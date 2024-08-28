ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

川普當選恐再讓保護主義抬頭　經濟政策淪政治算計工具

我們想讓你知道…川普政府的經濟政策看似是為了振興美國製造業，實則深藏著更大的政治算計，美國製造業的前景可能將取決於這場白熱化的政治角逐的結果。

▲ 美國總統拜登7月21日宣布退出總統大選，專注於剩下的任期，並推薦副總統賀錦麗參選。（圖／達志影像／美聯社）

● 蔡鎤銘／淡江大學財務金融學系兼任教授

拜登總統在2024年7月21日宣布退出競選，並表示支持副總統賀錦麗出馬。這一決定令人意外，因為拜登在第一輪電視辯論會上就表現出了明顯的心智不濟，引發了人們對他年事已高的擔憂。與此同時，在短短3周內，川普（Donald Trump）前總統的支持率迅速攀升，似乎有望再次入主白宮。

如果川普真的重新當選，勢必會帶來一系列保護主義政策的回歸。以前川普政府時期，在其首席經濟顧問納瓦羅（Peter Navarro）和羅斯（Wilbur Ross）的推動下，先後對中國大幅加徵關稅，並重塑北美自由貿易協定（NAFTA），這些都顯示了其強烈的保護主義傾向。拜登政府雖然有所緩和，但一旦川普再次上台，這些保護主義措施很可能會再度抬頭，這勢必會引發新一輪的貿易衝突和經濟動盪。

川普勝選的背後：白人勞工階層的不滿

2016年大選中，川普的勝利讓全世界都感到意外。但事實上，他在競選中提出的「美國優先」口號，正好擊中了許多白人勞工的痛處。

▲ 川普簡單粗暴的「美國優先」論調，深得「鐵鏽帶」白人選民的芳心。（圖／路透）

數十年來，全球化浪潮席捲而來，很多製造業工作外包到海外，留下的許多白人勞工感到被邊緣化，他們對政府和精英階層失去信心。川普敏銳地捕捉到了這一情緒，一再強調要重振美國製造業，保護本土就業，並將矛頭指向中國等國家的不公平貿易做法。這一簡單粗暴的「美國優先」論調，顯然深得這些感到被遺忘的白人選民的芳心。

正是這些來自「鐵鏽帶」（Rust Belt）地區的白人選票，為川普在關鍵搖擺州，如賓夕法尼亞州、密西根州和佛羅里達州的勝利提供了關鍵支撐，最終令他意外擊敗希拉蕊（Hillary Clinton），登上白宮。

「美國優先」加劇與盟國間的矛盾

在2016年大選勝利後，川普總統迫不及待地開始實施他的「美國優先」政策。其中最引人注目的就是在經濟外交領域的一系列舉措。

首先，川普要求北約盟國大幅增加國防開支，以分攤更多維護西方陣營安全的費用。他指責許多北約成員國未能達成承諾的2％GDP軍費開支目標，而是「讓美國買單」。這一做法引發了盟國的強烈不滿，也加劇了美歐之間的緊張關係。

▲ 川普任內，大幅提高了對中國商品的關稅，並堅持要求中國糾正「不公平貿易做法」。（圖／達志影像／美聯社）

同時，川普政府還大幅提高了對中國商品的關稅，並堅持要求中國糾正所謂的「不公平貿易做法」。在經濟顧問納瓦羅和商務部長羅斯的推動下，美中兩國陷入了持久的貿易戰。雙方互相加徵關稅，給兩國經濟都造成了不同程度的損害。

這些「美國優先」的經濟外交政策無疑大幅提高了美國在全球事務中的主導權，但同時也加劇了與盟國和競爭對手的矛盾。川普的強硬作風引發了不少批評，認為他過於偏離了戰後美國主導的自由國際秩序。但支持者則認為，只有以強硬手段捍衛美國利益，才能真正實現「美國優先」的目標。

►►►思想可以無限大－－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

鷹派經濟政策　試圖讓「美國再次偉大」

當年川普上台後，立即任命了兩位經濟政策強硬派人士擔任關鍵職務 ：納瓦羅出任白宮國家貿易委員會主任，羅斯出任商務部長。這兩人的主要理念便成為了川普政府經濟政策的核心。

首先是減稅。川普政府在2017年通過了一項史無前例的減稅法案，大幅降低了企業和個人的稅率。支持者認為，這將刺激投資，提高競爭力，最終為美國創造更多就業機會。但批評者擔心，過度減稅可能會加大財政赤字，並且大部分利益將流向最富有階層。

▲ 川普任內的白宮國家貿易委員會主任納瓦羅。（圖／達志影像／美聯社）

與此同時，川普政府還竭力要求削減貿易赤字，尤其是在對華貿易逆差上。納瓦羅和羅斯認為，貿易赤字意味著美國在國際競爭中處於劣勢地位，必須採取強硬手段予以糾正。於是，他們著手對中國等國實施一系列貿易限制措施，以求保護美國就業和製造業。

這一立場引發了美中兩國之間長期的貿易戰，也加劇了與盟國的摩擦。但川普政府堅持認為，只有通過「美國優先」的經濟政策，才能讓美國從過去的「低人一等」地位中掙脫，重新成為全球經濟的主導者。

維護白人勞工利益　搶佔更多保守派和獨立選民支持

川普政府經濟政策的根本目標，是要為受全球化不利影響的美國勞工群體謀求更多利益。納瓦羅和羅斯認為，過去數十年的自由貿易政策，導致大量製造業就業外流，嚴重衝擊了傳統工業中心的白人勞工階層。

