌子，實則是肥高官的「隱藏版條款」。

對於財政部豪取強奪獎勵金的狀況 沒立委出面制止？

早在2004年，針對稅務獎金制度應立案廢除的聲浪不斷，當年有朱星羽等163名立委聯名提出第5048號修正案，直指「稅務人員皆為領有固定薪水之公務人員，執行稅賦查核等相關工作，本為其份內職責，而若再領取獎金，似有不當之處」，有共識的立委皆認同並建議廢除。隔（2005）年廖本煙等55名立委再度聯名提第5380號修正案，增列「稅賦查核人員之三等親以內之舉發人不得領取獎金」。

兩號提案後於2006年三讀通過，誰知財政部竟隻手遮天，將內部的《財政部核發稅務獎勵金作業要點》抬出，於2008年違法編列獎勵金預算，讓獎金制度借屍還魂，也因此才會有立院年年上演審查稅務獎勵金預算的正反大戰。

▲ 財政部強行運做稅務獎勵金，不僅是對法治的挑戰，更是濫用人民辛苦的納稅錢。（示意圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

有良知的稅務官員皆知道，稅務獎勵金缺乏法源依據，但財政部卻繼續以內部作業要點的方式強行運做，這不僅是對法治的挑戰，也是濫用人民辛苦的納稅錢，更是令一群正直為民服務的稅務人員情何以堪。

面對無法無據、引發各種社會問題的稅務獎勵金制度，新政府應勇於承擔責任，徹底廢除該制度，還稅制以清白，還社會以公平。這不僅是對法律的堅守，也是對納稅人權益的捍衛，期望未來的台灣，能夠建立一個透明、公正的稅制環境，讓每位市民都能感受到公平與正義。

● 以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。