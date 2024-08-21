拜登交棒給賀錦麗　從拜登退選看中小企業永續經營之道

▲ 美國總統拜登7月21日宣布退出總統大選，專注於剩下的任期，並推薦副總統賀錦麗參選。（圖／達志影像／美聯社）

● 沈宗鑫／連宇股份有限公司策略長

在這次美國總統選舉中，拜登的年齡與健康問題始終成為熱議話題。在美國當地時間7月21日，拜登突然在社群平台X（原Twitter）上宣布不再競選連任，他作為歷史上年齡最大的美國總統，面對政爭對手的疲態與挑戰，為我們提供了一個獨特的視角來思考台灣中小企業的永續課題，特別是這些企業家面對的接班與變革挑戰時，希望可以從中獲得許多啟示。

拜登深思後退選 接力棒交給年輕一代

拜登在2020年總統選舉中獲勝時，已經78歲。他的年齡成為選戰中的一個焦點，許多人質疑他的體力與精力是否足以勝任總統職責，然而實際上，拜登以其豐富的政治經驗與穩健的領導風格贏得了選民的信任。他在政壇上的持續奮鬥與應對挑戰的能力，展示了一位資深領導者如何在激烈的競爭中保持競爭力與活力。

然而，隨著2024年的大選臨近，拜登在80多歲的高齡決定不再競選連任。他的這一決定同樣引發了廣泛關注與討論。拜登的退選可以看作是一種智慧的選擇，他認識到在年齡和健康因素的制約下，應該將接力棒交給年輕一代的領導人。這一舉措讓我們思考，中小企業創辦人在面對接班問題時，應該如何抉擇與佈局。

▲ 拜登的退選，可以看作是一種智慧的選擇。（圖／路透）

保持競爭力 企業須時時創新與調整

許多中小企業的創辦人都是在行業中摸爬滾打多年，積累了豐富的經驗與鍛鍊出成功的作為。然而，隨著年齡的增長，他們面臨的挑戰不僅來自於市場的競爭，還包括接班團隊問題與企業的未來發展。

創業初期，他們往往憑藉著自己的勤奮、堅持與智慧，帶領企業從無到有，逐步壯大。這些成功的經驗讓他們形成了自己獨特的經營理念與管理風格。然而，隨著企業的發展與行業的變化，這些理念與風格可能無法適應新的市場環境，特別是在技術迅速變革、消費者需求不斷變化的今天，企業需要不斷創新與調整才能保持競爭力。

許多中小企業家對於接班人的選擇與培養存在一定的顧慮，他們對於心中的專業經理人有太多的既定印象與期望，甚至貼上過多的「不合格標籤」，這導致接班團隊遲遲無法成型，甚至在許多的環節中，三個臭皮匠的戲碼在他們眼中也視為是一篇沒有價值的篇章，因此，在許多現實情況下，企業的永續經營課題總是面臨嚴峻挑戰，甚至在市場上，被許多創新的實業家後來居上而被迫不斷的尋找方向，更不乏黯然退場的局面。

▲ 許多中小企業家對於心中的專業經理人有太多的既定印象與期望。（示意圖／視覺中國CFP）

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經驗與智慧是無價資產 包容與信任是成功關鍵

過去拜登的成功當選給我們帶來了一些法則，首先，經驗與智慧是無價的資產。拜登能夠在年長之際仍然活躍於政壇，證明了豐富的經驗與成熟的領導力在面對挑戰時的巨大作用。中小企業的創業家應該充分發揮自己多年積累的經驗，為企業的未來發展提供戰略指導。

其次，包容與信任是成功的關鍵。拜登在競選過程中，不斷強調團結與合作。他能夠聆聽不同的聲音，並與各方力量合作，這為他的競選增添了不少支持。中小企業家在選擇接班團隊時，也應該更多地信任年輕一代，給予他們充分的發揮空間與成長機會，這不僅有助於企業的持續創新，還能夠培養出更符合現代市場需求的領導者。

這次，拜登的退選開啟了許多老企業面對變革的思維。首先，適時傳承與退位是一種智慧。拜登認識到自己的年齡與健康狀況可能對未來的工作造成影響，因此選擇將領導責任交給年輕一代。中小企業家也應該認識到，企業的永續經營需要年輕、稍具經驗、且有活力的團隊來引領。適時走到二線，不僅是對自己多年辛勤工作的尊重，更是對企業未來負責。

▲ 企業的永續經營需要年輕、稍具經驗、且有活力的團隊來引領。（示意圖／視覺中國CFP）

其次，信任與培養接班團隊至關重要。拜登在退選的同時，也積極支持民主黨內的新生代，為他們提供舞台與資源。同樣，中小企業家應該積極培養有能力的人才，給予他們充分的信任與空間，這些接續的人才不僅需要具備專業知識與技能，更需要得到前輩的信任與支持，才能在未來的工作中發揮更大的作用。

技術創新、全球化、永續發展 企業面對新世代挑戰

隨著時代的變遷，新世代面臨的挑戰與機遇與過去大不相同。技術進步、全球化、環保意識的增強，都是中小企業需要關注的重要議題。企業家需要擁有前瞻性的眼光，主動適應變化，才能在激烈的市場競爭中立於不敗之地。

在這方面，首先需要強調的是技術創新。現代科技的快速發展，給企業帶來了前所未有的機遇與挑戰。中小企業需要不斷加強自身的技術能力，採用最新的技術工具，提高生產效率與產品品質。同時，也要關注數位化轉型，利用大數據、人工智慧等技術，優化業務流程，提升市場競爭力。其次是全球化。全球市場的開放為企業提供了更多的發展機會，但也帶來了激烈的國際競爭。中小企業需要具備國際視野，積極開拓國際市場，尋找新的增長點。

▲ 中小企業應該積極響應可持續發展的號召，採取環保措施，減少碳排放，推動綠色生產。（圖／記者梁建裕攝）

最後是企業可持續發展。環境問題日益嚴峻，消費者對於綠色產品的需求不斷增加。中小企業應該積極響應可持續發展的號召，採取環保措施，減少碳排放，推動綠色生產。同時，企業的社會責任感也是提升品牌形象與市場競爭力的重要因素。

從拜登退選看中小企業的永續經營

從拜登的退選經歷中，我們可以觀察到，隨然年齡並不是阻礙一個人成功的絆腳石，經驗與智慧是無價的資產，但隨著時間推移，競爭力在年紀增長的過程中定會不斷減損，但相同的體認，中小企業家應該充分發揮自己的經驗優勢，信任與培養年輕生力軍，積極應對新世代的挑戰與機遇。適時傳承、技術創新、全球化與可持續發展是未來企業發展的三大關鍵，中小企業需要在這些方面不斷努力，才能實現永續經營與基業長青。在激烈的市場競爭中，唯有不斷適應變化，才能在未來的商業環境中保持競爭力，實現長遠的發展目標。

▲ 在激烈的市場競爭中，唯有不斷適應變化，才能在未來的商業環境中保持競爭力，實現長遠的發展目標。（圖／東森國際提供）

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