這些白人勞工群體曾經是共和黨的堅實選票基礎，但在金融危機和製造業外包的雙重打擊下，他們對建制政治失去信心，成為川普在2016年大選中的關鍵支持群體。因此，川普政府一方面大幅減稅以提振企業，另一方面則採取貿易保護主義，妄圖通過這些措施重塑美國製造業，為白人勞工階層創造更多就業機會。

▲ 通過維護白人勞工利益，川普政府試圖搶佔更多保守派和獨立選民的選票。（圖／路透）

同時，這一戰略也試圖鞏固川普在白人選民中的基本盤。相比之下，民主黨更傾向於關注非裔美國人、拉美裔和其他少數族裔群體，因此被川普陣營有意無意地描繪成「精英」和「滿足少數人需求」的政黨。通過維護白人勞工利益，川普政府試圖搶佔更多保守派和獨立選民的選票。

可以說，減稅和貿易保護主義並非川普政府真正的最終目標，而只是實現其政治目標的工具。在激烈的政治對抗中，經濟政策也淪為了一種助力政治霸權的手段。

經濟政策淪為工具　政治算計凌駕於勞工利益

綜上所述，川普政府的經濟政策看似是為了振興美國製造業，實則深藏著更大的政治算計。通過減稅和貿易保護主義，川普試圖重塑白人勞工階層的就業前景，鞏固其在這一傳統票倉中的支持基礎。與此同時，民主黨被刻意描繪成「精英」政黨，無法滿足白人勞工的訴求。在這場關乎美國政治未來走向的角力中，經濟政策淪為了雙方爭奪選票的工具。美國製造業的前景可能將取決於這場白熱化的政治角逐的結果。令人擔憂的是，美國社會的撕裂可能會進一步惡化，而勞工階層的利益最終可能會被政治算計所凌駕。

▲ 川普政府的經濟政策看似是為了振興美國製造業，實則深藏著更大的政治算計。（圖／路透）

以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

熱門點閱》

►白色政治家柯文哲到底是怎樣的一個人？

►國產遊戲也曾風靡海外　台灣遊戲業者為夢想而拼搏

►華人家長心態作祟　3A才能證明台灣遊戲業價值？

►首要任務在擊敗川普　賀錦麗經濟政見真的不怎麼樣

投稿
申訴
蔡鎤銘

蔡鎤銘 蔡鎤銘

曾獲金融研訓院校園黑客松大學組金獎指導教授、第二屆行政院終身學習楷模。現任淡江大學財務金融系兼任教授／兩岸金融研究中心國際事務召集人、台北張老師基金會副主任委員。

蔡鎤銘最新文章

more

川普當選恐再讓保護主義抬頭　經濟政策淪政治算計工具

機會與挑戰並存　經濟議題是賀錦麗的「大魔王」

北約挑戰重重　烏克蘭危機暴露歐洲在軍事上的脆弱性

金融災難將至？　川普勝選或引發全球大債市崩盤

美國經濟兩極化　民主黨可否連任受挑戰

關鍵字: 川普 保護主義 白人 美國總統 製造業 經濟 蔡鎤銘 雲論

分享給朋友：

追蹤我們：

加入雲論，掌握更多最新觀點！
最新評論
拜託大家別去墾丁了！　恆春之美懂的人都懂
江蕙封麥9年再開金口　每次獻唱都是與不同人生的交流
柯稱「笑藍綠不敢誠實申報」　就像強姦犯辯「男人都有..
「敗訴法院」傳奇　銅人陣中無盡輪迴
川普當選恐再讓保護主義抬頭　經濟政策淪政治算計工具

推薦閱讀

江蕙封麥9年再開金口　每次獻唱都是與不同人生的交流

拜託大家別去墾丁了！　恆春之美懂的人都懂

華人家長心態作祟　3A才能證明台灣遊戲業價值？

白色政治家柯文哲到底是怎樣的一個人？

中國能創造出《黑神話：悟空》　關鍵出自「絕望」

柯稱「笑藍綠不敢誠實申報」　就像強姦犯辯「男人都有..

國產遊戲也曾風靡海外　台灣遊戲業者為夢想而拼搏

「敗訴法院」傳奇　銅人陣中無盡輪迴

川普當選恐再讓保護主義抬頭　經濟政策淪政治算計工具

眉毛濃淡性格大不同　6種眉型要小心

相關文章

白色政治家柯文哲到底是怎樣的一個人？

白色政治家柯文哲到底是怎樣的一個人？

柯文哲到底是怎樣的一個人？有人，尤其是那些仍然不離不棄的小草們，認為他是堅持理想的現代唐吉訶德；也有那些對他還抱著一絲期待的人，認為他只是一..

林忠正 18小時前

美司法部提交新起訴書！縮小對川普指控範圍　4刑事指控仍保留

美司法部提交新起訴書！縮小對川普指控範圍　4刑事指控仍保留

美國會大廈暴動案　首位闖入者遭判刑4年5個月

美國會大廈暴動案　首位闖入者遭判刑4年5個月

國產遊戲也曾風靡海外　台灣遊戲業者為夢想而拼搏

國產遊戲也曾風靡海外　台灣遊戲業者為夢想而拼搏

華人家長心態作祟　3A才能證明台灣遊戲業價值？

華人家長心態作祟　3A才能證明台灣遊戲業價值？

讀者迴響

行動法庭

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

行動法庭相關文章more 行動法庭相關影音more

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

留下最美的部分　江蕙再開金口

留下最美的部分　江蕙再開金口

別去墾丁了！恆春之美懂的人都懂

3A才能證明台灣遊戲業價值？

現代王莽　柯文哲是政治鍊金士

人生要有多黑暗才能生出《黑神話..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面