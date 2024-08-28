川普當選恐再讓保護主義抬頭　經濟政策淪政治算計工具

▲ 美國總統拜登7月21日宣布退出總統大選，專注於剩下的任期，並推薦副總統賀錦麗參選。（圖／達志影像／美聯社）

● 蔡鎤銘／淡江大學財務金融學系兼任教授

拜登總統在2024年7月21日宣布退出競選，並表示支持副總統賀錦麗出馬。這一決定令人意外，因為拜登在第一輪電視辯論會上就表現出了明顯的心智不濟，引發了人們對他年事已高的擔憂。與此同時，在短短3周內，川普（Donald Trump）前總統的支持率迅速攀升，似乎有望再次入主白宮。

如果川普真的重新當選，勢必會帶來一系列保護主義政策的回歸。以前川普政府時期，在其首席經濟顧問納瓦羅（Peter Navarro）和羅斯（Wilbur Ross）的推動下，先後對中國大幅加徵關稅，並重塑北美自由貿易協定（NAFTA），這些都顯示了其強烈的保護主義傾向。拜登政府雖然有所緩和，但一旦川普再次上台，這些保護主義措施很可能會再度抬頭，這勢必會引發新一輪的貿易衝突和經濟動盪。

川普勝選的背後：白人勞工階層的不滿

2016年大選中，川普的勝利讓全世界都感到意外。但事實上，他在競選中提出的「美國優先」口號，正好擊中了許多白人勞工的痛處。

▲ 川普簡單粗暴的「美國優先」論調，深得「鐵鏽帶」白人選民的芳心。（圖／路透）

數十年來，全球化浪潮席捲而來，很多製造業工作外包到海外，留下的許多白人勞工感到被邊緣化，他們對政府和精英階層失去信心。川普敏銳地捕捉到了這一情緒，一再強調要重振美國製造業，保護本土就業，並將矛頭指向中國等國家的不公平貿易做法。這一簡單粗暴的「美國優先」論調，顯然深得這些感到被遺忘的白人選民的芳心。

正是這些來自「鐵鏽帶」（Rust Belt）地區的白人選票，為川普在關鍵搖擺州，如賓夕法尼亞州、密西根州和佛羅里達州的勝利提供了關鍵支撐，最終令他意外擊敗希拉蕊（Hillary Clinton），登上白宮。

「美國優先」加劇與盟國間的矛盾

在2016年大選勝利後，川普總統迫不及待地開始實施他的「美國優先」政策。其中最引人注目的就是在經濟外交領域的一系列舉措。

首先，川普要求北約盟國大幅增加國防開支，以分攤更多維護西方陣營安全的費用。他指責許多北約成員國未能達成承諾的2％GDP軍費開支目標，而是「讓美國買單」。這一做法引發了盟國的強烈不滿，也加劇了美歐之間的緊張關係。

▲ 川普任內，大幅提高了對中國商品的關稅，並堅持要求中國糾正「不公平貿易做法」。（圖／達志影像／美聯社）

同時，川普政府還大幅提高了對中國商品的關稅，並堅持要求中國糾正所謂的「不公平貿易做法」。在經濟顧問納瓦羅和商務部長羅斯的推動下，美中兩國陷入了持久的貿易戰。雙方互相加徵關稅，給兩國經濟都造成了不同程度的損害。

這些「美國優先」的經濟外交政策無疑大幅提高了美國在全球事務中的主導權，但同時也加劇了與盟國和競爭對手的矛盾。川普的強硬作風引發了不少批評，認為他過於偏離了戰後美國主導的自由國際秩序。但支持者則認為，只有以強硬手段捍衛美國利益，才能真正實現「美國優先」的目標。

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鷹派經濟政策 試圖讓「美國再次偉大」

當年川普上台後，立即任命了兩位經濟政策強硬派人士擔任關鍵職務 ：納瓦羅出任白宮國家貿易委員會主任，羅斯出任商務部長。這兩人的主要理念便成為了川普政府經濟政策的核心。

首先是減稅。川普政府在2017年通過了一項史無前例的減稅法案，大幅降低了企業和個人的稅率。支持者認為，這將刺激投資，提高競爭力，最終為美國創造更多就業機會。但批評者擔心，過度減稅可能會加大財政赤字，並且大部分利益將流向最富有階層。

▲ 川普任內的白宮國家貿易委員會主任納瓦羅。（圖／達志影像／美聯社）

與此同時，川普政府還竭力要求削減貿易赤字，尤其是在對華貿易逆差上。納瓦羅和羅斯認為，貿易赤字意味著美國在國際競爭中處於劣勢地位，必須採取強硬手段予以糾正。於是，他們著手對中國等國實施一系列貿易限制措施，以求保護美國就業和製造業。

這一立場引發了美中兩國之間長期的貿易戰，也加劇了與盟國的摩擦。但川普政府堅持認為，只有通過「美國優先」的經濟政策，才能讓美國從過去的「低人一等」地位中掙脫，重新成為全球經濟的主導者。

維護白人勞工利益 搶佔更多保守派和獨立選民支持

川普政府經濟政策的根本目標，是要為受全球化不利影響的美國勞工群體謀求更多利益。納瓦羅和羅斯認為，過去數十年的自由貿易政策，導致大量製造業就業外流，嚴重衝擊了傳統工業中心的白人勞工階層。

這些白人勞工群體曾經是共和黨的堅實選票基礎，但在金融危機和製造業外包的雙重打擊下，他們對建制政治失去信心，成為川普在2016年大選中的關鍵支持群體。因此，川普政府一方面大幅減稅以提振企業，另一方面則採取貿易保護主義，妄圖通過這些措施重塑美國製造業，為白人勞工階層創造更多就業機會。

▲ 通過維護白人勞工利益，川普政府試圖搶佔更多保守派和獨立選民的選票。（圖／路透）

同時，這一戰略也試圖鞏固川普在白人選民中的基本盤。相比之下，民主黨更傾向於關注非裔美國人、拉美裔和其他少數族裔群體，因此被川普陣營有意無意地描繪成「精英」和「滿足少數人需求」的政黨。通過維護白人勞工利益，川普政府試圖搶佔更多保守派和獨立選民的選票。

可以說，減稅和貿易保護主義並非川普政府真正的最終目標，而只是實現其政治目標的工具。在激烈的政治對抗中，經濟政策也淪為了一種助力政治霸權的手段。

經濟政策淪為工具 政治算計凌駕於勞工利益

綜上所述，川普政府的經濟政策看似是為了振興美國製造業，實則深藏著更大的政治算計。通過減稅和貿易保護主義，川普試圖重塑白人勞工階層的就業前景，鞏固其在這一傳統票倉中的支持基礎。與此同時，民主黨被刻意描繪成「精英」政黨，無法滿足白人勞工的訴求。在這場關乎美國政治未來走向的角力中，經濟政策淪為了雙方爭奪選票的工具。美國製造業的前景可能將取決於這場白熱化的政治角逐的結果。令人擔憂的是，美國社會的撕裂可能會進一步惡化，而勞工階層的利益最終可能會被政治算計所凌駕。

▲ 川普政府的經濟政策看似是為了振興美國製造業，實則深藏著更大的政治算計。（圖／路透）

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