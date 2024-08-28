白色政治家柯文哲到底是怎樣的一個人？

▲ 小草們認為柯文哲是堅持理想的現代唐吉訶德，對他不離不棄。（圖／記者林敬旻攝）

● 林忠正／經濟學博士、前中研院研究員

柯文哲到底是怎樣的一個人？有人，尤其是那些仍然不離不棄的小草們，認為他是堅持理想的現代唐吉訶德；也有那些對他還抱著一絲期待的人，認為他只是一時迷失靈魂的台灣浮士德。

柯文哲是唐吉訶德？

不過，柯文哲絕不是16世紀西班牙著名作家塞凡提斯筆下，一位堅持不合時宜的理想，而受盡嘲諷的倒霉鬼──唐吉訶德，因為以清亷為號召的柯文哲曾受到時下年輕人的瘋狂崇拜和金錢支持。柯文????為人刻薄，少有情義，而且錙銖必較，但是在台灣政治圈內，一路呼風喚雨！用台灣俚語來形容他在台灣的情況就是，「喊水會結凍，喊米變肉粽！」但是，柯文哲絕不再是苦哈哈且竪持原則的理想主義者──唐吉訶德！他涉嫌以五鬼搬運法中飽私囊，成為他過去最痛恨的「用刀叉吃人肉」的富豪了！

▲ 柯文哲涉嫌以五鬼搬運法中飽私囊，成為他過去最痛恨的「用刀叉吃人肉」的富豪。（圖／記者林敬旻攝）

柯文哲是浮士德？

那他像不像18世紀另一位偉大作家哥德筆尖下所描述的浮士德呢？自稱IQ 157、充滿優越感的台大醫學教授柯文哲，是否為了追求巨大的政治權力，就像狡猾聰明的浮士德一樣，出賣自己的靈魂給魔鬼，寧願死後在地獄裡承受永恆奴役呢？如果柯文哲真的是為了實踐他的「理想國」，接受魔鬼暗黑的魔法，而不是為了他個人的利益，即使手段非常可惡，但也會令人人佩服或同情！

我曾經和年輕人一樣，一度也相信柯文哲無論受到怎樣的引誘和打壓、無論他的言行如何粗鄙和詭詐，他都是為了打造年輕人期待的「理想國」。就像上帝和魔鬼打賭一樣，我們相信柯文哲會不會像浮士德知道自己的墮落，在最後關頭向上帝懺悔，尋求救贖一樣！

▲ 柯文哲是否像狡猾聰明的浮士德一樣，出賣自己的靈魂給魔鬼？（圖／記者屠惠剛攝）

柯文哲是政治鍊金士？

但是，在柯文哲從政十年來，從炒農地開始、涉嫌多宗圖利財團行為、政治獻金的收支又是一團理不清的灌水爛帳、成立涉嫌洗錢的人頭公司及基金會、自認「識人不明」重用宵小，但愛用年輕美女、家黨不分，連自己老婆沒事也愛逛高級商辦及億萬豪宅、夫妻兩人在任公務員期間都涉及兼營商業的違法行為等等。這對驚世夫妻各方各面都充斥著種種荒誕不經的言行。柯文哲到底向財團私下募了多沒申報的現金？現在「阿伯無錢」的募款口號有多少內行人相信？

我個人間接知道的大額現金捐款就不少！因為柯文哲操作藍白合和領先的假民調又裝窮，一定騙了不少財團的秘密捐獻，否則，名嘴吳子嘉每天在電視上公然指控柯文哲非法收受沒有申報的一千萬現金，柯文哲和戰狼姐姐們怎會默不作聲，從不敢提告？滿手花不完的現金，他老婆想買豪華宅當然很正常！

▲ 柯文哲、陳佩琪這對驚世夫妻各方各面都充斥著種種荒誕不經的言行。（圖／記者陳家豪攝）

對比於柯文哲過去勤儉、透明的作風，已經證明他一切的努力其實只是爲了建立自己的淘金小朝廷，並不是大家所期待的「理想國」。事實上，他連浮士德都不如！柯文哲在東窗事發後，根本不會像浮士德知道自己錯了，向上帝懺悔，並且尋求最後的救贖。當媒體拆穿了他的虛偽和詐術，他還是寡廉鮮恥、滿嘴唬爛，一直在做最後的掙扎，企圖利用最後幾趴支持他的小草們，想在藍綠之間扮演關鍵少數角色，從中謀求自己的私利。說一句真話，柯文哲從頭到尾應該就是魔鬼的同路人！

柯文哲是現代王莽？

如果柯文哲的崛起能成功取得政權，那麼整個過程幾乎就像台灣版的「王莽篡國」！王莽就是用嘴炮，滅掉整個中國西漢大帝國的政治大騙子！王莽早年以節儉清廉聞名天下，迅速步上高位，殘殺異己，最終以「假皇帝」身份逼退皇太子，滅了西漢自立「新朝」。套用現代的說法，也就是說王莽靠當時口耳相傳的嘴炮和虛構的「賢孝」人設，騙取民眾的支持，逐步騙到整個江山。

▲ 柯文哲厚著臉皮，想榨乾少數愚蠢小草的血汗，繼續玩他關鍵少數的政治遊戲，以謀取政治利益和自己最大的私利。（圖／民眾黨提供）

新朝事事崇尚「新政」，常常朝令暮改。用目前的語言就是每天用虛假人設來打嘴炮，搞一些有孔無筍的「新政治」！結果這個新朝天子統治天下才15年，就引發全民暴動，他和整個家族都被屠殺，並被暴屍以平民憤！所幸，現在看起來，柯文哲的虛假人設已經崩解了，但是他還厚著臉皮，想榨乾少數愚蠢小草的血汗，繼續玩他關鍵少數的政治遊戲，以謀取政治利益和自己最大的私利。不過，未來他東山再起嬴得政權的機會應該是沒了，而且他本人也很可能會長時間身陷大牢。這是他個人的不幸，卻是台灣的大幸，至少台灣的不會出現一個高唱新政治的「新朝」政權！

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